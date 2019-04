【叢林飛索】清邁、曼谷、芭達雅　七間「空中滑翔」樂園大比拼

去泰國旅遊就會想到「叢林飛索」啊!尤其是清邁更是飛索的天堂,但是這麼多家叢林飛索到底該怎麼選呢?去曼谷、芭達雅或布吉島旅遊的朋友註定跟叢林飛索無緣了嗎?不用擔心,KKday找來了五家清邁人氣最高的叢林飛索,還有曼谷、芭達雅跟布吉島的兩家飛索樂園,並且幫你仔細地比較各家叢林飛索的特色,讓你輕鬆選出最適合的飛索體驗!

曼谷、芭達雅叢林飛索

叢林飛索不再只是清邁的獨享行程了,現在也有了從曼谷及芭達雅出發的滑索行程!想去曼谷或芭達雅旅遊的朋友,不妨將滑索排進行程中!

泰國叢林飛索總比較表:

我們就7家飛索品牌的設備與特色整理出了比較表格,方便大家選擇最喜歡的體驗!

Flight of the Gibbon

「月色搖晃樹影,穿梭在熱帶雨林」,這句歌詞完全可以在Flight of the Gibbon實踐。Flight of the Gibbon有全長3公里的索道、23個觀景平台,及其他挑戰設施,這一切都是在熱帶雨林裡!一路上都有嚮導向你解說雨林中的動物與植被,更有機會親眼看到野生長臂猿。而且Flight of the Gibbon是泰國唯一取得美國挑戰課程技術協會(ACCT)認可的叢林飛索公司,絕對保證你的安全。他們也持續支持著雨林復甦與林木種植,每多一個客戶,就多一筆錢投入於雨林復甦。

地址:Bang Phra, Si Racha District, Chon Buri 20110 交通:因為位在叢林裡頭、從市區駕車需要一小時多左右,建議從曼谷或芭達雅市區飯店乘接駁車前往 集合地點: (1) Coin Museum (2) Au Bon Pain Coffee Shop(BTS Nana 3號出口) (3) Dusit Thani Bangkok Hotel & Resort (MRT: Silom / BTS: Saladang) (4) 芭達雅市區飯店 營業時間:6am-10pm

布吉島叢林飛索

想到泰國旅遊,怎麼可以忘記布吉島?布吉島現在也可以玩滑索了!

Hanuman World

位於普吉島西邊的Hanuman World,擁有16條繩索、全長共400公尺、以最少破壞樹木的方式建造的30個平台,及其他設施,都讓你在巨大古老的樹木與茂密叢林中穿梭得超級盡興。教練都會說基本的中文,在重點注意事項時會用中文提醒,完全不用擔心語言問題。

Hanuman World是2016年才開幕的很新的樂園,因此它們有著最先進的防護設計,讓你在極致的刺激之中也絕對安全。如果有很擔心整潔的朋友,會建議你選擇Hanuman World。這裡的設施目前都還算齊全與乾淨。還有,在這裡絕對要加玩「滑輪飛索」,以坐姿開始你的飛行,就像是坐上雲霄飛車一樣在高空中滑行。

地址:105 Wichit, Mueang Phuket District, Phuket 83000 交通:布吉島公共交通較不便,建議從清邁市區乘接駁車前往 營業時間:8am-5pm

清邁叢林飛索

1. Dragon Flight

Dragon Flight是清邁人氣最高的滑索體驗!總共有55個飛索平台,是全泰國最多的。還有各種長度的滑索道,最長為756公尺。來到Dragon Flight,專業的教練會讓你從最簡單、最短的路線開始慢慢適應,到後來熟悉了在空中飛行的感覺之後,就可以往更進階的索道挑戰!整個過程歡樂、刺激又好玩,風景也是一級棒的。另外,也可以請教練幫忙拍攝自己在空中的英勇身姿。

探險座標:18°47’42.8″N 98°56’08.1″E 集合地點:(1) 市區飯店 (2) 市區門市41 Moonmuang Rd, T.Sriphum, A.Muang,Chiang Mai 50200 交通:可在飯店等待免費接駁車或從塔佩門步行一分鐘至門市集合 營業時間:6:30am-11pm

2. Skyline Adventure

Skyline Adventure號稱擁有全泰國最長的滑索道,以及各種刺激的滑索道和45個探險平台,從簡易到超刺激的索道都一應俱全。整條路線都有精心設計過,山坡上不但有裝置藝術,過程中還會經過能眺望叢林美景的「天空之橋」,想瞧瞧山谷之美的朋友千萬不能錯過。另外,出發前會有一個小小裝備包,裡面附有一個小水壺及小點心,過程中餓肚子也不用擔心,這個超級貼心的!

地址:Thep Sadet, Doi Saket District, Chiang Mai 50220 交通:請至清邁古城區飯店搭乘接駁車前往 營業時間:8am-5pm

3. Eagle Track

Eagle Track適合只是想簡單試試飛索、點到為止的人,這邊不會太刺激,膽子沒那麼大的朋友也不會感到很負擔的程度,很能舒壓。並且可以依據體力選擇適合的行程,最多可以玩到35個平台、16個溜索與4個速降。有別於其他多是叢林的景觀,Eagle Track主打「自然田園」景觀,可以從高空中一覽梯田的壯觀與遠山的美麗,算是一個很輕鬆有趣的行程!

地址:41/1 Mae Raem, Mae Rim District, Chiang Mai, Thailand 交通:清邁古城內部及外部1公里內範圍,請搭乘接駁車前往 營業時間:8am-4pm

4. Jungle Flight

Jungle Flight包含40個平台,並擁有最長1000公尺的飛索,最高可以在60公尺的叢林間上上下下如連續劇般的飛翔!Jungle Flight有很多厲害的特色,他們獨創叢林雲霄飛車(Zipline Rollercoaster),甚至長達1100公尺,超級好玩的啊!

至於景觀,你可以在這裡看到千年的古樹以及被稱為「天然活化石」的稀有蕨類(對,就是生物課本上的那種蕨類)!Jungle Flight的教練都滿會帶氣氛,整個過程很歡樂。教練也都會努力照顧到每一個成員,會在可怕的地方放慢速度,也會等待體力較差的人,很值得信任。對了,這裡也可以借有Gopro接頭的安全帽,用自己的Gopro記錄下這一切喔!

探險座標:18°47’42.8″N 98°56’08.1″E 集合地點:(1) 市區飯店 (2) 市區門市 41 Moonmuang Rd, T.Sriphum, A.Muang,Chiang Mai 50200 交通:可在酒店等待免費接駁車或從塔佩門步行一分鐘至門市集合 營業時間:8am-11pm

5. Flying Squirrels

Flying Squirrels是清邁新開幕沒多久的飛索樂園,所以知名度可能還不是很高;但是它擁有17處飛索、32個平台,小編覺得已經很夠玩了。另外因為這邊不會太刺激,所以很適合親子共遊,也有很多像是吊橋體驗一樣有趣的設施。這裡的教練也能通簡單的中文,溝通不太需要擔心!

地址:96 Moo. 5 Tambon Pong Yaeng Amphoe Mae Rim Chiang Mai, 50180 交通:請在清邁市區飯店搭乘接駁車前往 營業時間:8am-6pm(CS:7am-11pm)

滑索體驗必知注意事項 【服裝】:叢林裡面蚊蟲很多,建議大家身著清涼舒適的長袖長褲,鞋子也請穿著可以保護好腳的舒適鞋子。千萬避免穿拖鞋、涼鞋來滑索喔。 【飲食】:在前往叢林的過程中,路途會有些顛簸,容易暈車的朋友建議自備暈車藥;也請避免在這之前吃得太飽,所有體驗結束後都有泰式風味餐可以食用,不用擔心餓到肚子喔! 【加分配備】:為了讓整個體驗更加舒適,建議可以自備防蚊液,以免被蚊蟲攻擊。另外也可以準備手套,免得過程中因為太緊張而緊抓著繩子,這時有手套就可以保護好手掌,避免手部過度摩擦受傷。

