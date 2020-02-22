台灣屏東小琉球遊記　型格民宿、浮潛體驗...特搜小島風打卡點！

這幾年台灣的離島旅遊，小琉球絕對是熱門選擇！宜人的四季，加上清澈海洋與特色自然景觀，讓人潮總是絡繹不絕。但如果對一般離島行程，浮潛看海龜、晚餐BBQ、騎摩托車夜遊覺得膩，又或者不想人擠人，以下幫大家特搜幾個有特色，帶點文青風的景點和行程，不管是新朋友或是舊地重遊，跟着這篇玩，保證會讓大家玩出不一樣的小琉球之旅！

1. 小島停琉

+ 6 + 5 + 4

這棟有着白色外觀，三層樓的舊民宅，是小琉球島上唯一一家書店棲身之處，騎着機車一個不小心就容易過了頭。小島停琉書店的店主兩位店主蘇淮及陳芃諭都並非小琉球人，但深愛海洋的他們，來到了小島後，卻決定在此停留。

外地人要在當地開一間書店並不容易，慶幸的是承租他們老屋的房東也希望能為小琉球留下一間書店，因而大力支持了他們的行動。

走進小島停琉前，就可以看到他們的招牌藍牆與植栽，書店內也是以藍白作為主色調，販售的書雖然不侷限在海洋相關，但抱持着要從事海洋教育的理念，店主為書店引進不少與海洋知識、教育、文學相關的書籍，甚至是繪本或童書，滿足不同年齡層對海洋的好奇與興趣。

來到書店的旅人，可以選擇隨性地逛逛書店，挑選自己喜歡的書籍、參觀二樓老屋的風采，也可選擇在小島停琉面對着大海的窗邊坐下來，點上一個店主自製的小點與咖啡，選一本喜歡的書，靜靜的度過旅行的時間。

地址：屏東縣琉球鄉中正路255-1號 電話：0936 237 586

2. 七分 Seventh Living

+ 5 + 4 + 3

近幾年小琉球島上的特色民宿如春筍般一間間拔起。位於島嶼中心街道旁，具有清水模外觀、佈滿植披，有着度假風格與一絲神秘風情的「七分」，則是熱愛拍照，喜歡驚喜的人不能錯過的民宿選擇。

走進七分，你會看到從一樓延伸至二樓，由鐵製品打造而成的展品架，架上放的是民宿老闆喜愛的書籍，以及從各地帶回來的藏品。視覺延伸向上方，還會發現二樓鐵架連結了一座透明天橋，鐵架區放置了一張椅子，這張大紅色、獨立於高空的椅子早已成為熱門IG打卡點，但要成功的打卡，可能要先克服懼高症。

七分總共有四間房型，分別是民宿主人認為小琉球最美的三個時段— 「06:15am」、「05:10pm」、「09:20pm」，透過客房擺設與裝潢的巧思演繹出這些最美時段的特色。主人還保留了一間「問號」房型，等待入住的旅客自行詮釋他們內心中小琉球最美的時刻。

地址：中山路58-5號 電話：0966716187

3. 海龜燒

+ 5 + 4 + 3

來到小琉球除了看海龜，還要吃海龜！喔不，是海龜燒！別小看這不大的攤子，這個有着海龜形狀，裡面包的是時下最流行的黑糖珍珠，看似創意版紅豆餅的甜點，可是島上最夯的下午茶選擇。

剛出爐的海龜燒外皮酥脆，搭配着煙韌又不會過甜的內餡，熱熱的吃口感絕佳，捨不得吃得人，吃之前還可以帶着它先在海邊打卡一波！不過，要注意的是，因為海龜燒實在太夯了，早點去排隊購買才不會空手而回。

地址：屏東縣琉球鄉南福村忠孝路一巷2之6號 電話：0917122299

3. 探索拉美

+ 3 + 2

喜歡大海的人，也有更多更親近大自然的新體驗小琉球的方式！跟着「探索拉美」，從原始的大海體驗小琉球，也成為新興選擇。「拉美」正是小琉球的古語，探索拉美的老闆的目標同樣是發展觀光下，也能讓環境永續。因此，探索拉美的船都加裝了螺旋槳保護罩，帶遊客出海觀賞海底生態與海龜動態的同時，不讓螺旋槳傷了海底的生物。

除了鑽進船身大看海底世界，還可以一邊吹着海風、一邊喝着調酒看海上夕陽，來一場巡航之旅。若想要縱身跳入海水，享受海水的清涼，或是靠自己的力量海上環島，那獨木舟與SUP更是最夯選擇。探索拉美引進了小琉球唯一的透明獨木舟，在划船的同時，還可以一窺屁股下的海底世界。不愛只是坐着划船的話，穿上比基尼，站上SUP浮板吧！第一次體驗SUP的人，少不了要經歷重心不穩的入海過程，但熟悉後，SUP浮板甚至可以成為瑜珈墊，在享受海水陽光的同時，也可以在海上伸展一番。

地址：小琉球 白沙觀光碼頭9號攤位 電話：08-8614511

4. 裸曬市集

小琉球的裸曬市集發起人就是小島停琉店主陳芃諭，以月為單位的號召小琉球店家一同參與。在裸曬市集中，所有店家販售的食物、商品都不使用一次性的包裝，主打「無包裝，海自在」的概念，為的就是透過有趣的方式，宣傳減塑的概念。

無論是想在裸曬市集買一塊手工蛋糕，還是喝一碗甜湯，都必須使用環保餐具，沒有自帶餐具也沒關係，現場可以租借餐具使用。

除了可以在裸曬市集大快朵頤，還可以在市集中挖寶自己喜歡的小琉球限量商品，無論是手繪明信片、陶藝作品，還是獨具特色，數量鮮少的設計T-Shirt，手工縫製的海龜小襪，都會不定期的現身在裸曬市集中。不過，裸曬市集一個月僅有一次，出發之前可以先透過臉書粉絲團確認時間喔！

5. 杉吉商行

這個乍看之下不知道是船還是車、上面掛着大大的藍色「衫吉」字體的攤販，就是小琉球目前最受到關注的餐車—衫吉商行。店主將餐車打造成船的樣貌，就是為了向從前是小漁村的小琉球致敬，而店名的由來，也是來自小琉球當地一家由阿公阿嬤開的雜貨店名，因為阿嬤熱愛助人，店主決定以不同的形式，延續店名與阿嬤的精神。

餐車販售的商品為健康便當，採用的食材多來自小琉球當地，其中小琉球限定魚肉排就是一大熱門選項，每個餐盒中都有兩個手工三角飯糰也成為衫吉的招牌特色。除了美味與健康之外，店主也選用環保、可分解材質作為便當盒材料，為了鼓勵大家進行一場更環保的旅行，自帶餐具的顧客還可以獲得5元的折扣。

地址：復興路一巷9-1號

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：玩出不一樣的離島之旅！文創市集、小島書店、快閃餐車...小琉球文青風打卡點特搜。】