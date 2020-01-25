飛機餐專業戶分享仔細食評選出No.1餐點！稱好味與否取決兩大因素

許多人搭飛機時很在意飛機餐的質素，日前有台灣網友在PTT論壇上發文分享從香港回台中時，一看到飛機餐是雞肉麵，即刻冇晒胃口，並且整份退回給空姐，令他好奇大家有沒有食過最難食的飛機餐？此Po引來眾人熱烈討論，甚至有網友將自己食過的飛機餐一一晒冷，並且分析飛機餐難食的原因。

一位「專精」飛機餐的網友表示，飛機餐本來就不是「吃好吃的」。他分析飛機餐好不好吃的原因有兩個，第一「你會因為機艙氣壓導致味覺遲鈍而覺得索然無味，也因為這樣，通常機上餐會做得又油又鹹，比較重口味一點」；第二則是機組員控制焗爐的功力。

按圖睇台灣網友周遊列國的飛機餐食評，其中唔少香港人都有機會食過：

+ 10 + 9 + 8

這名網友以自己的經驗為例，他說有一段時間幾乎每星期都搭某間廉航的航班，永遠都是同一款排骨飯，但同樣的菜色由不同機組人員焗出來的真的差很多：「烤箱控制不好很容易把餐盒焗得太乾，青菜也會一副死掉的樣子，更別說飯粒快要變鍋巴這種失敗的極致！」

他還發揮調查精神，統計後發現只要碰到某個座艙長的時候，拿到的餐點狀況就會比較好，詢問過機組員才知道並不是每個送餐的都很會用焗爐。這名網友還分享自己所吃過的各種飛機餐並且分析各優缺點，他還大推「紅酒燉牛肉配薯蓉」意外好味，他稱讚這是目前食過的飛機餐中的第一名。

國泰航空的紅酒燉牛肉配薯蓉，是由日本出發吃到的。這款是網友目前認為飛機餐的第一名，意外地好味（PTT擷圖@栗子妹）

專業分析貼文一出讓網友讚嘆不已，「飛機餐之神？」、「機餐王！」、「你還做紀錄」、「飛機上的美食家」、「你要不要申請幫他們寫評鑑呀？」、「你講的我好想吃國泰紅酒燉牛肉」、「空廚系？」、「飛機餐系主任，推」、「你真懂吃」、「記得所有飛機餐的細節超強」。

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