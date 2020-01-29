【花蓮2020】8大台灣YouTuber打卡秘境 貨櫃屋星巴克人氣最高?

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擁有「台灣旺角」之稱嘅西門町應該人人都去到熟晒，去得台北多都會厭，想出走散心，不如考慮吓去近郊親親大自然！想一睹青山碧水﹑海天一色，不食人間煙火嘅美境，台東花蓮就係一個好選擇。

花蓮嘅美不應只有台灣人懂！好多鍾意拍VLOG嘅台灣Youtuber都力推花蓮呢塊淨土，以下總結咗8大最值得去嘅打卡熱點！

1. Mr. Sam山姆先生咖啡館 地址：974台灣花蓮縣壽豐鄉樹湖20號

2. 貨櫃屋星巴克 地址： 973台灣花蓮縣吉安鄉南濱路一段505 號

3. 大石鼻山步道 地址：977台灣花蓮縣豐濱鄉

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4. 翡翠谷 地址：972台灣花蓮縣秀林鄉

5. 山度空間 地址：974台灣花蓮縣壽豐鄉57號

6. 麻糬洞 地址：977台灣花蓮縣豐濱鄉

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7. 親不知子天空步道 地址：977台灣花蓮縣豐濱鄉花東海岸公路

8. 新社梯田 地址：977台灣花蓮縣豐濱鄉

👇一日去晒3大人氣打卡景點 撳入藍色連結即可參考一日遊行程👇

🔻東海岸之旅：新社海稻梯田（花蓮火車站出發）HK$134一位🔻

呢個東海岸一日遊行程可以帶你去晒頭先推介嘅其中三個景點，包括1)大石鼻山步道 2)新社梯田 3)親不知子天空步道。怕麻煩唔想自己計劃行程，又想去啲睇吓風景嘅郊外景點，參加一日遊行程就最適合不過，又唔使擔心交通問題。

🔻行程概述🔻 8:30 AM 花蓮火車站集合 9:20 AM 蕃薯寮峽谷景觀（遺勇成林） 10:00 AM 大石鼻步道 11:15 AM 石梯坪 12:05 PM 石梯漁港（午餐自理） 1:45 PM 石門遊息區 2:25 PM 新社梯田 3:20 PM 天空步道 4:00 PM 芭崎瞭望台 5:30 PM 返回花蓮火車站

香港人壓力咁大，去郊外呼吸一吓自由嘅空氣，人都舒暢啲。但假如好動嘅你害怕只係睇風景嘅行程唔夠富豐，小編都有刺激精彩嘅日間行程推薦畀你！

🔻秀姑巒溪半日泛舟活動HK$179一位🔻

秀姑巒溪半日泛舟活動 HK$179一位 (KLOOK截圖)

秀姑巒溪遊客中心位於花東縱谷瑞穗大橋旁邊，係台灣唯一可以全年可泛舟嘅溪流。活動中會有專業教練指導泛舟嘅基本知識、安全措施及如何佩戴裝備及使用設備等，過程中教練亦會全程陪同及協助。沿途可以睇到如詩如畫嘅山水風景，可以放鬆身心之餘，撐吓船又可以當做運動，有益健康。

🔻花蓮港賞鯨活動HK$239一位🔻

花蓮港賞鯨活動 HK$239一位 (KLOOK截圖)

每年嘅春夏時節就係大型鯨魚通過花東外海嘅時候，平日難得一見嘅大型鯨魚都會集體出現，例如有抹香鯨、偽虎鯨、領航鯨、喙鯨、大翅鯨。隨團導遊係保護海豚組織嘅成員，賞鯨途中可以了解鯨豚習性同愛好。鍾意出海的話，到花蓮港賞鯨最好不過，讓你飽覽大自然嘅魅力。

🔻花蓮滑翔傘飛行體驗HK$622🔻

花蓮滑翔傘飛行體驗 HK$622 (KLOOK截圖)

如果覺得行程仲未夠刺激嘅話，滑翔傘體驗必定可以將你整個旅行推上高峰！滑翔傘體驗帶你欣賞高空680公尺太平洋美景，以雄鷹視角俯瞰花東縱谷。活動由經驗豐富嘅專業教練一對一同你一齊滑行，即使冇任何經驗嘅你都可以輕鬆用難忘嘅角度將壯觀美景一覽無遺。

馬上來一趟說走就走嘅冒險之旅啦！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/29)