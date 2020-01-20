【瑞典旅遊】斯德哥爾摩4日3夜行程推介　必訪老城區、東南部鄉村

由斯德哥爾摩出發，你可以在令人眼花繚亂的市區，再穿越到瑞典東南部的美麗鄉村。首先到訪斯德哥爾摩老城區、歎一下ICEBAR的冰鎮啤酒、參觀雄偉的城堡、探索百年歷史的城鎮、了解糖果手杖的誕生地以及瑞典最受歡迎的景點之一Göta運河。讓KKday帶你4日遊遍斯德哥爾摩！

DAY 1 斯德哥爾摩

斯德哥爾摩是瑞典首都，建在14個島嶼上，由梅拉倫湖上的57座橋樑連接起來，流經波羅的海。除了是時尚設計和世界一流的夜總會外，這座城市亦因為其經典建築、皇家遺產、豐富綠地而聞名。在這裡你可以找到各種各樣的博物館和景點，其中大部分都可以在城市內區輕鬆步行或乘坐公共交通工具到達。

斯德哥爾摩在1250年代建立後迅速發展成為瑞典最大和最重要的城市。由於這座城市沒有受到世界大戰的影響，所以在15世紀仍然有許多古老的建築物可以追溯到老城區（Gamla Stan）的中世紀街道。這座城市的戰略位置也使其成為歷史上許多權力鬥爭的場所，遊客可以在Djurgården的Vasa船舶博物館等地方了解更多信息，該島是斯德哥爾摩許多最受歡迎景點的所在地。

斯德哥爾摩市政廳

市政廳是斯德哥爾摩市政府的所在地，要參觀斯德哥爾摩市政廳內部須購買門票。因為市政廳仍為政府辦公地，所以參觀期間須將手機調製靜音或關機狀態哦！

被稱為「藍廳」的宴會廳位於一層，「藍廳」的內牆其實是紅色的，可容納1200名來賓，這裡便是大名鼎鼎的諾貝爾晚宴舉辦的地方，每年10月各項諾貝爾獎得主都會受邀蒞臨晚宴。二層的金色大廳四壁用1800萬塊約一厘米見方的金色馬賽克裝飾，壁畫展示了斯德哥爾摩的歷史，在明亮的燈光映射下，整座大廳金碧輝煌，熠熠生輝。

另外，斯德哥爾摩市政廳的夜景也十分值得一看，想要拍全景的話可以前往市政廳對岸的騎士島取景。

電話：+46 8 508 290 58 地址：Ragnar Ostbergs Plan 1 11220 Stockholm

VASA博物館

斯德哥爾摩Djurgården島上的瓦薩博物館（Vasamuseet）展示了迄今為止保存最完好的17世紀船舶。瑞典軍艦Vasa是當時最全副武裝的裝備之一，於1628年首次航行沉沒，並於1961年從斯德哥爾摩港完好無損回收。現在已成為瑞典最受歡迎的景點之一，自展出以來估計有3000萬遊客到訪。該博物館還展出了17世紀瑞典歷史的展品，提供了有關該船建造原因的一些背景信息，以及關於該船恢復和修復工作的電影。

小提醒：建議參觀時多帶一件外套，以備不時之需。為了保護瓦薩號，博物館溫度必須維持在18-20°C。因此，即使室外天氣溫暖，博物館可能會有點冷。

開放時間：上午 10 點 – 下午 3 點

Day 2 GAMLA STAN（斯德哥爾摩老城區）

斯德哥爾摩750年的歷史比老城（Gamla Stan）是歐洲最大，保存最完好的中世紀城市中心之一。 Gamla Stan位於Stadsholmen島中間，歷史可以追溯到13世紀。這個充滿活力且非常受歡迎的地區曾被認為是19世紀中葉至20世紀斯德哥爾摩的貧民窟。

如今，狹窄的鵝卵石街道通過保存完好的古老建築和歌德式教堂以及一流的咖啡館，酒吧，餐館和商店，營造出色彩繽紛的迷宮。 這個城市的一部分還包含許多藝術畫廊，博物館和其他景點，包括諾貝爾博物館和皇宮。你可以漫步穿過Stortorget主要廣場，或漫步在Västerlånggatan和Österlånggatan的主要街道上。

斯德哥爾摩皇家宮殿

瑞典皇宮（Stockholms slott）建於公元17世紀，坐落在老城區的斯塔丹島上， 臨水而建。整個宮殿為七層，共有超過600間房間，是世界上最大的皇家宮殿之一。這裡是國王王后辦公和舉行慶典的地方，也是斯德哥爾摩主要旅遊景點。國王和王后的實際住所位於Drottningholm宮。

皇宮的很多廳室闢為博物館，開放給民眾參觀，其中有古斯塔夫三世的珍藏博物館、珍寶館、三王冠博物館。在皇宮內可以欣賞各種珍寶、器皿，還有精美的壁畫和浮雕。此外，每天中午皇宮外的衛兵換崗儀式也別有風味。

營業時間：早上10 點- 下午5點 地址：Kungligaslottet

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