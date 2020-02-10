【土耳其旅遊】探索熱氣球國度　10個必去景點：岩石群、清真寺

土耳其是個兼具現代、科技、都會、古城、建築、風情的神秘國度。 從廢棄修道院到古老城市，各種歷史奇觀、宮殿，加上充滿特色的食物都是你到土耳其的必遊必試！土耳其繼承了古羅馬、拜占庭和奧斯曼帝國的歷史，為這個國家留下了獨特的印記。 城市到處都可以見到別樣的景觀，更有與眾不同的活動，讓你體驗土耳其文化的多樣化。如果你不知道土耳其有什麼好玩，不妨跟著KKday來一趟土耳其世界遺產巡禮吧！

土耳其是個兼具現代、科技、都會、古城、建築、風情的神秘國度。(Unsplash@daniilvnoutchkov)

1. 聖索菲亞大教堂

如果沒有參觀到令人驚嘆的拜占庭教堂（後來變成奧斯曼清真寺），就不是真正去過伊斯坦布爾！ 由查士丁尼皇帝建造聖索菲亞大教堂，現在是一個博物館，只要手持門票就可以參觀。

2. 塞利米耶清真寺

土耳其的建築巨擘，由四座高大的尖塔環繞，清真寺圓頂至高完美籠罩，一旁的社會複合建築有2座宗教學校、市集、學校、鐘樓、庭院與圖書館。

3. 格雷梅國家公園和卡帕多奇亞的岩石地點群

格雷梅國家公園和卡帕多奇亞的岩石地點群，有獨特的侵蝕景觀與岩石鑿成的避難堡壘。位於土耳其中西部的內夫謝希爾省，歸功於火山熔岩、狂風，超群的地貌在百萬年前塑成。

這裏的居民建設功夫了得，在岩石壁中刻出房室、教堂，甚至是整個村落，同時可以在這的教堂、修道院看見當時拜占庭的宗教壁畫。卡帕多奇亞還有另一個值得一去的原因：地下城市，大多為早期基督教徒躲避羅馬帝國迫害的藏身之所。地下城市建設完整，基本的家庭房屋結構、釀酒處、祈禱室、法庭、行刑處都可以在地下找到。

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4. 桑索斯——萊圖恩

位於安塔利亞、穆拉省的桑索斯—萊圖恩是座考古遺址，是兩座不同的呂基亞文明Lycian代表地。古埃及文獻顯示呂基亞是西臺的盟友，西臺帝國崩潰之後，呂基亞發展為獨立小國，羅馬帝國各奔東西後，呂基亞屬於東羅馬，因此保留了古典文化。 呂基亞的藝術創作相當知名，像是現在大英博物館的館藏涅内伊德碑像Nereid Monument、哈比紀念碑Harpy Monument與帕亞法石棺 Payava Sarcophagus，都是呂基亞的藝術作品。

青銅器時代早期的土陶器顯示，這個地區在公元前3000 年時，就有人類定居在這兒。遺址中的墳墓主要有三種類型，最令人注目的就是岩石墳墓。從石頭上直接雕刻而來，通常是從一個峭壁上，墓室多少有點精緻。一般來講，墓室的風格有點像一個木屋的正面。上面刻有一個、兩個或三個故事，其中最精緻的墓室是那些雕刻成愛奧尼亞廟宇式的墳墓。

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5. 百加盟及其多層次文化景觀

遺址包含了希臘時期阿塔羅斯王國、羅馬帝國、拜占庭帝國與鄂圖曼帝國特色。西元前281年，菲萊泰羅斯 Philetaerus 雖然臣服於塞琉古帝國，但最終家族後代自稱塞琉古帝國獨立，令此處成為百加盟王國的首都，開始了阿塔羅斯王朝。

到西元前133年，阿塔羅斯與羅馬結為盟友，繼而成為羅馬帝國亞洲區的首都。Asclepieion 阿克波里斯神殿（亦譯作醫神神殿），是為了紀念神話中的醫神，阿波羅之子阿斯克勒庇俄斯Asclepius。

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6. 希拉波利斯——棉花堡

棉堡的希拉波利斯是一座古老的Spa，西元前2世紀這裏的溫泉就被用作水療。在希臘時期與羅馬統治期間，這裡亦是醫療中心，醫生會利用溫熱的泉水製作病人的治療處方。

土耳其語Pamuk是「棉花」的意思，Kale是「城堡」。棉花是指其色白如棉，遠看像棉花團，其實是堅硬的石灰岩地形。城堡則是說它由整個山坡構成，一層又一層，形狀像城堡，故得名棉花堡。

棉花堡地形的形成源自於含鈣的溫泉水在流動的過程中冷卻沉積而成的石灰岩層。泉水中沉澱的礦物質，把整個山坡染成白色，像露天溶岩。溫泉自山上洞頂流下，將山坡沖刷成階梯狀，平台處泉水蓄而成塘，人們可在裡面泡溫泉。

從上往下看，溫泉平台像一面鏡子，映照著藍天白雲；從下往上看，白色的岩漿覆蓋了整個山坡，頗為壯觀。

7. 迪夫里伊的大清真寺和醫院

迪夫里伊是西元1228-1229年期間，由Emir Ahmed Shah 下令建造的清真寺。這棟800年仍然屹立不搖的清真寺，比鄰有一間在同一時期由Turan Melek Sultan所建的醫院。

大門的構造借鑒了巴洛克風格、塞爾柱王朝風格和哥特式風格，三者結合之後這些大門也形成了自己獨有的風格。大門和牆壁上雕刻的圖形都是非對稱的，每一個平方的範圍內都有數千個石雕圖形。大門所有的裝飾都不盡相同，北方大門上花冠圖案尤為特別。

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8. 蘇美拉修道院

蘇美拉修道院是一座位於土耳其特拉布宗馬奇卡的正教會修道院。道院屬於君士坦丁堡普世牧首管轄。每年吸引希臘、俄羅斯等正教會國家的遊客前來朝聖。道院面朝阿爾坦德勒峽谷，坐落在1200米高的懸崖之上。道院建於公元386年，時值羅馬帝國狄奧多西一世在位時期。

相傳，蘇美拉修道院最初只是一座教堂，但有兩位分別名為Barnabas和Sophronios的希臘修士都做了一個相同的夢。這兩位修士夢見已失踪多年的著名聖母瑪利亞聖像（聖盧克使徒（Apostle Luke）所繪）會在此地找到。這個夢讓特拉布宗（Trabzon）的希臘國王阿列克謝三世(Alexios III)信服， 於是下令把教堂改建為修道院。在變為修道院之前，這座教堂已有約1000年的歷史 。

蘇美拉修道院是一座位於土耳其特拉布宗馬奇卡的正教會修道院。道院屬於君士坦丁堡普世牧首管轄。(sumela官網圖片)

9. 芬兒區（Fener）

芬兒區的魅力不僅僅在於繁忙的土耳其氛圍，更在於籠罩於此的憂傷氣息，來自於對過往時代的記憶，這也讓該區更值得一遊。這些閃耀著昔日榮光的街道有著迷人魅力，在清晨微光或夕陽餘暉中更是攝影聖地。

【芬兒區（Fener）】芬兒區的魅力不僅僅在於繁忙的土耳其氛圍，更在於籠罩於此的憂傷氣息，來自於對過往時代的記憶，這也讓該區更值得一遊。(Unsplash@sedd)

10. 馬爾丁

有「黃金山城」之稱的馬爾丁（Mardin），可以遠眺美索不達米亞平原。坐在哈山考夫（Hasankeyf）特製的鐵床上，你可以感受底格里斯河從身旁流過的律動。跟著當地人登上渡輪，15分鐘可以穿越博斯普魯斯海峽、20分鐘再穿越達達尼爾海峽、40分鐘後穿越馬摩拉海！

馬爾丁有一種獨特的氣質，雖然南疆的喀什和伊朗的亞茲得也很有歷史感，但錯落有致的馬爾丁，高高低低的小巷如迷宮般令人著迷。一轉彎就能看見的宣禮塔、一回頭就能看到的美索不達米亞平原，彷佛真的行走在歷史之中。視野永遠受制於那細細的窄巷，卻因為高低錯位。每個轉角都能發現驚喜，是喀什和亞茲得無法給人的觀感。

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文︰【土耳其】十大推薦景點、交通、行程！ 土耳其 自由行必看！】