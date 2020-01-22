【東京近郊】2日1夜六大行程推薦：春日必去足利CNN大推夢幻紫藤

上回提到東京周邊有許多適合一日遊的近郊行程，但並介紹了六個方便易去的近郊景點。今次就為大家推薦「東京近郊適合玩兩日一夜」的行程！住一晚寧靜的郊外、浸個溫泉，真正放鬆！

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東京近郊兩日一夜推薦景點：

1. 河口湖．忍野八海．新倉山淺間公園

其實河口湖一帶腹地廣大，時間充裕的話安排兩天一夜小旅行是更好的選擇！除了常見的河口湖車站周邊景點外，周邊的忍野八海與新倉山淺間公園更值得前往，適合安排兩日遊。

忍野八海是由富士山的雪水滲出而形成，經過富士山長年的過濾後累積在地底下，因此水質清澈剔透，是忍野八海的最大特徵，除了被選為名水百選之外，也被認定為天然記念物及新富岳百景之一。

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每到櫻花季絕對必來新倉山淺間公園！這裡可以看到近在眼前的超大富士山與密密麻麻的櫻花步道，爬上近400接的階梯後來到山頂的五重塔，這裡的觀景台可以眺望整個富士山、五重塔與櫻花，是最佳的人氣觀景點。

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2. 日光、鬼怒川

日光位在東京北邊的栃木縣，有豐富的自然景觀像是山岳、湖泊以及瀑布，日光國立公園內的日光東照宮、日光二荒山神社及日光山輪王寺，更在1999年12月被聯合國教科文組織以「日光的神社與寺院」為名，登錄於世界遺產。使用東日本JR pass、或是東武鐵道線搭配NIKKO PASS world heritage area、NIKKO PASS all area等套票都能暢遊日光。

第一天抵達日光後推薦先來到著名的鬼怒川溫泉泡湯、悠閒地享受第一天，並為明天的景點體驗養精蓄銳！第二天一早前往東武日光站，可以使用票卷搭乘世界遺產巴士前往日光東照宮，或是也可以選擇不一樣的方式：步行約2km前往。

沿著河岸小路一路感受日本純樸的並欣賞日光代表的女峰山，看到日本三奇橋的「神橋」後，東照宮就已經快到了。參觀東照宮是1300日幣，外加寶物殿的話是2100日幣，相較於日本其他城或是寺廟的門票是比較貴一些，但仍然有值得參觀的價值。

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3. 箱根

箱根輕旅行利用小田急浪漫特快，從新宿約1小時15分便可到達箱根湯本站，若搭配周遊券會更加實惠，像是2-3天用的箱根周遊券(5140日幣起，可自由乘坐小田急線往返與箱根地區的8種交通工具)、3天用的箱根鎌倉周遊券（6500日幣，可自由乘坐小田急線、箱根、江之島、鎌倉的各種交通工具）、箱根登山電車、箱根登山纜車1日乘車券（1540日幣，可自由乘坐箱根登山線全線及箱根登山纜車全線）等等。

第一天首先第一站來到大涌谷欣賞火山谷的自然景觀，接著第二站可以搭乘海盜船遊覽蘆之湖美麗的景色，第三站來到箱根神社參拜。最重要的大鳥居一定要合照留影。

第二天的行程就來安排一場藝術之旅吧！箱根玻璃美術館欣賞各式各樣的玻璃展品，戶外的玻璃橋在陽光下閃閃發光，非常耀眼。接著來到雕刻之森美術館一起走進充滿無限創意的美術世界。

季節性較強的推薦：

靜岡．伊豆

靜岡．伊豆一帶是著名的溫泉勝地之外，每到櫻花季河津櫻更是赫赫有名。「河津櫻」是全日本最早迎來春天的櫻花，最早的發現者飯田勝美在河津川的河岸雜草堆中，看見了一株莫約一公尺高的櫻花樹苗，1966時終於成長成姿態非凡的櫻花，並於1974年被正名為河津櫻，直到現在這棵初代河津櫻每年春天依舊在飯田家的庭院綻放。

沿著河津河的兩岸蔓延，目前在河津地區的河津櫻多達8000多株，每到花季時刻就如同身於夢幻般的童話世界一般。

另外還有免費入場的「峰溫泉大噴湯公園」、以供奉著「河童」而聞名的寺廟「栖足寺」等景點都可以一同參觀，從東京車站搭乘JR 特急伊豆の踊り子号約2個小時40分鐘即可抵達，單程為4960日幣，不過使用東京廣域周遊券JR TOKYO WIDE PASS的話，範圍是有涵蓋伊豆的哦！

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高尾山

說到東京近郊賞楓的最佳景點區，那就非「高尾山」莫屬了！從京王線或是井之頭線新宿站出發，使用「高尾山きっぷ」高尾山套票，包含了新宿到高尾山的來回乘車券與高尾山纜車或吊車的（來回、單程）乘車券，是來高尾山一日遊最划算的交通套票。抵達高尾登山電鐵清滝站後可以搭乘纜車、吊車的方式上山，有時間與體力的朋友們可以選擇多條難易度不同的登山路線，徒步約40分鐘登上高尾山山頂。

搭乘纜車的話可以體驗到日本第一最陡峭的上坡坡度，最大的坡度達到31度18分，窗外景致的變化也令人嘖嘖稱奇，從綠樹轉變為楓紅的過程實在是美不勝收。抵達了高尾山後便是悠閒散步、吸收芬多精的一日遊，在這裡可以避開東京都心的高樓建築群，欣賞一望無際的關東視野。不愧是被票選為東京都內第三名、日本全國第六名的賞楓最佳人氣勝地！

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足利

被CNN選為10大夢幻旅遊景點、日本夜景遺產認定的「足利花卉公園」，每到五月時也是東京近郊的超人氣景點，350株的紫藤、淡紅色紫藤、大藤、白藤、黃花藤等齊開勝放美不勝收。園區的票價就像是開花狀況的指標，每日票價應當日開花狀況而定，每一天早上7點鐘會公布當日票價，越貴也就代表花況越好嘍。

搭乘JR宇都宮線再轉乘JR兩毛線即可抵達「足利花卉公園」，整個園區充滿了各種花卉，放慢腳步靜靜沉靜在這被花包圍的世界吧！

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像是東京旁的埼玉縣秩父、神奈川八景島等都是不錯的一日來回景點推薦。2019年3月在琦玉縣新開幕的「嚕嚕米主題公園」也讓旅人們多了一個近郊一日遊的景點選擇，使用JR廣域周遊卷搭乘甚至也能輕鬆往返輕井澤與越後湯澤等滑雪勝地，甚至被選為日本百大溫泉第一的草津溫泉，下次來到東京不妨朝這些景點安排行程吧！

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