【泰國旅遊】鍾情海邊度假必遊泰國華欣　對住無敵海景歎下午茶！

「旅行就是到一個他人活膩的地方瞅一眼！」那這一眼曼谷又會是如何的一眼呢？那應該是交雜微微香辣、燦金、絢麗與狂亂的夢境吧。 飛機降落前幾何排列的農田在眼前延伸放大……「這就是夢中的曼谷嗎？」「那個電影中拍得金碧輝煌五顏六色的曼谷嗎？」那個打工的一個月就想前往的曼谷？曼谷就在一陣疑惑中揭開序幕……耳裡放送的是自己不懂的廣播與一波一波的等待入境的旅客。在漫長忐忑地等待後，蓋下了一個旅程開始的入境章。

文： bonvoyagesteven

狂亂是初到曼谷踏出BTS站的感想。如同醉後大丈夫（港譯：醉爆伴郎團）拍攝的視角，這城市頗大，加上不按牌理出牌的車與立體環繞的車聲。在其中的我顯得有點格格不入。格格不入就從食物找融入點吧！勝利紀念碑的船麵是一碗熟悉又陌生的食物。有些微熟悉感的湯頭，搭配著記憶中不是如此組合的配料。這一餐很可以！

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這趟旅程原本是個填滿很多行程的拼命之旅，但故事轉折於華欣的碧海藍天……

那個吃完道地泰式早餐的早晨，用泰式奶茶作為大冰奶的早晨，拉著行李往下一家飯店走。在巴士站聽著一個跟華欣很像的城市，再三確認付了錢卻還是依舊不安。期待與害怕隨著前往華欣的道路展開而填滿甚至在下車後還不消停……

直到看著海景吃著泰式炒粿條，心才安了下來確定在華欣。然後只想語無倫次的說著「C'est la vie.」

華欣（bonvoyagesteven 攝）

華欣太美，太讓心懶散，懶散於一桌villa內的下午茶，懶散於下午茶附贈的私人海灘，懶散於華麗細節的紅色火車站。走在沙灘上竟然想唱莉莉安？



在離這很遠的地方有一片海灘，孤獨的人他就在海上撐著船帆，如果你看到他回到海岸，就請你告訴他你的名字，我的名字 《莉莉安》－宋冬野

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原來有著一顆想休假的心啊……在華欣，心就這樣交易出去了。

懶散到在曼谷酒店甦醒已近中午，懶散到放棄前往大城。那種突然讓自己慢下來感受曼谷的一切，是以往自己旅行不會有的心境。旅行時總是太貪婪，塞了滿滿的行程而扼腕……

碧海藍天醒來接著燦爛的金。回憶鍍上一層永不褪色的華麗與瞠目結舌。尖聳的佛塔或流金或鑲嵌地比高直指。

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：曼谷這個地方】

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