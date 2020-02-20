【卜卜遊世界】世界六大馬拉松

卜卜遊世界帶您去世界六大馬拉松朝聖！香港人愈來愈注重身體健康，跑步的風氣更是日漸盛行，不少跑友透過持之以恆的訓練後，更紛紛鼓起勇氣參加馬拉松挑戰自己！除了參加本地的大型賽事外，有沒有考慮過「跑到世界另一端」，出發海外參加馬拉松，感受一下異地風情，相信會是一個難忘的回憶。每年世界各地舉辦的賽事眾多，花多眼亂、無從入手，不妨跟著卜卜遊的步伐，一起探索世界六大馬拉松，齊齊從最著名的賽事入手！

【世界六大馬拉松】

每年世界各地都會有不同規模的馬拉松賽事，其中以波士頓馬拉松、紐約馬拉松、芝加哥馬拉松、倫敦馬拉松、柏林馬拉松及東京馬拉松最具水平，被稱為世界六大馬拉松，吸引不少專業跑手前往朝聖，一圓海外馬拉松的夢。六大馬拉松的難度和比賽限時都有所不同，大家可視乎個人的能力去參賽。除了實力，想參加六大馬拉松還需要運氣，因為報名後還需要抽籤，而且報名日期通常在比賽前半年至一年開始，所謂「蘇州過後無艇搭」，不少人後知後覺地就錯過了報名期限，想圓夢還真的不容易呀！到底六大馬拉松有什麼引人入勝之處，令眾多跑手為之瘋狂，排除萬難都要成功爭取一席呢？就讓我們逐一拆解，一起了解更多！

【東京馬拉松】

東京馬拉松每年都會於2月底舉行，是亞洲最大型的馬拉松賽事。東京馬拉松的氣氛相當良好，沿路可見不少市民會自發性為跑手打氣，更會提供補給的食物及飲品，盡顯日本人的好客之道。東京馬拉松就像是一個大型的嘉年華會，跑手們興高采列地變裝，以有趣的造型愉快奔馳，而街頭上亦會充斥音樂、舞蹈及民俗表演，普天同慶！東京馬拉松路線的起點為新宿東京都廳，途經東京鐵塔、淺草雷門等知名景點，並以東京車站為終點，有別於日常旅遊的匆匆走過，一邊跑一邊感受熱鬧的氣氛和獨有的日本文化，絕對是一個難忘的回憶。雖然2020年的東京馬拉松受新型冠狀病毒的疫情影響下，遺憾地取消了普通跑手的賽事，只剩下約200名選手的菁英賽，但相信2021年一定可以約定大家繼續攜手向前跑！

比賽日期：2020年3月1日

比賽地點：東京都廳

東京馬拉松官方網站

【波士頓馬拉松】

波士頓馬拉松於每年四月的第三個星期一舉行，賽事創始於1897年，是歷史非常悠久的馬拉松賽事。波士頓馬拉松又有人生必挑戰一次的賽事美譽，因為其入門門檻非常嚴格，大會會依照跑者的年紀和性別而有不同的參賽門檻，跑速要達到一定水平及遞交相關證明資料才可以報名，即使賽事難道很高，但仍然吸引不少專業跑手參加，每年的參賽人數更是節節上升！波士頓馬拉松路線起點為麻州西部的霍普金頓，沿著公路往波士頓市中心前進，到波士頓公立圖書館旁邊的科普利廣場為終點，比賽路段起伏很大，非常具挑戰性，想證明自己實力的跑手，一定要好好做足賽前準備！

比賽日期：2020年4月20日

比賽地點：霍普金頓

波士頓馬拉松官方網站

【倫敦馬拉松】

倫敦馬拉松於每年4月底舉行，是一場非常大型的慈善募款的運動賽事，龐大的募款金額更被列入健力士世界紀錄，募款的目的包括兒童、動物、環保等多個範疇，非常有意義！倫敦馬拉松路線起點為格林威治公園，沿途會經過倫敦塔橋、倫敦眼、大笨鐘、國會大廈、白金漢宮等著名景點，最後終點為聖詹姆士公園。雖然賽道較曲折，但亦尚算輕易，屆時還會有英式的饒舌音樂及歌手演唱，氣氛好不熱鬧，一於相約有愛心的跑友們一起共襄盛舉！

比賽日期：2020年4月26日

比賽地點：倫敦格林威治公園

倫敦馬拉松官方網站

【柏林馬拉松】

柏林馬拉松於每年9月的最後一個週末舉行，活動為期兩天，第一天先於馬拉松賽道上舉辦世界最大的直排輪競賽，近萬名直排輪選手到此參賽，炒熱賽事氣氛，第二天才正式開始馬拉松比賽。柏林馬拉松路線的起點與終點均設置在布蘭登堡門旁，穿越柏林東西兩邊，沿途會經過許多極具歷史價值的建築，如舍恩貝格市政廳、德國國會大廈、凱旋柱等。柏林馬拉松的賽道平坦和筆直，沒有明顯的急彎道，許多跑手都在柏林刷新了個人最佳紀錄，因此吸引不少想突破自己賽績的選手朝聖。

圖片轉載至 BERLIN-MARATHON Facebook

比賽日期：2020年9月27日

比賽地點：柏林布蘭登堡門

柏林馬拉松官方網站

【芝加哥馬拉松】

芝加哥馬拉松於每年10月初舉行，有全美國最佳馬拉松的美譽，因其對賽事管理的嚴謹、對選手的貼心安排，令不少跑手感到非常滿意，一跑再跑！芝加哥馬拉松亦是女性參與度最高的馬拉松，每年有約45%的女性參賽者。芝加哥馬拉松路線的起點與終點均設置在格蘭特公園，沿途會穿越芝加哥29個街區，像是拉賽爾街、百老匯街、唐人街等。整個賽道路線為環狀，但平坦而畢直的路段，相對較適合入門級的選手！

比賽日期：2020年10月11日

比賽地點：芝加哥格蘭特公園

芝加哥馬拉松官方網站

【紐約馬拉松】

紐約馬拉松於每年11月初舉行，是世界上規模最大的馬拉松，賽前會舉辦一個盛大的開幕儀式，由各國跑者代表舉著各國國旗遊行，最後還會放煙火！平均每年約有5萬人參賽，場面壯觀聲勢浩大。紐約馬拉松路線的起點為史泰登島，沿途會經過紐約市的五大區，跑遍知名地標後，以紐約著名的中央公園為終點，深徹地感受紐約的都市文化。2020年更是紐約馬拉松比賽第50屆，是非常值得紀念的一屆賽事，無論你是否抽中比賽名額，都誠意推薦大家計劃旅程，一起出發參與這場盛大的馬拉松賽事！

圖片轉載至 TCS New York City Marathon Facebook

比賽日期：2020年11月1日

比賽地點：紐約史泰登島

紐約馬拉松官方網站

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