峇里島天堂之門打卡攻略　阿貢火山做背景　宏偉倒影媲美天空之鏡

比起庫塔、水明漾、烏布等地，位於峇里島東部的卡朗阿森地區知名度雖不是最高，但卻是峇里島聖山阿貢火山的故鄉。若想遠眺阿貢火山全貌，那就一定要到峇里島最高寺院連普揚寺（Lempuyang Temple），以阿貢火山為背景的巨大善惡門，宛如通往天堂的入口，不僅使這裡又被稱為天堂之門，更成為IG最Hit的影相打卡地點。

連普揚寺位於連普揚山上，山上共有7座寺院，是目前峇里島最高、且最古老的寺院群之一。若從烏布開車前往，需約2小時左右車程，根據規定，想要上山的旅客都必須先將車子停在連普揚山下的停車場內，再換乘當地付費接駁車（每人單程2萬印尼盾，約港幣12元）才能上山。

峇里島連普揚寺內的善惡門，又有「天堂之門」之稱，透過當地攝影師拍攝，鏡面倒影如夢似幻▼

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隨着蜿蜒的山路一路向上，視野漸漸爬升，可以俯瞰整片綠色田地與樹林。阿貢火山則靜靜地矗立在遠方，遼闊視野讓人心曠神怡，約15分鐘左右車程，就會來到連普揚寺入口。

由於連普揚寺在印度教中擁有崇高地位，因此入寺前也有幾個規定必須留意，包括不能穿着曝露，尤其必須遮住肩膀，且想進入寺院的旅客，無論男女都必須在入口處租借沙龍（sarong），每人的租借價格為2萬印尼盾（約港幣12元），由工作人員協助穿好後才能進入寺院內，直到下山時才能脫下，因此若自己已經擁有沙龍，記得前往連普揚寺時務必穿上。

此外，進入寺院還有幾個規定，包括禁止在寺內接吻、禁止坐在龍像、拍照時腳不能朝天，以及若是女性正值生理期不能進入寺院內。

近年成為IG打卡熱點的天堂之門，位於步行約5分鐘的第一座寺院內。進入寺院前，院方人員會在入口處用神水在每位參拜者頭上灑水，代表祈福含意。一走進寺內，巨大的善惡門就在眼前，若天氣晴朗無雲時，巨大的阿貢火山就在善惡門後方，與旅客平視，似乎穿過那道善惡門，就能走進天堂中，神聖且壯闊的景象，衝擊每位旅人的視覺神經。

一進寺內，巨大的善惡門就在眼前，若天氣晴朗無雲時，巨大的阿貢火山就在善惡門後方，與旅客平視，似乎穿過那道善惡門，就能走進天堂中，神聖且壯闊的景象，衝擊每位旅人的視覺神經（IG@sscibali）

但想與天堂之門合照並非讓旅人能自由且隨意拍攝，而是必須排隊，付錢給現場的攝影師才能拍，每人1萬印尼盾（約港幣6元，也可多給），可拍5至10個姿勢。攝影師更貼心準備特殊道具，讓每位旅客的照片都能呈現鏡面倒影，讓照片看起來更加空靈且夢幻，隨着IG分享盛行，「天堂之門倒影」成為現在IG最Hit的打卡熱點，也大大提升這處景點的知名度。攝影師會利用工具，讓照片拍出鏡面倒影感，讓畫面更加如夢似幻。搭配不同濾鏡，可營造出不同效果，遠方若隱若現的就是阿貢火山。即使沒有倒影，透過不同姿勢直接拍出來的效果也很有動態感。

正對天堂之門、通往主廟的3座相連巨型石梯也是旅客必拍景緻，除了中間的石階禁止旅客通行，兩側的石梯旅客都能自由上下，當爬到階頂最頂端回頭向天堂之門看去，甚至能穿過天堂之門眺望遠方的綠色大地，想要俯瞰峇里島自然地貌，記得一定要爬上石梯欣賞，同時也是寺院內的好拍視角之一。

連普揚寺（Lempuyang Temple） Google搜尋：Agung Lempuyang 其他費用： 登山接駁車（停車場至連普揚寺入口）：每人2萬印尼盾 沙龍租借：每人2萬印尼盾，內含捐獻費 拍攝天堂之門：每人1萬印尼盾，喜歡他的照片也可以多給

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