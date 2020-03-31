【韓國旅遊】暢遊13大世界遺產　打卡必到水源華城古堡賞日夜靚景

大家應該都有看到前陣子日本沖繩首里城被燒毀的新聞，首里城是世界文化遺產之一，其實許多人出國往往只是為了吃美食、逛大街，但卻忽略了體驗在地文化、走訪歷史遺跡的重要性，有些遺產真的是如果遇到意外，錯過了就來不及了，而韓國到2018年為止，韓國已有13個項目被列入世界遺產名錄，包括12個文化遺產和1個自然遺產，是亞洲文化遺產數目的第5名！現在馬上就來為大家一一介紹13大韓國世界遺產 ！

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13大韓國世界遺產（點擊下圖看清！）

+ 10 + 9 + 8

1. 石窟庵與佛國寺

石窟庵和佛國寺位在慶尚北道慶州市的吐含山山腰上，是兩座歷史超過1,400年的寺廟，在1995年時被一同列入了世界文化遺產，根據《三國遺事》的記載，石窟庵和佛國寺是當時新羅景德王的宰相金大城為了紀念父母所建造的，建造完成後的歷史十分坎坷，歷經豐臣秀吉入侵朝鮮半島的萬曆朝鮮之役，又遭受到二戰和韓戰的波及，但幸後人積極的重建，才能看到如石窟庵和佛國寺的風貌。每到了秋天，這裏便是極佳的賞楓景點，滿山遍野的楓葉樹，還能從山腰眺望慶州市景，十分動人。

石窟庵地址：873-243, Bulguk-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, S. Korea 佛國寺地址：385, Bulguk-ro, Gyeongju, Gyeongsangbuk-do, S. Korea 石窟庵電話：+82-54-746-9933 佛國寺電話：+82-54-746-9913

2. 海印寺：高麗大藏經藏經處

位於慶尚南道陝川郡伽耶山西南山麓的海印寺，建於1389年，是朝鮮佛教宗派曹溪宗的佛教總寺，也是著名佛經高麗大藏經的收藏地點，保存了81,350字雕刻而成的佛教經文木版，八萬大藏經集佛教之經、律、論三章之大成，被認定是世界佛教研究的寶貴文獻，對世界佛教研究有巨大影響，在1995年被聯合國列入世界文化遺產，因此不少信徒特地前來韓國到海印寺參拜！但這裏的遊客並不多，能感受寧靜與祥和，而每到了秋天，朝山道便會被楓葉包成一條隧道，浪漫無比。

地址：慶尚南道陝川郡伽倻面海印寺街122 電話：+82-55-934-3000 開放時間：夏季 08:30～18:00／冬季 08:30～17:00 票價： 成人 3,000韓元／青少年 1,500韓元／兒童 700韓元

3. 宗廟

慶尚道太遠了嗎？沒關係，在首爾也找得到世界文化遺產喔！位在首爾特別市鍾路區的宗廟是朝鮮時代的祠堂，1394年由朝鮮太祖李成桂下令修建，是世界最古老的皇家儒教祠廟，歷代王朝都視宗廟為最重要的祭祀處，宗廟裏頭沒有華麗、多彩的裝飾，反而是散發著一股肅穆的氣氛。而宗廟每年在5月份的第一個星期天舉行祭祀朝鮮王朝君主和王妃的儒教儀式，平日參觀還有專門的導覽員會進行解說，來到首爾絕對不能錯過這一趟文化之旅！

地址：首爾特別市鍾路區鍾路157 電話：+82-2-765-0195 開放時間：2-5月、9-10月09:00~18:00／6-8月09:00~18:30／11-1月09:00~17:30 參觀規定：平日依不同語言採定時參觀制／假日 自由參觀 票價：成人 1,000韓元／青少年 500韓元／兒童與長者 免費

4. 昌德宮建築群

同樣位於首爾的昌德宮，也是每個到首爾旅行必去拍韓服照的熱門景點，但你知道他也是世界文化遺產之一嗎？昌德宮建於15世紀，是「朝鮮五大宮殿」之一，也是最受許多朝鮮王子歡迎的宮殿，裡頭的建築並保留了許多在景福宮看不到的朝鮮三國時代時期的元素。昌德宮在壬辰倭亂期間受到嚴重破壞，17世紀時積極重建才有如今的樣貌，除了建築本身，建築周圍的花園也來頭不小，昌德宮後苑是在太宗時代建立而成，是君王及王公貴族的休憩的場所。下次來拍美美的韓服照時，不忘好好感受一下昌德宮的迷人氣氛吧！

地址：首爾特別市鍾路區栗谷路99 電話：+82-2-3668-2300 開方時間：2-5月、9-10月 09:00~18:00／6-8月 09:00~18:30／11-1月 09:00~17:30 票價： 成人 3,000韓元／青少年 1,500韓元／兒童與長者 免費

5. 水源華城古堡

位在京畿道水原市的華城古堡，建成於1796年，是朝鮮王朝正祖爲了向父親莊獻世子表示孝心以及顯示經濟實力而建造的新城市。水原華城城牆全長5,700m，是個設計極佳的堡壘，城內還有小溪環繞，既能防禦敵人的弓箭和長槍，也能向敵人開槍發炮。來到這裡不但能參觀堡壘，還有弓箭射擊的活動可以體驗，更有FlyingSuwon熱氣球可以搭乘！在空中欣賞水源是新舊建築交織的動人美景，把整個華城盡收眼底，太夢幻啦～

+ 3 + 2

地址：京畿道水原市八達區正祖路910 電話：+82-31-290-3600 開方時間：3-10月 09:00~18:00／11-2月 09:00~17:30 水原華城票價： 成人1,000韓元／青少年與軍人 700韓元／兒童 500韓元

6. 慶州歷史遺址區

慶州歷史遺址區分佈在慶尚北道慶州市各地，包含西元前57年～935年的石塔、王陵、山城等歷史遺跡，是目前世界上最大的露天博物館！從這裡可以看到千年以來的佛教與新羅文化歷史與藝術，極高的價值性，讓這個區域在2000年被聯合國列入世界文化遺產之一。慶州歷史遺址區可以分為五大區域：曾是佛教文化中心地帶的南山地區、新羅王朝宮闕遺址的大陵苑地區、新羅王陵聚集的大陵苑地區、新羅佛教核心的皇龍寺地區，和設有防禦設施的山城地區，每個區域都各具特色，也都有屬於該地區的特有建築，來到慶州一定要來一趟文化之旅。

地址：慶尚北道慶州市 韓國旅遊諮詢電話：+82-2-1330

7. 高敞、和順、江華支石墓遺址

在史前時代，支石墓是用巨石搭建起來的墳墓，在當時被用作重要儀式和標誌，韓國最具代表性的三個支石墓：高敞支石墓群、和順支石墓群、江華支石墓群，在西元2000年被列入聯合國教科文組織世界文化遺產目錄，這些呈現出史前時代的技術與社會面貌，是研究與評價支石墓文化形成過程、韓國青銅器時代社會構造及東北亞史前時代文化交流的重要遺產！而其中最大的支石墓遺址位於全羅北道的高敞郡，整個地區約有1,600座支石墓，下次經過這些地區，如果看到莫名的大巨石，別再傻傻的以為只是裝置藝術啦～

8. 濟州火山島和熔岩洞

濟州火山島和熔岩洞（韓國觀光公社）

濟州島在近幾年的熱門指數迅速竄升，不但婆婆媽媽愛去度假，年輕的學生也喜歡去濟州島避暑享受海島風光，而濟州火山島和熔岩洞可是韓國唯一一個被列入世界自然遺產的景觀喔！濟州島是一座在180萬年前由火山活動而形成的火山島，因此島內分佈著許多火山丘、熔岩洞窟等火山地形，其中熔岩洞窟，也就是鐘乳石洞窟，堪稱是世界上最美的洞窟，內部的洞頂和地面均是由各種顏色豐富的碳酸鹽所構成，來到濟州島除了去海邊玩水、吃海產，不要忘了往山上跑，世界級的美景都在這邊！

9. 朝鮮王陵

朝鮮王陵是朝鮮李朝二十七代國王、王妃以及被追尊的國王及王妃的陵寢及墓園建築，從1392年到1910年之間的5個世紀，一共打造了42座朝鮮王陵，分佈在韓國各個角落，主要聚集在首爾、京畿道、江原道地區附近，因獨特的美感和特有的祭祀儀式文化，讓這些王陵在2009年被列入世界文化遺產，其中首爾市中心的宣靖陵，是供奉朝鮮君王成宗與其繼妃貞顯王后尹氏的宣陵，也是市中心保存完好的文化遺產！

10. 河回村和良洞村

位於慶尚北道安東市的河回村和良洞村，可說是活生生的文化財，這兩個村落建於14-15世紀之間，由於同姓居民聚集在此生活，逐漸形成了獨特的文化，是韓國最具代表性的氏族村落，從村落中可以看見兩班貴族與平民的朝鮮時代儒教文化，建築上也可以發現兩班貴族與平民家屋的配置不同，傳統的庶民遊藝「河回別神祭假面舞」也代代相傳的被保留了下來，因為這裡將韓國文化保存得完好，英國女王伊莉莎白二世、美國小布殊總統等都曾親自造訪，現在成了是來到慶尚北道不能錯過的景點之一！

河回村地址：Gyeongsangbuk-do, Andong, Pungcheon-myeon, 40, S. Korea 良洞村地址：134 Yangdongmaeul-gil, Gangdong-myeon, S. Korea 電話：82-54-852-3588 開方時間：夏季 09:00~18:00／冬季 09:00~17:00

11. 南漢山城

南漢山城位於廣州市中部面山城里，建於7世紀初，是為了於緊急時給政府作為臨時首都，城郭長達12公里的，面積十分廣大，東西南北方各有4座門和門樓，城內有軍隊駐地的守禦廳和倉庫、行宮等，其中守禦將臺坐落在山城中海拔最高的日長山頂，丙子胡亂時期，仁祖就曾經在此停留45天之久，親自指揮作戰，現在到這些地方參觀，不但能看到當時韓國被中國和日本影響的建築方式，還能看到朝鮮時代處理國家事務的各種設施等。

12. 百濟歷史遺跡群

百濟歷史遺跡群涵蓋了三座城市，八個考古遺址：公州公山城、宋山里王陵、蘇山城、官北里行政建築、定林寺址五層石塔、陵山里古墳群、王宮里和彌勒寺，在這裡能看到百濟華麗卻不奢侈、文化綻放光彩的王宮與寺址，是朝鮮自公元前18年至公元660年興盛的三個王國之一，還能看到當時積極與鄰國中國、日本交流的痕跡，其中武寧王陵為百濟王武寧王以及其王妃的陵墓，出土4,600多件文物，極具歷史價值，如了欣賞歷史遺跡，在這些寧靜的小山丘上享受韓國最自然的魅力，一定不能錯過！

13. 韓國傳統佛教山寺七大寺

2018年，最後一個在韓國被列入世界文化遺產的便是韓國傳統佛教山寺七大寺，其中包含了7座韓國山中佛教寺院──通度寺、浮石寺、鳳停寺、法住寺、麻谷寺、仙巖寺、大興寺，分別分布於慶尚道、忠清道、全羅道等韓國各地。韓國的寺院為在平地的幾乎都已被摧毀，而這些為在山中的從7世紀被保存至今，每個寺院都各具特色和豐富的歷史背景，除了能夠感受佛教的莊嚴與寧靜，庭院的景色也是一流的，有幸來到這附近，一定要前來感受一下喔！

以上就是小編為大家介紹的13大韓國世界文化遺產，現在韓國政府也積極的的在申請另外15個項目，出國旅遊除了看美景、吃美食、逛街購物，到了不同的國家其實體驗當地的文化是最重要的，之所以被列入文化遺產，一定有他極高的文化與自然價值，但有些景點實在難到，那就讓旅遊咖幫你輕鬆搞定吧！下次去韓國旅遊，不訪安排幾天文化之旅，到這些景點逛逛吧～

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「韓國旅遊｜13大韓國世界遺產，超美的昌德宮、華城古堡，走回朝鮮時代來趟文化之旅吧！」。】