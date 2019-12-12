【日本航空】經濟艙飛行體驗　飛機餐傳統日洋混合美食有驚喜

為了廣大讀者的權益，當然要好好分享一下日本航空的經濟艙體驗，順便也想請教讀者們一個問題…就是為什麼上座率那麼低呀？ 文：Justin／TripPlus

同場佳映——日本航空國內線：札幌新千歲～東京成田

其實Justin這次整個行程是這樣：札幌新千歲～東京成田～台北桃園，所以早在札幌機場時，已經拿到全部航段的登機證了，在這邊也順便稍微分享一下日本航空的國內線經濟艙體驗。很巧的是，剛好兩個航段都是坐到Boeing 737-800機型，但由於前者為國內線，後者為國際線，機艙內座位配置其實是不一樣的。國內線的高艙等，只有所謂的「Class J」，比較類似豪華經濟艙的座位。而國際線的高艙等，才是真正的商務艙，但在Boeing 737機型內，也只是「牙醫床」，也就是無法平躺，非常普通的座位。

日本航空國內線「牙醫床」（TripPlus授權使用）

國內線的航段，雖然座位也有機上娛樂系統 (IFE)，但那是不開放的（沒有開機），至於餐飲方面，國內航線是不會提供餐食的（除了某些特定的有頭等艙的航段），而飲料則免費提供，包括咖啡、可樂、鳥龍茶、Sky Time Kiwi果汁等等。

航班號碼：BR 105 飛行路線：Fukuoka (FUK)～Taipei Taoyuan (TPE) 機型：Airbus A330 座位：7C 起飛時間：12:15 pm 降落時間：01:50 pm 總飛行時間長度：2小時15分

貴賓室方面

因為Justin持有日本航空的高階會籍的關係，就算搭乘經濟艙，還是可以使用貴賓室。重點當然就是有日本師父駐點，可以享用現做的握壽司！還有咖哩飯與豐富的酒品，也是不能錯過的！

▼▼▼東京成田機場的日本航空國際線頭等艙貴賓室的圖片介紹（按圖放大）▼▼

（TripPlus授權使用）

座位方面

雖然是Boeing 737-800機型，但這是國際線的配置，所以座位配置上也稍微不太一樣。其實在日本航空官網上，有針對機型作相當詳細的座位說明，這架配備的座位是相當一般的，搭配有「歷史感」的機上娛樂系統。日本航空的機上娛樂系統非常有名，包括系統速度比較慢，內容以日文為主，中文／英文內容不多，算是它們著名的弱點。

▼▼▼日本航空Boeing 737-800內部硬體細仔看（按圖放大）▼▼▼

餐飲方面

日本航空的經濟艙餐食，算是數一數二好吃的，是經過特別設計的「Good old Western Diner in Japan——空の上の洋食屋」，正如名字所說，是傳統的日洋混合美食。這次的主菜是西式燉牛肉 (Beef Stew)，醬汁濃厚但不會過鹹，搭配白飯吃剛剛好，而餐點最後的完美結束，當然是要來個Häagen-Dazs冰淇淋！順便小吐糟一下，同個航線的國泰航空經濟艙的餐點，還真不是普通的難吃，國泰航空加油好嗎？每次都不得不選水果餐，也不是辦法……

▼▼▼日本航空的飛機餐（按圖放大）▼▼

總結

還記得Justin在文章開頭提到，有關上座率的問題嗎？其實Justin有一大疑問，就是此航線的上座率極低（只有30%左右），到底為什麼大家都不愛搭乘日本航空呢？其實這航班的經濟艙素質真的很高，還是希望讀者們有機會的話，也可以嘗試一下搭乘日本航空！

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