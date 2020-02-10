【布吉自由行】3日2夜行程懶人包　越野四驅車+皮皮島+打卡Cafe

泰國布吉是自由行旅遊熱點，以經濟實惠的價錢都可以欣賞到陽光與海灘的渡假醉人景色，還有各式各樣的水上活動，愛刺激的話玩玩越野四驅車。想來個快閃渡假自由行的話，不妨參考一下以下行程，可能還會令你樂而忘返呢！

風光極美的皮皮島是打卡熱點。（Instagram@kawaixx）

第一天︰皮皮島水清沙幼 海底漫步賞珊瑚魚群

布吉周邊有多個小島都很有特色，當中最具人氣的莫過於皮皮島！皮皮島因李安納度主演的電影《海灘》而聲名大噪，岩溶地形，幼細的白沙，海水清澈見底，藍綠色彩有層次，海灘不時還有可愛的猴子陪伴，是一片人間清幽秘境，吸引不少遊客前來打卡！同時還有各類水上活動，例如水中體驗海底漫步、浮潛、深潛、划艇，欣賞多彩的珊瑚礁生態、熱帶魚群和海洋生物。對比布吉其他小島，皮皮島的設施配套相對齊全，島上有多間海鮮餐廳、酒店、酒吧，因此吃、住、玩都不用愁。喜歡陽光與海灘的話，皮皮島絕對是必遊勝地！

皮皮島是布吉的人間秘境。（Instagram@emma_lth）

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第二天︰駕駛越野四驅車 刺激叢林溜索

無駕駛執照的人有福了！Phuket Paradise Trip ATV adventure提供提激又好玩的Polaris Phoenix 200cc越野四驅車體驗，重點是操作簡單，無需專業駕駛執照！當然還有特備專業人員指導和啟程前駕駛練習，可以讓你自信地在崎嶇的野外叢林山頭駕駛，路途中可以欣賞到山嵐層巒疊嶂的美景，同時還可以體驗刺激的叢林溜索。在KLOOK網站上可以訂購「布吉島ATV越野車叢林探險」的活動套票，$200多就可以享受四驅車的體驗，值得一玩！

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你試過駕駛越野四驅車嗎？（Instagram@fangzi_y）

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第三天：文青打卡Cafe 在荷葉上嘆咖啡

愛打卡拍美照的話，來布吉就對了！體驗過上山下海的刺激行程後，最好就在Cafe嘆杯咖啡，身心放鬆，悠閒一天。布吉作為熱門的旅遊勝地，當然有很多美美的Cafe讓你在咖啡香味下放空一下，享受生活態度，還可盡情拍照打卡。以下推介布吉3間特美的Cafe，有文青系的，也有復古玫瑰主題的，更有荷花池的Cafe，很有特色！

布吉有荷花池主題的Cafe。（Instagram@madoobua.phuket）

按下圖看3大布吉人氣打卡Cafe推介：

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