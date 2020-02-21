【澳門住宿】賭場重開！盤點10間由輕奢到超豪享受的至Hit酒店

澳門距離香港約1小時左右的船程，麻雀雖小五臟俱全，娛樂活動卻包羅萬象。想要漫遊古城，這裡有距離我們最近的西式世界歷史遺產，像是大三巴牌坊、議事亭前地，令人想不停的按下快門，留住這些美麗風情；想品嚐美食，美味的葡式料理、港式飲茶，道地小點，如知名的水蟹粥、葡撻，甚至是米芝蓮餐廳，在澳門也都食得到。當然，如果想要小試身手，過過當賭神的癮，那麼澳門大大小小的博弈場所，也可以讓你大顯神威！ 講到住，當然也不能太虧待自己，因此今天的Dailyview網路溫度計彙整出澳門十大熱門酒店，就讓我們來看看，哪些酒店享有最高的討論度呢？

澳門街頭（unsplash＠elton_yung）

NO. 10 澳門喜來登酒店

若是要體驗奢華大氣的住宿，那麼澳門氹仔區的酒店絕對可以滿足需求，附近的酒店都是以金碧輝煌、絢麗豪華著稱。

而2012年開幕至今的澳門喜來登酒店，是喜來登集團旗下規模最大的酒店，提供了3,896個房間，並擁有著該集團中最大的水療及健身設施，因此在偌大的購物中心行到腳軟，都可以在酒店內得到最迅速的放鬆。

+ 5 + 4 + 3

NO. 9 澳門百老匯酒店

隸屬於銀河集團的金都酒店，也是有名的賭場酒店，數年前重新裝潢，改名為澳門百老匯。

以百老匯作為主題，酒店內設施齊全，不論是餐廳還是娛樂場，甚至有精彩的百老匯SHOW可以看，更重要的是，還有天橋與澳門銀河度假村連接，更可以免費使用澳門銀河中有名的天浪淘園設施，若是不想花太多的預算在住宿上，而又想要高級的享受，澳門百老匯會是一個不錯的選擇！

+ 6 + 5 + 4

NO. 8 澳門美高梅酒店

接下來要介紹的澳門美高梅酒店，以獨特的波浪形式作為外牆，搭配金、白、玫瑰金三種不同的顏色，沒有華麗氣派的裝飾，俐落簡單，反而更令人印象深刻。

美高梅酒店是澳門賭王的女兒何超瓊與美國博弈龍頭MGM集團所合資，其酒店內的天幕廣場，更是赫赫有名。在廣場中央，還有座8.3公尺高的水族箱，如夢似幻，就算沒有入住，來這裡拍照，逛街，下午茶，也非常不錯。

+ 6 + 5 + 4

NO. 7 新濠影匯酒店

相信大家都有搭過摩天輪，但有搭過8字形的摩天輪嗎？這座標高130公尺，鑲嵌在兩棟大樓的摩天輪，就位在新濠影匯酒店。

去年開幕的新濠影匯，有較平價的「明星匯」及套房式的「巨星匯」以迎合不同族群的旅客。「巨星匯」皆為套房的形式，房型基本都相當寬敞舒適，不僅如此，入住「巨星匯」的旅客，也可以使用專屬的室內溫水游泳池，這一切的一切，就是想讓旅客也能擁有巨星般的享受！

+ 9 + 8 + 7

NO. 6 澳門金沙城中心假日酒店

與剛剛的喜來登一樣，都是屬於金沙城度假區中的酒店之一的假日酒店，獲得了第六名的網路聲量，是度假區中價格較為親民的酒店。

雖然便宜，但是該有的服務可是一樣都沒少！機場酒店接駁車、泳池、並且還有與其他兩間酒店互相聯通，不管是購物，享用美食，甚至是前往賭場，都非常方便，CP值可以說是相當的高！因此若是對住宿的要求不太過奢華，金沙城中心假日酒店會是一個不錯的選擇。

+ 5 + 4 + 3

NO. 5 新濠天地—迎尚酒店（前名HARD ROCK酒店）

迎尚酒店位於新濠天地，也是知名大型水上匯演水舞間上演的地方。

酒店承襲了HARD ROCK系列一貫的年輕、活潑的風格，以及展示了許多知名影星，表演時的樂器、服裝的名人牆，可以藉由這些展示品一窺巨星當年的迷人風采。而且令人震撼的水上匯演「水舞間」，也就是在新濠天地中展出，看完SHOW可以立即回房間休息，實在是非常方便。

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NO. 4 永利澳門酒店

若是還沒存到錢去美國拉斯維加斯，那麼就來澳門吧！網路聲量排第四的永利澳門酒店，是第一間以美國拉斯維加斯度假村模式經營的賭場酒店，賭場與各大精品同時存在，讓人可以在一夜致富後，品嘗揮金如土的快感。

而永利澳門酒店最知名的，就是水舞、富貴龍跟吉祥樹這三個免費表演，首先是位於酒店正門的水舞秀，每天早上11點開始，每隔15分鐘就有一場，表演時間約2-5分鐘不等的，搭配燈光，音樂，火焰，非常精彩！看完了水舞，可別急着轉移陣地，可以繼續前往酒店內繼續欣賞富貴龍與吉祥樹這兩個表演，也是相當的不錯。

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NO. 3 澳門四季酒店

來到澳門，幾乎所有的酒店都有賭場，方便住客小賭怡情，不過接下來要介紹的這一間酒店，卻是首家不設賭場的酒店：澳門四季酒店。

澳門四季酒店是由澳門威尼斯人興建，邀請四季集團入主管理。秉持奢華酒店領導品牌的氣勢，風格優雅大器，極盡尊貴。其低調的貴族魅力，也讓人無法忽視，由於澳門四季酒店內沒有賭場，當然也就少了些人聲鼎沸的喧囂，若是想要娛樂購物，澳門四季酒店也與隔壁的威尼斯人酒店有空橋連結，讓這裡的住客想有高品質的住宿環境的同時，也可以依照需求購物，娛樂，相當方便！

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NO.2 澳門銀河酒店

在澳門不乏許多的大型豪華酒店，這些酒店通常都會群聚結合成一個大型的綜合娛樂度假城，第三名的澳門銀河酒店，就是這樣的一個例子。

由三大世界級酒店「悅榕莊」、「大倉」及「銀河酒店」合力創建成的五星級大型娛樂購物中心，總面積達55萬平方公尺！大廳正中央還有一座以孔雀作為意象的大型水幕噴水池，每半小時還有鑽石水舞Show可以觀賞，絢麗至極。最值得一提的，就是只有住客才能使用的天浪淘園，佔地5萬2000平方公尺，有泳池、花園，池畔小屋以及廣袤的人工沙灘，據說可以造出1.5公尺的海浪，雖在澳門，卻營造出讓人有在海島度假般的感覺。

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NO. 1 澳門威尼斯人度假村酒店

全球第二大建築物、亞洲最大單棟式酒店、澳門最大酒店，也是我們網路聲量第一名，澳門威尼斯人酒店！集購物、會展、酒店、表演於一身，更在2008年榮獲中國十大魅力酒店，於2007開幕時，短短五小時就湧入了約七萬人入場，可見其魅力！

酒店內的大運河購物中心，以水都威尼斯為主題，巨大的天幕搭配燈光效果，營造出真實藍天般的效果。漫步其中，真的是「不知今夕是何年」，不夜城這三個字，在這裡發揮到極致。而酒店的房間，非常的寬敞，搭配奢華歐風的擺設裝潢，讓人一進門，都會忍不住的「哇～」了起來！還不曉得去澳門的時候住哪家酒店比較好嗎？那就選經典款的澳門威尼斯人酒店吧！

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