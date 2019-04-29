【叢林飛索】清邁、曼谷、芭達雅　七間「空中滑翔」樂園大比拼

去泰國旅遊就會想到「叢林飛索」啊！尤其是清邁更是飛索的天堂，但是這麼多家叢林飛索到底該怎麼選呢？去曼谷、芭達雅或布吉島旅遊的朋友註定跟叢林飛索無緣了嗎？不用擔心，KKday找來了五家清邁人氣最高的叢林飛索，還有曼谷、芭達雅跟布吉島的兩家飛索樂園，並且幫你仔細地比較各家叢林飛索的特色，讓你輕鬆選出最適合的飛索體驗！

曼谷、芭達雅叢林飛索

叢林飛索不再只是清邁的獨享行程了，現在也有了從曼谷及芭達雅出發的滑索行程！想去曼谷或芭達雅旅遊的朋友，不妨將滑索排進行程中！

泰國叢林飛索總比較表：

我們就7家飛索品牌的設備與特色整理出了比較表格，方便大家選擇最喜歡的體驗！（kkday）

Flight of the Gibbon

「月色搖晃樹影，穿梭在熱帶雨林」，這句歌詞完全可以在Flight of the Gibbon實踐。Flight of the Gibbon有全長3公里的索道、23個觀景平台，及其他挑戰設施，這一切都是在熱帶雨林裡！一路上都有嚮導向你解說雨林中的動物與植被，更有機會親眼看到野生長臂猿。而且Flight of the Gibbon是泰國唯一取得美國挑戰課程技術協會（ACCT）認可的叢林飛索公司，絕對保證你的安全。他們也持續支持著雨林復甦與林木種植，每多一個客戶，就多一筆錢投入於雨林復甦。

地址：Bang Phra, Si Racha District, Chon Buri 20110 交通：因為位在叢林裡頭、從市區駕車需要一小時多左右，建議從曼谷或芭達雅市區飯店乘接駁車前往 集合地點： (1) Coin Museum (2) Au Bon Pain Coffee Shop（BTS Nana 3號出口） (3) Dusit Thani Bangkok Hotel & Resort （MRT: Silom / BTS: Saladang） (4) 芭達雅市區飯店 營業時間：6am-10pm

布吉島叢林飛索

想到泰國旅遊，怎麼可以忘記布吉島？布吉島現在也可以玩滑索了！

Hanuman World

位於普吉島西邊的Hanuman World，擁有16條繩索、全長共400公尺、以最少破壞樹木的方式建造的30個平台，及其他設施，都讓你在巨大古老的樹木與茂密叢林中穿梭得超級盡興。教練都會說基本的中文，在重點注意事項時會用中文提醒，完全不用擔心語言問題。

Hanuman World是2016年才開幕的很新的樂園，因此它們有著最先進的防護設計，讓你在極致的刺激之中也絕對安全。如果有很擔心整潔的朋友，會建議你選擇Hanuman World。這裡的設施目前都還算齊全與乾淨。還有，在這裡絕對要加玩「滑輪飛索」，以坐姿開始你的飛行，就像是坐上雲霄飛車一樣在高空中滑行。

地址：105 Wichit, Mueang Phuket District, Phuket 83000 交通：布吉島公共交通較不便，建議從清邁市區乘接駁車前往 營業時間：8am-5pm

清邁叢林飛索

1. Dragon Flight

Dragon Flight是清邁人氣最高的滑索體驗！總共有55個飛索平台，是全泰國最多的。還有各種長度的滑索道，最長為756公尺。來到Dragon Flight，專業的教練會讓你從最簡單、最短的路線開始慢慢適應，到後來熟悉了在空中飛行的感覺之後，就可以往更進階的索道挑戰！整個過程歡樂、刺激又好玩，風景也是一級棒的。另外，也可以請教練幫忙拍攝自己在空中的英勇身姿。

探險座標：18°47’42.8″N 98°56’08.1″E 集合地點：(1) 市區飯店 (2) 市區門市41 Moonmuang Rd, T.Sriphum, A.Muang,Chiang Mai 50200 交通：可在飯店等待免費接駁車或從塔佩門步行一分鐘至門市集合 營業時間：6:30am-11pm

2. Skyline Adventure

Skyline Adventure號稱擁有全泰國最長的滑索道，以及各種刺激的滑索道和45個探險平台，從簡易到超刺激的索道都一應俱全。整條路線都有精心設計過，山坡上不但有裝置藝術，過程中還會經過能眺望叢林美景的「天空之橋」，想瞧瞧山谷之美的朋友千萬不能錯過。另外，出發前會有一個小小裝備包，裡面附有一個小水壺及小點心，過程中餓肚子也不用擔心，這個超級貼心的！

地址：Thep Sadet, Doi Saket District, Chiang Mai 50220 交通：請至清邁古城區飯店搭乘接駁車前往 營業時間：8am-5pm

3. Eagle Track

Eagle Track適合只是想簡單試試飛索、點到為止的人，這邊不會太刺激，膽子沒那麼大的朋友也不會感到很負擔的程度，很能舒壓。並且可以依據體力選擇適合的行程，最多可以玩到35個平台、16個溜索與4個速降。有別於其他多是叢林的景觀，Eagle Track主打「自然田園」景觀，可以從高空中一覽梯田的壯觀與遠山的美麗，算是一個很輕鬆有趣的行程！

地址：41/1 Mae Raem, Mae Rim District, Chiang Mai, Thailand 交通：清邁古城內部及外部1公里內範圍，請搭乘接駁車前往 營業時間：8am-4pm

4. Jungle Flight

Jungle Flight包含40個平台，並擁有最長1000公尺的飛索，最高可以在60公尺的叢林間上上下下如連續劇般的飛翔！Jungle Flight有很多厲害的特色，他們獨創叢林雲霄飛車（Zipline Rollercoaster），甚至長達1100公尺，超級好玩的啊！

至於景觀，你可以在這裡看到千年的古樹以及被稱為「天然活化石」的稀有蕨類（對，就是生物課本上的那種蕨類）！Jungle Flight的教練都滿會帶氣氛，整個過程很歡樂。教練也都會努力照顧到每一個成員，會在可怕的地方放慢速度，也會等待體力較差的人，很值得信任。對了，這裡也可以借有Gopro接頭的安全帽，用自己的Gopro記錄下這一切喔！

探險座標：18°47’42.8″N 98°56’08.1″E 集合地點：(1) 市區飯店 (2) 市區門市 41 Moonmuang Rd, T.Sriphum, A.Muang,Chiang Mai 50200 交通：可在酒店等待免費接駁車或從塔佩門步行一分鐘至門市集合 營業時間：8am-11pm

5. Flying Squirrels

Flying Squirrels是清邁新開幕沒多久的飛索樂園，所以知名度可能還不是很高；但是它擁有17處飛索、32個平台，小編覺得已經很夠玩了。另外因為這邊不會太刺激，所以很適合親子共遊，也有很多像是吊橋體驗一樣有趣的設施。這裡的教練也能通簡單的中文，溝通不太需要擔心！

地址：96 Moo. 5 Tambon Pong Yaeng Amphoe Mae Rim Chiang Mai, 50180 交通：請在清邁市區飯店搭乘接駁車前往 營業時間：8am-6pm（CS：7am-11pm）

滑索體驗必知注意事項。（Eagle Track官網）

滑索體驗必知注意事項 【服裝】：叢林裡面蚊蟲很多，建議大家身著清涼舒適的長袖長褲，鞋子也請穿著可以保護好腳的舒適鞋子。千萬避免穿拖鞋、涼鞋來滑索喔。 【飲食】：在前往叢林的過程中，路途會有些顛簸，容易暈車的朋友建議自備暈車藥；也請避免在這之前吃得太飽，所有體驗結束後都有泰式風味餐可以食用，不用擔心餓到肚子喔！ 【加分配備】：為了讓整個體驗更加舒適，建議可以自備防蚊液，以免被蚊蟲攻擊。另外也可以準備手套，免得過程中因為太緊張而緊抓著繩子，這時有手套就可以保護好手掌，避免手部過度摩擦受傷。

【本文獲「KKday」授權轉載。】