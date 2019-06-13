【峇里島旅遊】情侶蜜遊首選！5日4夜行程懶人包　睇火山兼玩浮潛

和情人去旅行，首選一定是浪漫地方，讓你們兩人都能留下美好的回憶：在海邊散步、一起看著太陽落山、吃一頓燭光晚餐、在酒吧聽著音樂聊天⋯⋯ 光是想像也知道這是一個多美好的行程。如果剛巧遇上情人節、周年慶祝等等重要日子，在異地度過更是一個難忘的旅程。不論你是男生或女生，不妨試試和情人一起去去峇里島這個浪漫的地方吧。

峇里島是印尼的其中一個島嶼，有著絕美的海灘和自然風光，因此在這裏也就當然可以體驗到各種水上活動。除了水上活動之外，由於這裏以印度教為主要信仰，藝術宗教氣息也相當濃厚，可算是度假勝地。

峇里島五日四夜浪漫之旅（KLOOK提供）

第一天：烏布皇宮、市場、吃炭烤豬扒、做SPA

烏布皇宮、烏布市集：第一天剛下機是較疲累的時間，不妨到市區走走看看。烏布是位於峇里島中部的一個小鎮，四周有不少店舖和住宿，有些遊客會選擇在這裏住宿一晚，順道體驗附近的山谷溪流活動。烏布程宮是小鎮的著名景點，到訪這裏可以看到皇族的歷史，對歷史文化有興趣的人必不可錯過。假若你的情人不太喜歡古蹟名勝，也可以在附近的市集逛逛街，附近的烏布市集十分熱鬧、而且也有很多不同類型的手工藝品。

地址：Jl. Raya Ubud No.8, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571

開放時間：08:00-18:00；入場費：免費

SPA

在烏布逛完街以後，晚上可以享用美味的Bebek Bengil髒鴨餐，之後再前往水明漾Lluvia Spa，來一個奢華的按摩水療體驗。東南亞地區的Spa向來都十分有名，在這裏旅客就可以選擇不同的水療方案，包括精油按摩、熱石按壓、去角質等等一應俱全，要是作為男友的你事先預訂了，女友一定會倍感貼心！

地址：Jl. Sunset Road No. 28, Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361

開放時間：09:00-22:00（最晚體驗時間為20:00）

第二天：越野車走訪火山、森林、天然溫泉

巴杜爾火山、森林

在香港這個擠擁的城市生活，很容易讓人感到繃緊，趁著放假就不如走訪峇里有名的巴杜爾火山和森林，欣賞一些我們平日看不到的風景。印尼從爪哇島一路到峇里島、龍目島等都有著不同的火山，巴杜爾火山也是其中一座有名的活火山。坐上吉普車輕鬆到達光，親眼目睹世界知名的黑色熔岩地層，了解最大規模的熔岩是怎樣噴發的，絕對是新奇有趣的體驗。在此之後，你還可以在火山腳下的繁茂森林，以吉普車穿梭當中，看看當地的森林地貌。

地址：South Batur, Kintamani, Bangli Regency, Bali

天然溫泉

在火山地區向來都有不少連帶的天然地貌，溫泉也是其中一種。在逛過了火山和森林之後，不妨去到天然溫泉那裡稍事休息，稍為舒緩一下平日的疲勞。平日到日本泡溫泉就泡得多，但在峇里島逛森林、泡溫泉，是一個不一樣的特別體驗。

第三天：藍潟湖浮潛

藍潟湖

去到峇里又怎能不去浮潛？行程的第三天，休息充足過後，就可以去浮潛、親眼看看海底的世界了！藍潟湖這邊一般而言人流並不算很多，但水質清澈、乾淨，蔚藍的海水更是吸引人。在這裏浮潛可以清晰看到各種海洋生物，而且是以一個不會打擾到它們的方式進行。參加游潛行程的話，在藍潟湖之外還會到Tanjung Jepun進行第二輪浮潛！建議完成浮潛之後可以回酒店稍為梳洗和休息，再出發去吃炭烤豬扒。

地址：Blue Lagoon Beach, Padangbai, Manggis, Karangasem Regency, Bali 80871

建議交通：參加浮潛團、會有專車接送

第四天：烏努瓦圖的浪漫日落

努瓦圖寺、情人崖

既然是和情人在這裏度假，當然少不得浪漫的行程。第四天可以輕鬆地睡到自然醒（喜歡的話也可以到酒店泳池游泳一下），然後下午便出發前往烏努瓦圖，欣賞浪漫日落。烏努瓦圖寺位於情人崖之上，這裏流傳著有關望夫崖和情人崖的峇里愛情傳說，在這裏一邊想像著那個傳說、一邊欣賞浪漫的日落黃昏，是一個絕佳選擇。

在日落之後，最好就是在附近欣賞當地人的傳統峇里舞蹈，看著他們圍著篝火跳舞，氣氛十分熱烈。要是和情人一起前往的話，更不妨親身上場，加入當地人一起跳舞。

地址：Pecatu, South Kuta, Badung Regency, Bali

第五天：美食烹飪、靜修

美食烹飪體驗

和情人一起下廚，其實也是一個不錯的有趣體驗。看到和平日不一樣的情人，在廚房裏努力地煮出菜餚，由買菜開始一直到親手下廚，更可以讓你看到情人是不是wife-material！在峇里學習製作地道的可口美食：蘑菇湯、雞肉串、黑米飯布丁等，是在香港難以嚐到的地道峇里風味。

完成美食煮食體驗後，不妨以一個靜修體驗作結，讓你置身於大自然之中，和自己的身體對話。

【本文獲「KLOOK」授權轉載。】