【沙巴旅遊】避寒首選！9大必去景點：水上清真寺、紅樹林、市集

沙巴自然資源非常豐富，鄰近多個島嶼，不但擁有絕美的日落和海灘美景，甚至連東南亞第一高峰──神山也座落於此，還有多個自然保護區，讓你有機會與長鼻猴、螢火蟲和大王花作近距離的接觸！現在立即告訴你沙巴9大必去人氣景點！

1. 紅樹林景區

來到沙巴，千萬別錯過一探原始山林的機會！沙巴除了擁有舉世唯一的長鼻猴棲息地以外，還能一訪未受破壞的螢火蟲景觀，欣賞彷彿夜空中一顆顆閃星般的美景！沙巴螢火蟲是全世界身體積最小，只有米粒般的大小，一年四季只要天氣好都看得到。而長鼻猴則喜歡在黎明以及傍晚黃昏時出來覓食，這時候探訪是最容易看到他們。小編小提醒：由於紅樹林景區沒有散客接待處，必需跟當地的一日遊才能進內遊覽。

#沙巴紅樹林介紹

以下4個紅樹林地理位置不同，而且各有特色，可根據自己的行程挑選最合適的！

1. Kawa Kawa紅樹林

Kawa Kawa紅樹林是最新的紅樹林，也因為最晚開發，環境保育得最好，螢火蟲數量也最多。除了豐富的自然景觀外，前往Kawa Kawa紅樹林的過程中，也會經過赫赫有名的水上清真寺！

2. Weston紅樹林

Weston紅樹林雖然四個紅樹林當中距離首都最遠的，不過長鼻猴數量卻是最多！在找尋長鼻猴的旅途中，還能參觀當地的特色水上建築。

3. Kilas紅樹林

位於沙巴最大的濕地——克里亞斯河的Kilas紅樹林除了長鼻猴、螢火蟲外，運氣好的話還能見到鱷魚、蟒蛇等各種生物。

4. Garama紅樹林

與Weston紅樹林相比，長鼻猴數量較少，不過因為Garama紅樹林的觀光客數較少，除了會遊覽得較舒服，撞見害羞的長鼻猴的機率也比較大喔！

各大紅樹林位置:

各大紅樹林位置（KKday授權使用）

2. 亞庇市立回教清真寺 (City Mosque/ Masjid Bandaraya Kota Kinabalu)

亞庇市立回教清真寺是當地最大的清真寺，佔地14公頃，裡頭可以同時容納一萬多名教徒祈禱。清真寺建在里卡斯灣（Likas Bay）的人造湖上，彷彿漂浮在水上，有「水上清真寺」的美名。清真寺外牆雪白、藍頂典雅，從外觀賞，實體和倒影二合為一，到了黃昏時刻， 天空中的夕陽映照出絢麗的霞光，在水中倒映出來的樣子更是美不勝收！小編提提你：進入清真寺範圍，不論是男女都要穿長衣長褲！

開放時間：週一至四、週日：08：00 – 17：00 / 週五：08：00 – 11：00 / 週六：09：00 – 11：00 入場費：免費，租借回教服裝需付馬幣3元 地址：Jalan Teluk Likas, Kampung Likas, 88400 Kota Kinabalu, Sabah,Malaysia（座標：5.995717, 116.107727） 交通：公車5A線，票價馬幣1.5元

3. 加雅露天市集 (Gaya Street Sunday Market)

加雅街周日市集是亞庇最著名的一個市集，每到週日早晨，加雅街就會封街，各式各樣攤販填滿一個個藍色帳篷，而來自世界各地的遊客跟當地人也會隨之湧入。周日市集販賣的商品種類很廣，包括飾品、美食、鍋碗盆栽、特色紀念品，，到各種古玩、衣服、書籍等都有賣，應有盡有。如果想帶伴手禮回去的話，周日市集的價格非常便宜！在這條街上還能找到許多沙巴必吃的美食店：金沙園生肉麵、怡豐茶室等，是非常熱鬧又地道的市集，來這邊感受一下熱鬧的周日氣氛也不錯～

開放時間：週日06：30 – 13：00，不過有些店家12點左右就會開始關門。 地址：Jalan Gaya, Pusat Bandar Kota Kinabalu, 88000 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia（座標：5.983107, 116.076646） 交通：在亞庇市中心走3至5分鐘便到加雅街；乘搭KK City Bus的話，有公車站牌的地方基本上都可以上下車。

4. 丹容亞路海灘 (Tanjung Aru Beach)

距離機場非常近的丹容亞路海灘，被列為世界最美的十大日落海灘之一，也是最受遊人歡迎的海灘之一。以形狀各異的火燒雲、流動的海水構成的層次景致而成名。玩累了的話，附近還有丹容亞路夜市（Tanjung Aru）能買到各種炭烤海鮮、炸物、小點心等！

開放時間：公共開放 免費進入 地址： Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia（座標：5.948249, 116.045154） 交通： (1) 從市區搭計程車出發，大約為馬幣15元 (2) 從亞庇市中心走到丹容 (3) 從瑪麗娜公寓（Marina Court）前的巴士站，搭16號公車。但16線公車不能直達海灘，只是到丹容亞路（Tanjung Aru）這個地區，需先跟司機說，會讓你在大馬路下車，下車後一直走到盡頭就會到海灘，價錢為馬幣1.5元 (4) 從旺旺山巴士總站，搭乘迷你巴士前往，需要認著白色＋紫色的車身，價錢為馬幣1.5元，由於沒有路線圖或時間表，記得上車前跟司機確認一下（5、6點過後迷你巴士便會停駛）

5. 沙巴博物館 (Sabah Museum)

沙巴博物館的前身為英國殖民時代的政府官邸，現時集博物館、植物園、動物園、文化村於一身。整個博物館建築群包括主樓、科學與教育中心、多元文化村、沙巴畫廊，展示沙巴豐富的文化歷史。文化村則模仿沙巴原住民傳統居所的特徵，建成許多房屋，遊客可進入每一個房間、廳堂參觀探索，裡面甚至有真人示範起居作息，使用工具的真情實景，讓你走入古老時光。

沙巴博物館（Sabah Tourism官網圖片）

開放時間：09：00 – 17：00，週六不營業 入場費：馬幣15元（如果有馬來西亞朋友的話建議可以請他代買，馬來西亞籍購買門票只需馬幣2元） 地址：Sabah Museum administration Jalan Muzium, 88300 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia（座標：5.960613, 116.071490） 交通： (1) 在旺旺山百貨商廈（Wawasan Plaza）前的巴士站坐13路公共汽車（前往Penampang方向），約馬幣1元。 (2) 搭計程車了話，大約需付馬幣12至15元。

6. 大王花保護區 (Rafflesia Forest Reserve Centre)

鮮紅色的大王花只生長於婆羅洲，為世界上最巨大的花種。想一窺大王花的風采？可以在森林管理員的帶領下遊覽欣賞，尋找大王花的踪跡。小編溫馨提醒：於雨林穿行，最好穿著舒適的休閑運動鞋。

鮮紅色的大王花只生長於婆羅洲，為世界上最巨大的花種。（IG@lollapalooza_a）

開放時間：08：00 – 15：00 門票：成人馬幣5元，18歲以下馬幣2元 地址：SA3, 89650 Tambunan, Sabah, Malaysia（座標：5.777288, 116.343575） 交通：從亞庇到保護區車程需時約1.5小時，建議可以包車、或是參加一日遊前往。如果要走入森林找大王花，強烈建議需有嚮導，不然有可能會迷路。

7. 東姑阿都拉曼海洋公園 (Tunku Abdul Rahman Marine Park)

東姑阿都拉曼國家公園是馬來西亞第一座海洋型國家公園，坐落在馬來西亞沙巴州亞庇岸外的南中國海上，由佳雅島，沙比島，馬姆迪島，馬奴干島蘇洛島等五個島嶼組成，距離亞庇只需10至20分鐘的快艇航程 。公園四面被清澈的海水圍繞，近岸沿海一帶有低地熱帶雨林、紅樹林、豐富的海產、罕見兩棲動物以及大量特色珊瑚礁，是郊遊和潛水勝地。不管是想淺水還是深潛探險都非常推薦！

東姑阿都拉曼海洋公園（IG@tobykendzierski）

交通：從哲斯頓城碼頭（Jesselton Point Jetty）乘搭快艇直達，需時約10 至 20 分鐘。 座標：5.984653, 116.005920

8. 菲律賓市集 (Filipino Market)

菲律賓市場早上販售乾貨、水果，下午4點到11點的時段則是夜市，有便宜的海鮮、燒烤，有些店家還有提供新鮮海鮮現烤，想吃到便宜又好吃的馬來西亞路邊攤，或是晚上餓了想吃個宵夜，都可以來這裡！小編提提你：由於菲律賓市場是路邊攤，建議腸胃不太好的人要挑選新鮮、乾淨一點的食店～

地址：Jalan Tun Fuad Stephen, Pusat Bandar Kota Kinabalu, 88000 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia（座標：5.981721, 116.072088） 開放時間：夜市時段為下午4點至晚上11點 交通：從亞庇市中心走路大約10-15分鐘，也可以選擇搭計程車（與加雅市集距離並不遠）。

9. 京那巴魯國家公園 (Kinabalu National Park)

如果沒有體力攻上神山，但也想眺望神山的壯觀，那就去京那巴魯國家公園吧！京那巴魯國家公園又稱神山國家公園，距離亞庇市區約2小時，很多爬山愛好者特意前往。與神山同為世界自然遺產，也被列為研究東南亞的多元植物中心，幸運的話還能看到大王花！

地址：89300 Ranau, 沙巴馬來西亞（座標：6.207332, 116.640970） 交通：在Padang Merdeka (艾京生鐘樓附近）搭乘往Ranau的Mini Bus，一個人約馬幣15元；下山了話再入山口的地方會有Mini Van等著載客（大約3、4點左右），如果不想再交通花費這麼多時間也建議大家參加一日遊 ，或也可以花兩天一夜攀登神山。

【本文獲「KKday」授權轉載。】