【韓國】盤點10個古裝韓劇經典拍攝地　景福宮、德壽宮外仲有…

韓劇作為韓流文化中的主力軍，一直備受大家的關注與喜愛。其中歷史題材劇更是不乏佳作，頗具人氣！韓國歷史劇的魅力可謂數不勝數！才子佳人的浪漫愛情、機關算盡的政治權謀、愛恨交織的宮廷爭鬥......搭配精美的佈景，華麗的服飾，細膩的演繹，在宏大的劇情背景襯托下，向人們娓娓道來那些曾經的故事。

【韓國自由行2020】玩轉首爾、釜山、濟州島 一文盡覽食買玩攻略

韓國歷史劇的取景地並不僅限於人為復建的拍攝基地，不少韓劇也選擇在現存的古蹟取景，有些古蹟甚至名列世界文化遺產名錄！在這裏，小編就為大家整理一下韓國歷史劇中的知名或常見的取景地。如果你是韓劇迷，一定不要錯過哦！

點擊下圖看清10個古裝韓劇經典拍攝地，你打卡過邊幾個？

+ 7 + 6 + 5

韓國最具有代表性的古宮——景福宮

莊嚴肅穆的「景福宮」坐落於大樓林立的首爾中心。它在朝鮮時代作為王室處理政務和生活的正宮使用了逾200年之久，且規模最大，是韓國極具代表性的皇家禦苑之一。《大長今》、《李祘》、《同伊》、《馬醫》、《獄中花》等著名韓劇都曾在此取景。

進入景福宮，映入眼簾的就是在電視劇中頻頻登場的「勤政殿」（國寶第223號）。勤政殿是景福宮中最大的建築，其正中央是王的寶座。寶座後屏風上的「日月五峰圖」被選印在了2007年1月發行的10,000韓元韓幣上，也是值得一看的珍貴文物。

在光化門、興禮門廣場，會定時舉辦朝鮮時代「王宮守門將交接儀式」表演。期間可以和穿著傳統服裝的守門將一起拍照留作紀念。同時，景點提供定時中文導遊服務以及語音導覽機出租服務，可以更加深入了解景福宮的各種細節，為遊覽增添樂趣。

古宮中唯一的世界遺產——昌德宮

「昌德宮」以景觀優美而為人熟知，被「聯合國教科文組織世界遺產」所收錄。它建於1405年，被用作正宮使用約有270年之久，主要可分為「仁政殿」一帶和「秘苑」庭園兩個景區。

而且昌慶宮「秘苑」更是以自然景色宜人聞名，被認為是韓國傳統庭院的翹楚。韓劇《大長今》就曾多次在秘苑的芙蓉池取景拍攝。位於池邊的芙蓉亭面向池塘，屋簷向外突出翹起，傳說王曾在這裏釣魚休閒。

首爾市廳前的著名古宮——德壽宮

「德壽宮」位於首爾市廳旁大廈林立的商業區內，實屬高樓林立中的一片「綠洲」。這裏不僅僅是遊客觀光的好去處，附近的上班族也常在休息時間來此散步。

德壽宮的名氣雖然略不及景福宮與昌德宮，但絕對是韓劇迷不可錯過的去處！由尹昌範、申昌石聯合導演的韓國著名電視劇《明成皇后》，李秉憲主演的電視劇《陽光先生》，孫藝珍主演的電影《德惠翁主》等作品都是在此取景，一磚一瓦仿佛都在講述那個風雨飄搖的年代，朝鮮王朝最後的興衰歲月。

德壽宮的大部分建築並沒有採用韓國傳統的建築風格，而是按照西方建築風格修建的，其中最具特色的就是「石造殿」。西洋式建築「石造殿」於1900年由英國督建完成，朝鮮末期王室曾居住於此。石造殿分為「東館」和「西館」，1998年「西館」設立為「國立現代美術館 德壽宮館」，作為舉辦韓國近代美術展和海外作家交流展等活動的重要場所；「東館」於2014年10月完成修復，作為「石造殿大韓帝國歷史館」再次向公眾開放。

亞洲城郭史上珍貴的世界遺產——水原華城

「水原華城」因作為韓劇《大長今》、《李祘》、《雲畫的月光》等人氣作品的拍攝地而被人熟知，其實它更是亞洲建築史上的一塊瑰寶！

「水原華城」總面積達130公頃，全長5.7千米。1794年，朝鮮王朝後期的第22代王——正祖為了悼念死於政治鬥爭的父親，歷時兩年零八個月，修建成了這座都城。華城的設計在朝鮮原有的建城基礎上，靈活運用了磚石並用的西方近代建築法，使華城實用性和觀賞性兼備。完整保存下來的施工記錄也彌足珍貴，華城已被聯合國教科文組織評為了世界文化遺產。

華城之內的「華城行宮」也是不能錯過的一處景點。因下令修築的正祖李祘有遷都水原之計劃，便將「行宮」按照皇宮的規格修建。現在，「華城行宮」已和「水原華城」並列為水原著名觀光旅遊景點。4月到10月的每週六，在新豐樓前還會舉行武術和走鋼絲等表演。

韓國傳統家屋匯聚——全州韓屋村

全州為朝鮮王朝的發源地，為一座具有1200年以上歷史的都市。在全州，約有700多棟韓國傳統家屋聚落於此，稱為「全州韓屋村」。1977年，韓國政府開始劃定韓屋保存區，而全州也是現今韓國最具代表性的韓屋觀光地之一。此外，全州韓屋村裏仍有普通居民在此生活，可謂是文化與生活並存的場所。

全州韓屋村中最著名的景點就是供奉了建立朝鮮王朝的李成桂肖像畫的「慶基殿」。慶基殿除了供奉肖像畫外，也收藏著朝鮮王朝實錄的全州史庫，及朝鮮第八代王睿宗的胎室和石碑。這裏被指定為第339號史蹟，也是全羅北道物質文化遺產第2號。

自2010年11月，慶基殿內收藏的李成桂、世宗大王等5幅肖像畫對外開展，讓遊客可以一飽眼福。《雲畫的月光》中經常出現的竹林場景，韓劇《宮》中主角們生活的宮殿後院便是在慶基殿拍攝的，因此該地成為深受韓劇迷們喜愛的人氣景點。

承載新羅的千年繁榮——慶州歷史遺址區

慶州是新羅王朝（公元前57年～935年）的都城，至今仍保存著眾多新羅時期的文化遺址，如涵蓋月城區和大陵苑區的「慶州歷史遺址區」，代表古蹟有瞻星台、雞林、石冰庫等地。據推測，瞻星台建於善德女王時代（635年～647年），是東洋最古老的天文台之一。

而以新羅第一位女王——善德女王的故事改編而成的同名電視劇《善德女王》便是在慶州各地取景，完成拍攝的。雖然主要外景地「新羅千禧公園」現因內部修繕等原因暫停開放，不過在慶州其他遺址公園，還是可以找到許多電視劇中的著名場面。慶州絕對是韓國歷史劇迷們不可錯過的旅遊地哦！

在扶餘尋找最後的百濟——百濟文化園區

「百濟文化園區」位於忠清南道扶餘，是了解韓國三國時代歷史文化的重要景點之一。從入口處的正陽門進去，有泗沘宮、五層塔結構的陵寺、古墓公園、濟香樓展望台、生活文化村，以及還原百濟第一個首都的慰禮城等6個景點。

《步步驚心：麗》的大部分戲份都是在百濟文化園區拍攝完成，在這裏可以一邊了解韓國三國時期的歷史故事，一邊尋訪電視劇中出現過的熟悉的場面。

重溫歷史劇經典場面——龍仁大長今影視城

「龍仁大長今影視城」是《大長今》、《李祘》、《朱蒙》、《善德女王》、《同伊》、《武神》、《奇皇后》、《擁抱太陽的月亮》等眾多韓國人氣歷史劇的拍攝場地。由MBC打造，並於2015年對外開放。

佔地面積約826萬平方米的龍仁大長今影視城內分別建設有新羅時期（公元前356年～935年）及朝鮮時期（1392～1910年）的建築群，還有反映當時民風民俗的街市。影視城一年四季都展示著不同的風景，如果你是韓劇迷，千萬不能錯過哦！

山清水秀的別樣宮城——丹陽溫達攝影棚

「丹陽溫達攝影棚」位於韓國中部的忠清北道丹陽的山中，是韓國古裝劇常用的拍攝場地。例如《信義》、《獄中花》、裴勇俊主演的《太王四神記》、李準基主演的《一枝梅》、《步步驚心——麗》等等，數不清的人氣韓劇都在這裏取過景。

韓國歷史劇喜歡在丹陽溫達攝影棚取景的原因不僅在於這裏山清水秀，而且影視城內佈置齊全。韓國各個時代的宮殿樓閣、貴族官邸、古代街市應有盡有。

韓國古代生活的露天博物館——韓國民俗村

「韓國民俗村」可謂是一座充滿韓國古代生活氣息的露天博物館，在這裏可以參觀、體驗朝鮮時代的百姓生活。民俗村佔地約66萬平方米，內有270棟獨具地域特色的傳統房屋，其中包括再現陶瓷、韓紙製作流程的工房、民俗博物館、民俗遊戲體驗區等設施。民俗村內每天還會上演傳統婚禮等民俗表演，讓遊人更加直觀地了解韓國傳統文化。

當然，「韓國民俗村」這樣得天獨厚的條件自然也受到歷史劇的青睐。《大長今》、《成均館绯聞》、《擁抱太陽的月亮》等諸多知名韓劇都曾在此取景。景區內有特別的拍攝地介紹和展示板，韓劇迷們一定不要錯過哦！

+ 2

亞洲最大的博物館——國立中央博物館

除了拍攝地，博物館的各種珍藏也可以讓我們感受到不少歷史劇中的氣息。位於龍山的「國立中央博物館」佔地面積30.7多萬平方米，建築面積達13.4多萬平方米，是世界第六大博物館。館內從舊石器時代到朝鮮王朝時期，網羅了韓國和亞洲約15,000件展品，規模之大，文物之多，使其成為世界知名博物館之一。

如果你喜歡《朱蒙》、《薯童謠》、《善德女王》等作品，在一層「史前・古代館」可以了解到相關的時代背景；「中世・近世館」則可以了解到大家廣為熟知的「世宗大王」的相關知識。而《風之畫師》中所講述的朝鮮女畫家申潤福的作品可以在二層「書畫館」找到，文根英主演《火之女神井兒》中陶藝師們的作品可以在三層「雕塑・工藝館」欣賞到！

飽覽朝鮮王朝的王室文化——國立古宮博物館

如果你對朝鮮王朝背景的歷史劇情有獨鐘，那一定不要錯過位於景福宮內的「國立古宮博物館」。國立古宮博物館雖然無法與國立中央博物館的規模媲美，但是著重陳列了朝鮮王朝（1392～1910）皇室相關的藝術品、服飾、書法畫作及家具等約4萬餘件珍貴文物。各種華麗的宮廷用品、樸素的生活用品，讓您可以真切地感受到朝鮮王室的氣息。

國立古宮博物館免費入場，在服務諮詢站可以租用隨身聽「語音指南」（中、日、韓、英均可，1,000韓元/部）。如果想深層的了解關於朝鮮王室的點點滴滴，這裏將是最佳的選擇。

延伸閱讀：

盤點那些人氣韓劇拍攝地

漫步三清洞，尋找那些韓劇拍攝地

【本文由「韓巢網」授權轉載。】