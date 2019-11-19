【泰國旅遊】清邁烹飪體驗五款泰菜任你學　令你成為泰式料理達人

來清邁可以玩的太少了嗎？你或許會想試試學做泰國菜！ 泰國烹飪體驗不但是清邁自由行必去的行程之一，更可學完回家自製！這次 KKday 帶你走訪清邁廚藝教室，從傳統市場認識食材、專業老師到教室的工作環境！透國泰國菜的課程，你可以了解最地道的泰國菜做法。不論是綠咖哩、泰式椰子湯、Phad Thai，你都可以在清邁奶奶廚藝教室裡輕鬆學會。那究竟清邁廚藝教室是什麼？又要怎麼做出道地的泰式料理呢？就讓KKday帶著你成為泰國菜達人吧！

今天參加向KKday購買的行程：清邁奶奶家廚藝學校，選擇早上半日的課程，與我們的指導老師Rachael一同烹飪最道地和最健康的泰式料理。從介紹食材、帶你認識有機香料及做菜步驟的教學，Rachael老師全程用英文細心的解說每一部分，讓各位學員能在有趣的課程中，不但體驗的著菜的樂趣，也能吸收到很多關於美食的知識，現在讓我們一起走進清邁奶奶家廚藝學校吧！

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一、清邁廚藝教室行程：出發前往傳統市場

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二、園區內有機農場

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三、清邁廚藝教室推薦：清邁奶奶廚藝教室教學環境

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四、清邁廚藝教室：泰式料理課程介紹

第一道菜：泰式椰子湯（Coconut Soup）

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第二道菜：泰式綠咖哩（Green Curry）

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第三道菜：泰式炒米粉（Pad Thai）

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第四道菜：芒果糯米（Mango Sticky Rice）

最後來到甜點的部分，想必芒果糯米一定是泰國菜最經典的甜點之一。一口酸甜的芒果和一口糯米，加上椰奶與脆米粒，在嘴裡毫無違和的呈現最佳美味，讓人一口接著一口，停不了愛吃甜品的口！

芒果糯米（Mango Sticky Rice）（KKday授權使用）

第五道菜：泰式奶茶（Thai Milk Tea）

冰涼的泰式奶茶的出現，幫忙去除學員口中的油膩、沁涼的身子，同時也徹底地完整了這趟泰式DIY料理之旅，甜蜜地劃下句點。

泰式奶茶（KKday授權使用）

所有餐點都完成後，學員們會一起坐在餐桌上，品嚐自己的煮的泰菜，一邊分享心得，一邊互相交流彼此，最後在歡笑中結束這有趣的DIY廚藝課程，並由專車送回各自酒店或是原先的上車地點。

看了上面行程的敘述是不是超級心動啊？如果你跟小編一樣超喜歡泰式料理，可千萬不要錯過這個難得的體驗！能夠在清邁當地逛最道地的市場，還可以學做最道地的泰國菜，最後再吃一頓美味的泰式料理全餐，絕對值得一來再來！如果要來清邁自由行可要好好把握學泰國菜的機會。

【本文獲「KKday」授權轉載。】