【2020日本假期】聰明避開黃金周與奧運人潮！收錄最佳遊日連假

轉眼間就到了年末尾聲，想必大家也都開始計畫2020年的出國旅行了吧，而連假出國的首選，通常都是距離近又方便的日本。 這時候事先知道日本假期有哪些就非常重要，才能在請假排休時盡量錯開這些日期，以免出國遇上掃興的擁擠人潮，所以小編幫大家整理出了 2020日本假期一覽表，希望大家都能順利避開人潮開心出遊～

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2020日本假期一覽

明年日本的假期實在太多了，必須整理成表格讓大家一目了然，清楚知道日本有哪些假期後：

2020日本假期一覽（Tripresso旅遊咖授權使用）

港人遊日最佳連假

就可以再對照我們的連續假期，搶先規劃去日本最適當的旅遊時機了，接下來小編就要推薦大家如何在不同季節去日本避開人潮的聰明玩法囉！（按圖放大▼）

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經由整理的日本假期一覽表，再對應我們的假期，是不是學會春夏秋冬飛到日本避開人潮的聰明玩法了？！現在就趕緊規劃假期，開始準備訂票！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於2020日本假期一覽，教你如何避開人潮聰明玩！】