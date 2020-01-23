台北膠囊旅館｜4間性價比高旅館推介　近車站每晚82港元包早餐

最近，台北桃園機場新開了一間膠囊旅館「町˙草休行館」，旅店裝潢豪華有格調，床舖空間寬敞，除了日租更有時租可選，方便轉機稍作休息的旅客，想知旅店是否值得入住？一起看內文介紹吧！同場更有台北3間人氣高企、CP值高的特色Hostel推介，不要錯過！

【1】台北機場膠囊旅館@町・草休行館

「町・草休行館」是台灣首間位於機場內的過境膠囊旅館，明亮的空間以淡綠色為主色調，搭配大量原木作裝潢，感覺溫馨。

（圖片來源：町・草休行館）

旅館的單人房型與浴室廁所是男女分開，床位分成上下舖，亦有膠囊旅館罕見的雙人床，空間同樣寬敞，更提供沐浴乳、洗髮水還有dyson風筒，而旅館的收費方式較為彈性，最平NT.$500，即$130便可入住！

👇👇👇想知Hostel收費及環境❓即按下圖查看❤👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

町・草休行館 地址：桃園機場第二航廈站南側5樓、3樓出境大廳往5樓南側商場 電話：03-383-4683

【2】和式 style＠Star Hostel

Star Hostel位於台北車站附近，佔盡地理優勢，而且周遭更有便利店和不同美食，生活機能不錯！

（圖片來源：Star Hostel）

Star Hostel走無印清新風，環境舒適夠開揚，兩層高的大廳設計，空間感大足，加上原木色的和式及樓中屋企設計，更添一份時尚感，而且房價便宜，更包早餐，CP值超高！

👇👇👇想知Hostel收費及環境❓即按下圖查看❤👇👇👇

+ 8 + 7 + 6

Star Hostel 地址：103 台北市大同區華陰街 50 號 4 樓 電話：02-2556-2015

【3】打卡一流＠夾腳拖的家- 長安122

距離台北車站5分鐘步程，方便乘搭各種交通工具，附近有不少便利店和餐廳，生活機能良好。

（圖片來源：夾腳拖的家- 長安122）

夾腳拖的家- 長安122由老屋改造，整棟以灰色建築的外牆看起來樸實簡約，中庭天井搭配圓弧形陽台，設計特別，是IG上的人氣打卡熱點！而且Hostel房價便宜，環境舒適更有早餐附送，計劃平價遊台灣不妒考慮。

👇👇👇想知Hostel收費及環境❓即按下圖查看❤👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

夾腳拖的家 長安 122 地址：台北市大同區長安西路122號

【4】抵住之選＠台北 109 青旅

（圖片來源：IG@109tw）

台北109 青旅距離台北車站650公尺，距離西門町購物區5 分鐘步行路程，地點方便， 而且房間設有大玻璃窗，光線充足，房間亦比一般Hostel大，環境乾淨，最平$82便可入住，非常抵住！

👇👇👇想知Hostel收費及環境❓即按下圖查看❤👇👇👇

+ 3 + 2