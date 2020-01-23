【飛行體驗】荷蘭皇家航空商務艙　設計、餐飲服務都在水準之上

2019／2020年的聖誕跨年假期，安排了一趟歐洲旅遊，主要是要探訪意大利的羅馬，及西班牙的巴塞隆拿，但是在安排行程的過程中，為了多省下一些里程數，同時也想要回再去品嚐一次美味的英式下午茶，所以安排了兩個長時間轉機的入境遊，探訪了荷蘭的阿姆斯特丹及英國的倫敦。這一篇就來分享一下，去程的荷蘭皇家航空（KLM）的航班規劃及體驗。 文：Lin Ryan／TripPlus

荷蘭皇家航空（TripPlus授權使用）

這次跨年行其實並沒有在放票的第一時間就開始規劃，聖誕／跨年的檔期，一直都是里程票的一級戰區，而且美國人又超愛去歐洲旅遊，所以美國～歐洲航線的里程票，在這個假期都是非常搶手，在時間不彈性，且沒有放票第一時間就搶下里程機票的狀況下，想當然找不太到里程機票，查了星空聯盟（Star Alliance）與寰宇一家（Oneworld）聯盟的所有航班，都沒有我要的時間的機票。

正當絕望的時候，突然想到了美國～歐洲航線哩程機票的最後救贖——「天合聯盟」（SkyTeam），先使用法國航空（Air France）／荷蘭皇家航空（KLM）共用的藍天飛行計劃（FlyingBlue）的網頁，查詢了美國西岸直飛歐洲大城的航班里程機票狀況，發現居然蠻多機位可以兌換，但是單程商務艙機票都需要10幾萬miles（……果然是「冥幣」聯盟啊！），不過因為目的地是羅馬，所以西岸出發的航班，絕大部分都需要在歐洲境內的城市轉機一次。

從信用卡系統轉了足額的里程兌換了兩張單程商務艙機票到歐洲囉！（TripPlus授權使用）

剛好藍天飛行計劃有一個特點，也就是需要轉機的航班的所需里程，會遠低於直飛的航班，因此直接將兌換機票的終點改為羅馬，系統果然出現了經由阿姆斯特丹的轉機航班，單程商務艙僅需使用58,500miles（稅金約$200美金左右），立馬從信用卡系統轉了足額的里程（目前美國四大銀行轉點系統——美國運通（AMEX）／大通銀行（Chase）／花旗銀行（Citi）／第一資本銀行（Capital One），都可以轉點到藍天飛行計劃），於是就這樣兌換了兩張單程商務艙機票到歐洲！

我個人其實蠻喜歡這種要長轉機時間的行程，不但可以下飛機休息一下，還可以來個市區半日遊，所以這次在荷蘭的阿姆斯特丹，也利用了長轉機時間，進城去吃了一些美食、搭了市區觀光船，同時還去逛逛海尼根博物館。

在荷蘭的阿姆斯特丹，也利用了長轉機時間，進城去吃了一些美食、搭了市區觀光船，同時還去逛逛海尼根博物館。（TripPlus授權使用）

這次從舊金山飛往阿姆斯特丹的航班，是搭乘荷蘭皇家航空（KLM）的航班，一直有聽聞荷蘭皇家航空的航班不論是硬體、餐飲到服務，都在水準之上，所以一直蠻期待這次的搭乘。搭機當天，先前往位於舊金山機場的法國航空／荷蘭航空貴賓室，這間貴賓室雖然小小的，不過我個人覺得提供的茶飲及烘培類點心很讚，比很多美國境內的美籍航空貴賓室好上許多。

荷蘭皇家航空（KLM）的貴賓室（TripPlus授權使用）

在貴賓室內稍作停留，吃了一些點心後，就前往登機門了，這次所搭乘的航班，原本以為有機會搭乘到荷蘭皇家航空全新接收的Boeing 787-10機型的商務艙，但是在起飛前兩個月，航班機型臨時被更改成Boeing 787-9，雖然有點小失望，但其實搭乘過後，覺得荷蘭皇家航空的Boeing 787-9商務艙也是挺不錯的。這個機型的商務艙採用1-2-1配置，整個商務艙有三十個座位，座位的設計是採用目前各大航空公司最喜歡使用的反魚骨式設計，座椅都可以全平躺，整體設計十分的有質感，尤其是我蠻喜歡藍色的配色。

▼▼按圖放大看機上的座位環境、設備▼▼

餐飲的部分，不論是前菜、主菜到甜點，我個人認為都在水準之上，主菜的部分，因為我本人有個「亞洲胃」，所以點了泰式綠咖喱，居然比我在舊金山灣區很多泰式餐廳吃到的綠咖喱還要好吃！不過對於描繪食物的詞彙，我的用詞非常的有限（通常只有：好吃、好好吃、真的超好吃的），因此讀者們不如直接看照片吧！

▼▼按圖放大看機上的餐飲選擇及其賣相、味道▼▼

這次整體的搭機經驗十分的好，而且下飛機前，空服員還送給每個商務艙乘客一個有荷蘭當地特色的「小房子」琴酒，替這次的行程劃下美好的句點。這其實是我第一次搭荷蘭皇家航空的航班，不論是硬體的設計、餐飲到服務，都在水準之上（也有可能是因為我被美籍航空荼毒太久，所以無論搭什麼其他的航空公司，都覺得很棒），推薦給有要去歐洲旅遊的讀者朋友們！

下飛機前，空服員還送給每個商務艙乘客一個有荷蘭當地特色的「小房子」琴酒（TripPlus授權使用）

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