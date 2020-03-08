【Flea Market】世界6大最具在地風情的二手市集　香港都有一個？

各國的二手市集不僅能夠深度感受在地風情，更是為居家設計找靈感的好地方。Booking.com這次推薦全球6個以二手市集聞名的旅行地，從一年一度的慕尼黑盛大Theresienwiese市集、一週一次的摩洛哥Bab El Khemis市集、意大利巴勒莫Mercato Delle Pulci市集、再到英國Kirkgate市集、香港摩羅街和泰國的JJ市集。喜歡在市集尋寶、感受時代的痕跡與溫度的人，這6個地方一定要收進口袋名單！

1. 摩洛哥馬拉喀什「凱米斯市集」

凱米斯市集（Bab El Khemis）是摩洛哥歷史悠久，且頗具規模的人氣二手市集，各式攤位沿著街道綿延數英里，從地毯、藝術品、家具到紀念品應有盡有，開放時間為每週四早上8點至中午，除前往市集挖寶之外，馬拉喀什的中世紀舊城區Medina、庫圖比亞清真寺Koutoubia Mosque，以及壯麗的巴西亞皇宮Bahia Palace等地都是不可錯過的景點。

結束行程後，可以入住位於市中心，興建於18世紀的「里亞德克尼莎」（Riad Kniza），享受傳統摩洛哥式的建築風情，而飯店設計還含有廣受旅客喜愛的木雕家具和壁爐元素。

2. 意大利西西里「巴勒莫二手市集」

巴勒莫二手市集（Mercato Delle Pulci）常可見到熱愛古董的收藏家，陶器、壁毯、家具和紀念品等都是市集的熱門商品，而市集開放時間為每個月最後一個週日。此外，建立於9世紀，現為博物館的諾曼王宮Palazzo dei Normanni、馬西莫劇場Teatro Massimo和皇家墓園等也都是必去景點。

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住宿可選擇位於巴勒莫中心的「波塔卡斯特羅」（Porta di Castro），BnB坐落於一座經過精心修復的16世紀聯排別墅內，內部裝潢以旅客喜歡的質樸感為主，保有原始的石牆和拱門的客房裝潢，更是此處吸引人的特色之一。

3. 泰國清邁「JJ市集」

JJ市集（Jing Jai）販賣著當地的手工藝品、二手家具和古董，並於每天早上11點到晚上8點營業。結束二手市集採購旅行後，還可步行到鄰近的美麗花市Kham Thiang Market，為家中的花園造景找靈感，附近還有帕邢寺和精緻的羅摩利寺等熱門景點，清邁還被推薦為「建築」旅行的首選目的地之一。

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推薦結束熱鬧的清邁行程後下榻「綠虎齋賓館」（Green Tiger House），在此不僅能品嘗美味的泰式料理，還能享受被美麗花園圍繞的優雅氛圍。

4. 英國列斯「柯克蓋特市集」（Kirkgate Market）

獲選為2017年全英國最受喜愛市集的柯克蓋特市集（Kirkgate Market），每週吸引逾10萬人，是歐洲最大的市內市集之一，諾大的空間中共有8,000個攤位，從五金、縫紉用品到服飾及家具通通都有，每週一到週六的早上8點至下午5點都有營業。

來這裡可以入住地點便利的「藝術旅舍」（Art House），內部裝潢設計時尚新穎，具備獨立客房和共用宿舍房等選擇，並每日提供歐陸式早餐，適合預算有限又具品味的旅客。

5. 香港「摩羅上街」

摩羅上街又稱貓街，是有名的古董市集。在這裡能挖掘到各式各樣的珍稀物件，無論是明朝的家具，或是便宜的縫紉用品都有，摩羅上街於每週一到週六早上11點至晚上6點營業。來到香港旅行時，熱鬧的夜生活和摩天大樓勾勒出的天際線景觀，絕對也是旅客的口袋名單，因此香港被評為「設計」和「建築」旅行的首選目的地之一。

在選擇香港的住宿時，可下榻位於銅鑼灣的「大坑小築公寓式飯店」（Little Tai Hang），透過大片的落地窗來欣賞令人驚艷的維多利亞港景致。

6. 德國慕尼黑「泰瑞莎市集」

泰瑞莎市集（Münchner Flohmarkt auf der Theresienwiese）是慕尼黑規模最大也最具知名度的二手市集，特別的是，市集只在每年春天的第一個星期日開放，錯過就要再等一年！在市集的2,000多個攤位中，二手家具、家電、藝術品和縫紉用品等應有盡有。慕尼黑也不能錯過19世紀夢幻城堡新天鵝堡和華麗的林德霍夫宮等。若有幸在10月份造訪，還能參加一年一度的啤酒節。

入住則推薦地鐵站附近的「SPOT」公寓式酒店，黑白色調裝飾、落地窗和設備完善的廚房，提供旅客絕佳的住宿體驗。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：出國挖寶就從這裡開始！全球6大必訪二手市集大公開】