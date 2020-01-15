【東京近郊】一日遊推薦六大景點：三浦半島、葉山小鎮遠離人群！

玩膩東京市區了嗎？那就往東京近郊出發吧！東京周邊有許多適合一日遊或兩天一夜的近郊行程，搭乘巴士、電車或新幹線就能暢行無阻，今天推薦給大家幾個必玩的近郊景點，一起來看看吧！

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出發前小知識

玩膩東京市區了嗎？那就往東京近郊出發吧！東京周邊有許多適合一日遊或兩天一夜的近郊行程，搭乘巴士、電車或新幹線就能暢行無阻，今天推薦給大家幾個必玩的近郊景點，一起來看看吧！

東京近郊一日遊推薦景點：

+ 3 + 2

1. 橫濱

橫濱位在神奈川，在東橫東急線的澀谷站購買『東急港未來車票』一日券套票。這張套票包含『東急線』的往返車票與『港灣未來線』的一日通票，大人價格860元，小孩440元，只要有這張票就可以暢遊橫濱囉！從澀谷出發搭乘東急東橫線急行只要半小時就可以抵達！

搭橫濱摩天輪欣賞美麗夜景，另外還有中華街、山下公園、拉麵博物館、杯麵博物館等等的景點也都非常吸引人，適合情侶來約會或親子旅遊。另外橫濱也有間被獲選為史上17個最具影響力的漢堡之一，衝擊味蕾的美味 UMAMI BURGER，有吃又有玩絕對是東京近郊中最佳首選地。

另外，橫濱麵包超人博物館&MALL已於2019年5月結束營業，並更名為「 橫濱麵包超人兒童博物館」於2019年夏天搬遷重新開張，可別跑錯了喔！

+ 4 + 3 + 2

2. 鎌倉．江之島

鎌倉．江之島同樣位在神奈川縣。身為古都的鎌倉坐擁大量名勝古蹟，一旁的江之島則充滿著渡假風情和秀麗海景，擁有無數美麗景點及咖啡廳，是東京近郊一日遊的首選之一。江之島更是夏季的海濱度假勝地，讓鎌倉．江之島的觀光人潮終年不絕。

從東京車站或新宿站搭乘 JR 或小田急電鐵到鎌倉．江之島，只需一個鐘頭；從橫濱車站搭乘 JR 更只要 25 分鐘，十分便捷。可從新宿、上野及品川等站搭乘JR橫須賀線或湘南新宿線，只要是有行經鎌倉和逗子方向列車，皆可不需轉車直接抵達鎌倉站。

2019年3月21開始推出了全新的「小田急一日全線周遊券」～成人2000日幣就能無限次搭乘區間內的小田急線全線喔（多摩線／小田原線／江之島線）！

鎌倉市位於日本神奈川縣三浦半島西側，曾是鎌倉幕府政權的所在地，也因此保留著許多歷史遺跡，知名景點鐮倉大佛、江之島弁天橋、江島神社等等，還有大家最喜歡的灌籃高手平交道！

3. 小江戶．川越

川越位在埼玉縣，距離東京搭乘電車大約40分鐘至1小時左右即可抵達。在江戶時代時，川越城的城下街道繁榮一時，至今仍保存著江戶時代到昭和時代的各式建築與街道，與高樓大廈林立的東京形成極大的對比，川越因此又有「小江戶」之稱。

近年因為冰川神社的釣鯉魚籤、放人形河燈、熱門話題的星巴克，以及來到川越必訪川越的象徵「時之鐘」、傳統建築「藏造」等，成為觀光的熱門景點之一。推薦從「池袋站」搭乘東武鐵道的「東武東上線」至川越車站，搭配「川越特選優惠套票」950日幣或「川越優惠套票」700日幣便能暢行無阻！

喜歡神社寺廟的話可以到喜多院、仙波東照宮、冰川神社、熊野神社參拜；喜歡老街氛圍的話就到一番街上悠閒漫步；喜愛美食的話絕不能錯過美味的鰻魚飯、菓子鋪橫丁與川越特產地瓜美食。

冰川神社每年的夏天都會舉辦「緣結風鈴祭」，是川越夏天不可錯過的重頭戲之一。如果是夏天到訪川越，務必來體驗一下日本人的夏季風物語喔~~

+ 5 + 4 + 3

4. 河口湖

河口湖絕對是觀光客最喜愛前往的東京近郊地區了，因為這裡是可以欣賞「富士山」美景的地區。著名的景點非常的多，譬如天上山公園、有富士山的合掌村之稱的里根場、近年大受歡迎的忍野八海等。從東京出發可以搭乘巴士或電車前往，搭乘巴士前往可以事前於網路上訂購車票，介面有繁體中文 因此操作非常簡單；電車的話可以使用JR廣域周遊卷或是搭乘最新的「富士回遊特急電車」，每天兩班從新宿直達河口湖！

在河口湖一帶除了有常見的周遊巴士套票之外，天氣好的話也推薦可以租單車更加自在的安排景點哦！使用單車的話便能細細體驗河口湖一帶的景點。

+ 3 + 2

5. 三浦半島

三浦半島位在神奈川縣，從品川站搭乘京急電車約1小時左右的車程即可抵達，是一個一邊可以欣賞相模灣、另一邊可以欣賞金田灣，充滿各種美麗港灣景緻的海邊小鎮。搭配「京急三崎鮪魚套票みさきまぐろきっぷ」套票，包含京急線往返三浦來回車票、指定乘車區間巴士票（無限搭乘）、免費鮪魚餐點兌換券一張、免費設施利用券一張，成人僅要3,500日幣就能暢遊三浦市。

在三浦半島這裡有著名的城之島，燈塔、馬背洞門、公園都是必訪的景點；在三崎港邊有許多美味的海鮮餐廳，想體驗水上樂趣的話還能搭乘渡輪，欣賞水中魚群；若想戲水玩耍可以到平靜的三浦海岸海水浴場，夕陽西下時的景色更是美不勝收。

+ 5 + 4 + 3

6. 葉山

葉山同樣位在神奈川縣，上頭為鐮倉．江之島、下方為三浦半島地區，從品川站搭乘京急電車約1小時左右的車程即可抵達，與三浦地區一樣是個依靠相模灣、有多個海岸的海港小鎮。和三浦一樣，葉山也有京急電鐵所推出的一日遊套票：「葉山女子旅套票」（葉山女子旅きっぷ），包含京急線往返葉山來回車票、指定乘車區間巴士票（無限搭乘）、免費餐點兌換券一張、免費設施利用券一張，僅要3,000日幣。

葉山的整體步調非常悠閒緩慢，沿路都是不同的海岸線，可以搭乘巴士自在的穿梭在海岸線間，其中的一色海岸更被選為日本海水浴場88選之一。皇室別居葉山御用邸、祈求姻緣的森戶神社、可以眺望富士山的森戶海岸、體驗渡輪行程的葉山碼頭等等，想要遠離都市喧鬧的塵囂、遠離人群，那就安排一趟葉山之旅吧！

+ 2

東京近郊一日遊景點推薦小整理： 1. 橫濱 : 美麗的港灣城市，紅色倉庫、大棧橋、未來21摩天輪、無敵夜景、麵包超人博物館 2. 鎌倉、江之島: 鎌倉大佛、灌籃高手平交道、鎌倉老街、江島神社等 3. 小江戶川越: 冰川神社、鯉魚神簽、美味的鰻魚飯、菓子鋪橫丁、時之鐘 4. 河口湖: 天上山公園、有富士山的合掌村之稱的里根場、單車一日遊、富士星野 5. 三浦半島: 河津櫻、城之島、馬背洞門、美味的海鮮餐廳、渡輪、絕美夕陽 6. 葉山: 一色海岸(日本海水浴場88選之一)、皇室別居葉山御用邸、祈求姻緣的森戶神社、可以眺望富士山的森戶海岸、渡輪

以上介紹了六個東京近郊一日遊的好提議，下回將有「東京近郊兩日遊」景點推介，敬請期待！

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