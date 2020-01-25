【泰國旅遊】清邁4大夜市比併：週六夜市美食多、長康路啱買手信

來到泰國清邁當然是要好好逛夜市啦！清邁夜市不像曼谷般擁擠，反而非常涼爽舒適乾淨。清邁夜市常見有週六夜市、週日夜市、清邁大學夜市以及長康路夜市，清邁每天都有不同的夜市在營業，因此可以配合行程挑選想要去的夜市。 清邁夜市不只有吃有喝，還非常盛行文創小物，頗具特色。

清邁夜市

清邁每天都有夜市，週末的時候也會有特定的夜市營業。所以不管是什麼時候到清邁旅遊，都可以盡情體驗泰國夜市的樂趣！

清邁每天都有夜市，所以不管是什麼時候到清邁旅遊，都可以盡情體驗泰國夜市的樂趣！（KKday網頁截圖）

清邁大學夜市 Malin Plaza

清邁大學夜市因為在清邁大學前方，顧名思義被稱作清邁大學夜市，逛街的族群多半是大學生或者是中學生。清邁大學夜市觀光客比較少，賣的東西也比較屬於當地人的日用品，因此如果想要來這邊找紀念品的話選擇比較少，相較於觀光客較常去的週六夜市、週日夜市等，這邊的文創小物也比較少。

但若是想要來這邊找比較不是觀光風格的衣服的話，這邊可以找到文青風格tee、條紋衫、牛仔褲等。因為是在大學前的夜市，因此這邊的小吃也非常多，價錢都是學生價，相對週六夜市、週日夜市便宜！這邊也有許多新潮的創意美食，像是造型可愛的雪糕、特色咖啡店等吸引年輕族群目光的小店。

性價比：♥ ♥ ♥ ♥ ♥ / 5 特式：♥ ♥ / 5

清邁大學夜市資訊 地址：Huaykaew Road, Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 開放日期：每天 營業時間：17:00-24:00

點圖放大看餘下3大夜市推介↓↓↓

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清邁夜市每個看起來都好好逛好好玩啊！不管是想要去夜市吃美食、買手信或者是體驗泰式文化，在清邁夜市都可以達成！

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