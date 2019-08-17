【韓國旅遊】首爾一日遊行程攻略　出發前必睇7大著名景點推介！

首爾作為韓國的首都，是一座依山傍水，充滿活力的人文都市，旅遊景點眾多，本篇主要介紹以明洞和古宮及其周邊7個景點為主的首爾一日旅遊計劃。希望大家在製定充實又舒適的旅遊計劃時作為參考。

1. 南山：到守護首爾的南山提升自己的運氣吧！

交通：地鐵4號線明洞站3號出口步行15分鐘

「南山」從古時開始就被賦予了重要的意義，朝鮮時期(1392~1910年)開國之君李成桂將首爾定為首都時，在風水上將南山看作南方守護神「朱雀」。南山作為古時首爾城郭的一部分被保存至今，現在成為了人氣頗高的散步小路。

南山公園 休息日：無 (因設施而異) 地址：首爾特別市中區小波路46 (一帶)서울특별시 중구 소파로 46 (일대) 交通：4號線明洞站3號出口，步行15分鐘(到纜車站)

2. N首爾塔：快到戀愛聖地提升自己的戀愛運吧！

交通：在南山纜車車站搭乘纜車約3三分鐘

「N首爾塔」是位於南山之巔的首爾地標性建築。觀景台位於海拔479米的山頂，是俯瞰首爾全景不容錯過的絕佳地點。在韓國的傳統思想中這裏被視為寓意著夫妻和睦，白頭偕老的地方，所以也成為了熱門的情侶約會場所。象徵著「不變的愛」的同心鎖也是N首爾塔的一大標誌。

N首爾塔 休息日：全年無休 地址：首爾特別市龍山區南山公園街126 서울특별시 용산구 남산공원길 126 交通：4號線明洞站3號出口，步行15分鐘(到纜車站)

3. 明洞天主教堂：快來這裏實現你的心願吧！

交通：從南山纜車車站步行20分鐘

「明洞天主教堂」是韓國第一座磚砌的哥德式建築風格的教堂。明洞天主教堂位於由道峰山、北漢山、仁王山、南山構成的南北線和貫穿首爾東西線的清溪川的交匯處，被認為是匯聚著神奇的力量，能夠幫助人們實現願望取得成就的地方。

除此之外，位於教堂後方的聖母瑪利亞像週圍地勢較低，但有一部分高於地面十分突兀，傳統思想認為這也因為教堂所在地匯聚了強大的力量。

明洞天主教堂 休息日：無 地址：首爾特別市中區明洞街74 서울특별시 중구 명동길 74 交通：4號線明洞站8號出口，步行8分鐘

點擊下圖看清其餘4大著名景點推介！

+ 15 + 14 + 13

延伸閱讀：

N首爾塔

欣賞首爾夜景的好地方

【本文由「韓巢網」授權轉載。】