Airbnb公開近9年「Wish List」冠軍　一人生必住一次的夢幻別墅

Airbnb公布近10年被最多旅客收進「心願清單」的房源，從南非、印尼、美國、巴西應有盡有，總有一處是你下一趟旅程的目的地。

這波過後，我們把這陣子取消的聚餐，都吃回來！

等疫情緩和，我要把沒玩到的，全部玩回來！

你也閃過上述這類，等待疫情過後的「報復式」消費念頭嗎？

因為武漢肺炎（COVID-19）疫情，不只出門聚餐的約少了，許多人的出國旅遊計畫也都被打亂，不過，儘管近期出遊的計畫可能都得喊卡，在Airbnb上，旅客們還是持續將心動的房源加入心願清單（Wish List）。

而Airbnb獨家公開近10年被全世界旅客加入許願清單最多次的房源，不論是要找尋出遊目的地的靈感，又或是近期有出遊的計畫，本份清單都能帶來不少靈感。

▼▼Airbnb公開了2011-2019年，每年最多用戶加入「心願清單」的9間民宿▼▼

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最後重溫一次Airbnb近9年的「心願清單」冠軍民宿： 2019 年：巴西聖卡塔琳娜州 私人海濱現代別墅 2018年：希臘聖托里尼 日落愛琴海秘境洞穴屋 2017年：泰國布吉島純白私人泳池別墅 2016年：南非開普敦坐看上帝餐桌的人間別墅 2015年：印尼峇里島峇里林間私人樹屋 2014年：加拿大梅恩島 生態永續土屋 2013 年：墨西哥穆赫雷斯島海濱貝殼小窩 2012年: 美國加州皮昂尼爾敦 太陽能沙漠玻璃屋 2011年：意大利托斯卡尼 百年橡樹大器別墅

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