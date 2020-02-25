【峇里島旅遊】南洋度假天堂住宿推薦　鄰近水明漾沙灘海島控必睇

最近全球都因為武漢肺炎疫情擴散的關係，讓旅遊暫時成為最冷清的娛樂活動，換個角度想，既然這段時間不適合出國，趁這時候多做點旅遊功課也不賴，等到疫情穩定，就直接把想去的地方、酒店、餐廳、景點一網打盡，這間酒店就很適合存進名單中！去年底在台灣、香港人熱愛的印尼的度假勝地峇里島開幕的「Potato Head Studios」，坐落於當地著名的「水明漾海灘」旁，緊連著Katamama酒店與濱海酒吧，對於海島控來說是再便利不過的地點了。

OMA在峇里島的首個作品

濱海酒店不算稀奇，但這間酒店是由荷蘭知名的「大都會建築事務所（OMA）」的設計師David Gianotten打造而成，同時也是OMA在峇里島的首個作品，與一般酒店不同之處在於，它不僅是設計給入住的遊客，同時也是當地社區的一部分，與在地居民共享空間。整幢建築考量到印尼的文化背景，以一個開放式的飛機為概念設計，一樓空間是遊客與居民可自由進出的空間，也成為可以舉辦文化慶典與許多日常休閒活動的區域，還可延伸至海灘；至於2樓的私人空間則是專屬房客，有展覽空間與日落酒吧，屋頂則是開放式的雕塑空間，連結了餐廳、泳池與SPA等設施服務。整個建築以東南亞常見的干欄式建築設計。

與當地共生的空間更顯文化包容性

至於酒店內的細節，可以看到酒店有許多混凝土牆是由當地工匠製作，至於客房外長廊的立面設計則是受到峇里島傳統的占卜日曆而延伸的創意。這些設計理念都是源自於酒店創辦人Ronald Akili的想法，他希望酒店並不會影響當地，而是成為新興的模式，將公共與私人、遊客與居民、未來與歷史相結合。

3種木質房型質樸中帶有設計感

酒店共有168間客房，分成Oceanfront Studio、Desa Studio、Sunrise Studio 3種房型，Oceanfront Studio 72平方公尺大，一張雙人床搭配一旁的吧台與沙發，一大面的落地窗可以走出陽台欣賞一望無際的海景，而且陽台還提供吊床，每到傍晚可以欣賞黃昏日落，讓海島度假氛圍更濃厚；Desa Studio與Sunrise Studio則屬於比較基本款的房型，雖然沒有面海的優勢，但面向當地部落也可以感受在地氣息。至於3種房型皆以質樸的木材質打造而成，設備上也走簡約質感風格，選用大量的環保再生材質製品，像是桌椅、餐具、布料、拖鞋到香皂，在房間的每個角落都可以感受到酒店希望結合自然與在地的理念。

點擊下圖看清3種木質房型裝潢設計！

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「Potato Head Studios At Desa Potato Head」酒店資訊 地址：Jalan Petitenget No.51B, Seminyak Kuta Utara – Kabupaten Badung 電話：62-361-302-9999

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：旅宿新選／南洋度假天堂峇里島「 Potato Head Studios」緊鄰人氣海灘，質樸設計融入木質元素，讓海島氛圍更濃厚】