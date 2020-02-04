【泰國旅遊】華欣自由行攻略　一文睇盡9大景點、6大美食交通推介

泰國天氣好、物價便宜，除了好吃好玩的多以外，也是個具有文化深度的國家，因此成為人們自由行的最佳地點之一。大多數人來到泰國都會選擇首都曼谷作為目的地，但是在距離曼谷不到200公里的華欣，其實也很適合來一趟自由行，因為這裏是個充滿度假風情的濱海小鎮，同時也是泰國皇室避暑的聖地！小編蒐集了華欣的交通、美食和景點要推薦給大家，不管是沒去過想去的、去過想再訪的，都一起來看看吧！

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華欣是個充滿度假風情的濱海小鎮，同時也是泰國皇室避暑的聖地！（Pariwat Srisuwan／Unsplash）

曼谷到華欣交通

（Funtime趣旅遊授權使用）

從曼谷市區

➢Minivan小巴：Minivan算是往返曼谷華欣的大眾運輸中最為人所知的了，目前曼谷市區的北、東、南巴士站都能搭乘這輛小巴，可以在現場的購票窗口買票。小巴因為空間的關係，大行李箱可能會佔用座位，會不會另外收費就要視當天工作人員的認定為準囉！

花費時間：約3.5小時 車資：180泰銖 小編小提醒：車票上有20泰銖的折價券，回程可以使用，不要弄丟啦！

➢Sombat Tour：攜帶較多行李的朋友，搭乘小巴顧行李可能會手忙腳亂，這時候就可以選擇搭乘Sombat Tour的豪華大巴，車上有免費瓶裝水和充電座！不過這輛巴士的搭車處在BTS Mo Chit站北邊兩、三公里處，需要從BTS站搭Uber或是計程車，大約花費60～80泰銖。

花費時間：約4小時 車資：263泰銖

➢包車：包車前往華欣絕對是最舒適又快速的移動方式了！點對點的接送旅客不需要擔心發生趕不上車或坐過頭之類的囧事，只要安穩等待著到達目的地就好啦！這樣的享受自然是要多一些花費的，不過都出來度假了，有多幾個旅伴能分攤的話CP值還是很高的啦～

花費時間：約2.5小時 車資：約1800～4000泰銖，依車型、人數不同

從素萬那普機場（BKK）

➢Roong Reuang Coach（RRC）巴士：這輛從BKK機場直達華欣的巴士，從上午6點半開始每隔一小時發車，可以直接在機場一樓靠近8號門的購票處買票，也可以事先在官網訂票。車上有免費瓶裝水，車票包含一件手提行李及一件20公斤內的行李，如果行李超重或是有多件行李的話，則會需要再另外付費。

花費時間：約5小時 車資：294泰銖 小編小提醒：排隊購票分成兩排，一邊是往芭堤雅，一邊往華欣，排隊前記得先看一下，不要到櫃檯前才發現要重排啊

華欣當地交通

➢嘟嘟車：嘟嘟車就是簡易的計程車囉，可以在路邊直接攔車，也可以請住宿的旅館幫忙叫車。車資：100～150泰銖起跳。

➢摩托計程車：顧名思義用摩托車來當計程車，適合獨行背包客，穿梭小路非常方便，費用也較便宜，一樣可以在路上直接攔車。車資：10～20泰銖起跳。

➢雙條車：雙條車其實就是小公車，觀光客會去的地方大多搭乘綠色、紅白色、白色可以到達，不過車上沒有跑馬燈，建議乘車時多利用google maps以免搭過頭啊！車資：15～40泰銖，依路線而定。

華欣景點

1. 華欣火車站

這幢金紅色調的建築是遊客來到華欣必訪的景點，華欣火車站融合了泰式風格和維多利亞式建築的設計，被稱作是泰國最美的火車站。沒有買火車票的朋友也可以直接進入月台散步拍照喔！

地址：Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, Thailand

2. 愛與希望之宮（美麗閣夏宮）

這座1923年開始建造、於次年完工的宮殿是泰皇拉瑪六世專為第三位王妃興建的，當時的王妃懷有身孕，泰皇聽從醫生的建議，在涼爽的七岩地區建造夏宮供王妃休養，希望在優美環境中，王妃能平安誕下王子，然而泰皇在孩子出生前就病倒了，小公主誕生沒多久也去世了，這座宮殿於是成了永遠的懷念，也成為遊客來到華欣，見證皇室愛情的必訪景點。

愛與希望之宮（美麗閣夏宮）（IG@mickey_0821）

地址：Petchkasem Beach Road Hua Hin Prachuap Khiri Khan Thailand 營業時間：08:30-16:00（週三公休） 門票：30泰銖

點擊下圖看其餘7大必去景點！

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華欣美食

1. 差財夜市

差財夜市就是一般大家所稱的華欣夜市，也是華欣晚上最熱鬧的地方了。華欣是靠海的城市，所以海鮮一定是相當新鮮，差財夜市最多的也就是海鮮了，想吃龍蝦、魷魚、大尾明蝦、泰國蝦，通通可以在這裏找到，愛吃海鮮的朋友一定超過癮的。

地址：Hua Hin 72, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan 營業時間：17:00～隔日01:00

2. Koti Restaurant

Koti Restaurant是一間道地的熱炒餐廳，擁有傳統的門面和色香味俱全的美食。這間餐廳開業已經超過60年，每天都有絡繹不絕的人潮，而且地點就在華欣夜市旁邊超方便，絕對要列入華欣必吃清單的啦！

地址：61/1 Soi Hua Hin 57, Dechanuchit Alley Road, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan營業時間：11:00～23:00

點擊下圖看其餘4大必吃美食！

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看完華欣這麼多好吃好逛好拍的地方，想度假的心是不是蠢蠢欲動了呢？華欣離曼谷也不遠，很適合自由行的新手衝一波，趕快機票訂起來吧！！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【華欣自由行】曼谷到華欣交通、必吃美食、必逛景點推薦】