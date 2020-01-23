【卜卜遊世界】帶您睇櫻花

﻿冬去春來，每年2至3月又到了櫻花盛開的時候，﻿卜卜遊世界一於帶您睇櫻花，與大家走遍日本、韓國、台灣，尋找賞櫻熱點！齊齊留意以下櫻花開花期預測及賞櫻好去處，好好計劃您的粉紅色旅程，立即預訂機票捉緊一年一度季節限定美景！

【台灣】

香港出發台灣只需約1.5小時，便利的交通吸引不少旅客前往賞櫻，成為近年亞洲熱門賞櫻地點之一。而且台灣的櫻花盛開時間相對較早，大約於1月下旬開始至4月中旬，視乎地區有不同的時間性。想先睹為快就要留意以下的開花期預測及人氣熱點推薦，立即開始計劃行程，隨時起行！

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台北來回機票$571*起

台中來回機票$881*起

台南來回機票$881*起

【日本】

日本一向是人氣賞櫻熱點，櫻花的蹤跡遍佈各地，每個地區都有不同的時間性，因此正在計劃出發日本櫻花之旅的朋友一定要好好留意各地的櫻花預測期，把握最佳的賞櫻時間！其中人氣熱點必數東京、大阪、名古屋，櫻花預測期集中於3月，加上漸漸回暖的天氣，真是春日踏青最佳好去處。

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東京來回機票$1,470*起

大阪來回機票$1,281*起

名古屋來回機票$2,995*起

【韓國】

韓國的櫻花期大約在3月至4月，其中鎮海、釜山、首爾、濟洲的櫻花盛況都吸引了不少當地人和旅客專程前往，是近年社交平台大熱之選。雖然2020年的官方預測尚未公佈，但計劃今年到韓國賞櫻的朋友可以先參考去年的時間表，大約分析一下觀賞櫻花的機會率，繼續緊貼韓國櫻花的最新預測！

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首爾來回機票$2,181*起

濟州來回機票$2,182*起

釜山來回機票$2,556*起