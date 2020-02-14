【卜卜遊世界】浪漫旅遊熱點介紹

卜卜遊帶著情人遊世界，尋覓浪漫國度，精選5大愛情象徵的浪漫旅遊熱點，誠意推薦給情侶們甜蜜外遊，共同創造美好、難忘的回憶，讓戀情持續升溫，立即展開甜蜜探索之旅！

【希臘 - 聖托里尼】

位於希臘愛琴海的聖托里尼，是由一群火山組成嘅島環，滿佈藍、白色小屋，與清澈蔚藍的大海相映成趣。夕陽日落愛琴海，這裡更被選為世界十大最美日落景點之一，帶同情人一起並肩看日落，與摯愛分享這份恬靜中的溫馨，創造難忘回憶，真是十分浪漫！

【巴黎 - 愛牆】

法國巴黎又名浪漫之都，是許多知名愛情電影的取景場地，亦是女士們對愛情的夢幻憧憬！帶著情人來到巴黎，一定要去著名的「愛牆」朝聖，那裡絕對是象徵愛情的地標之一。愛牆坐落於蒙馬特高地半山腰上的廣場，由612塊藍色瓷磚製作而成，是藝術家Frédéric Baron與Claire Kito的作品，牆上共用了250種語言寫成311種不同字體的「我愛你」，打造成一個浪漫的裝置藝術。愛情小攻略之記得預先做好功課，學習不同語言的「我愛你」，與情人在愛牆前好好告白，Je t'aime！

【土耳其 - 卡帕多奇亞】

想與情人一起翱翔天際，但不知去那裡好？土耳其的卡帕多奇亞的熱氣球升空之旅一定適合你！卡帕多奇亞以奇岩怪石聞名，其熱氣球觀光亦是當地旅遊的熱門活動之一，色彩繽紛的熱氣球與灰白的岩石相映成趣，形成一幅美麗的構圖。熱氣球觀光會於約清晨5時升空帶大家看日出，欣賞一望無盡的天際線，俯瞰卡帕多奇亞的美景，與身邊的愛人一同甜蜜展開新一天的開始！

【馬爾代夫】

馬爾代夫是個水清沙幼、椰林樹影的世外桃園，亦是新人們的蜜月勝地，絕對是浪漫旅遊熱點之一。想像二人一起躺在沙灘的吊床上，任陽光灑落樹蔭上，微風輕輕吹，再聽著海浪聲一邊搖曳一邊放空，真是人間天堂！每天都可以在這個浪漫的海島看著藍天白雲，遠離煩囂，安靜地過二人世界，好不悠閒。黃昏時分，記得要共最美的人分享每個Magic moment，攜手共渡動人難忘時刻！

【沖繩 - 古宇利島】

沖繩的古宇利島隱藏了一個自然的浪漫旅遊熱點，就是島上特殊天然地形而成的「心形岩」，當地更有「戀之島」的美譽！兩顆心型石座落蔚藍的大海上，波光粼粼構成一幅絕美的風景圖，吸引不少情侶專程前往打卡。而沖繩另一座離島宮古島亦有同曲異工之妙，位於深海中也有一個由拱形岩石所構成的心形，想親眼目睹的朋友必須潛水才能拍下一張紀念照，與情人攜手挑戰潛水，這個行程絕對獨特又浪漫！

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