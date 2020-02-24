外國旅遊網精選9個2020必去城市　由港人最愛的沖繩到神秘的杜拜

2020 年在國際上來說是很重要的一年，世界博覽會、東京奧運⋯⋯很多重要的國際型活動都即將在今年舉辦。而國外的旅遊網站《Condé Nast Traveler》也因應這些活動，再考量其他地方特色，列出了世界二十大推薦旅遊城市！為熱愛旅遊的你們，增加了很多不同的選擇！今天就讓編輯我為你介紹世界二十大旅遊城市的歐亞篇！ 文：Daniel Hsu, Calista（GQ Taiwan）

▼▼▼按圖放大看哪9個城市！▼▼▼

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1. 西班牙 加那利群島 Canary Islands, Spain

座落在大西洋沿岸的加那利群島，一直以來都是很受歐洲人歡迎的海邊度假勝地。但是使他入選的真正原因並不是著名的海岸風光，而是島嶼內部的特殊地形。這樣廣闊的山區以及特殊的地貌，更讓他在 2019 被聯合國教科文組織列為世界遺產之一，各位旅行愛好者，絕對要一睹這樣難得一見的風景。

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2. 丹麥 哥本哈根 Copenhagen, Denmark

雖然哥本哈根早已是著名的觀光勝地，但近年來，全新的地鐵系統，讓旅客有了更方便的觀光體驗！另外，哥本哈根也朝著永續性的目標發展，在飲食、住宿、能源上都提倡綠能、環保。新興時代的便利性以及提倡環保的理念，讓去過哥本哈根的人想要再去一次，也為沒去過的人增添了一個造訪哥本哈根的理由！

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丹麥 哥本哈根 Copenhagen, Denmark (Unsplash@nickkarvounis)

3. 法國 梅斯 Metz, France

屬於哥德式建築的聖艾蒂安主教座堂是梅斯著名的景點，而梅斯所處的洛林區其實是法式鹹派的誕生地，再加上此處離巴黎只需要 1.5 小時的通勤時間，因此如果到法國玩，絕對不能錯過梅斯這個選項。

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4. 亞美尼亞共和國 Armenia

對於第一次來到亞美尼亞共和國的人來說，首都葉里溫絕對是必去的城市。葉里溫擁有當地的特色建築、共和國廣場，以及許多豪華飯店。除此之外，座落在鄉間的教堂也是亞美尼亞共和國的一大特色。霍爾維拉普修道院、諾拉萬克修道院、以及世界上最古老的教堂——埃奇米阿津主教座堂，都是必去的景點！

5. 斯洛文尼亞共和國 Slovenia

斯洛文尼亞是著名影集《冰與火之歌：權力遊戲》的拍攝景點。而現在，斯洛文尼亞利用出色的天然景觀，推出針對自然愛好者的觀光路線，像是朱利安阿爾卑斯山的登山步道等。讓旅客能一探當地難得的自然風光。不論是權力遊戲迷，還是熱愛自然的朋友，一定要把斯洛文尼亞列入旅行清單！

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斯洛文尼亞共和國 Slovenia (Unsplash@nevenkrcmarek)

6. 杜拜 Dubai

身為 2020 世界博覽會的主辦國，杜拜不惜斥資建造以未來大都會為概念的 130 棟建築，以智慧科技控管各自間連結的交通設備，形成一個完整的網絡。另外，杜拜也計畫在展場外建造阿拉丁市，為其打造更繁華的環境，希望透過這個機會驚艷世界各國。這樣先進的城市，真是讓人想去一探究竟！

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7. 斯里蘭卡南方海岸 Sri Lanka’s Southern Coast

擁有風光明媚的海灘、雲霧迷漫的茶園，斯里蘭卡絕對是全球受歡迎的觀光景點之一。再加上近年來，斯里蘭卡出現許多新的飯店，因此提供了旅客很多不同的住宿新選擇。

8. 韓國 木浦 Mokpo, South Korea

除了首爾和釜山，韓國還有許多值得關注的旅遊勝地，而木浦就是其中之一。因為豐饒的土地以及地理位置靠近海岸的關係，木浦深受各種主廚以及饕客的喜愛，木浦的海產市場也是吃貨必去的地方。

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9. 日本 沖繩 Okinawa, Japan

2020 東京奧運的到來，必會使日本的觀光人數暴增。這時候，沖繩就是日本旅遊的好選擇。擁有日本觀光的特色，加上奧運氛圍，卻不會過於擁擠，因此沖繩無疑是 2020 的最佳旅遊地之一。

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日本 沖繩 Okinawa, Japan (Unsplash@magict1911)

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：從西班牙到沖繩！2020 年 9 個歐亞的最佳旅遊城市推薦！】