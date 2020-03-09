【捷克旅遊】簡稱「CK小鎮」的庫倫洛夫　細數童話故事般的景點

庫倫洛夫 （Český Krumlov），又稱為克魯姆洛夫，也有人簡稱CK小鎮，是位在捷克南部，知名度僅次首都布拉格的第二大觀光城市，蜿蜒的河流穿越橘紅屋頂的小鎮，一座五彩繽紛的高塔，再加一座哥德式的尖塔教堂，如童話故事般夢幻的場景，正就是庫倫洛夫的風貌，以下就為大家介紹，來到庫倫洛夫有什麼必去景點，以及必體驗的活動吧！

庫倫洛夫 （Český Krumlov），又稱為克魯姆洛夫，也有人簡稱CK小鎮，是位在捷克南部（Tripresso授權使用）

庫倫洛夫歷史小站

「Český Krumlov」在捷克文的意思，就是「彎曲河邊高低不平的草地」，S型的伏爾塔瓦河，將CK小鎮切割成為東北部的「城堡區」，以及西南邊的「舊城區」。由於庫倫洛夫在戰爭期間，一遇到敵人都採取投降，因此整座城市並未受到戰爭的摧殘，保留了非常原始中世紀的波西米亞風貌，來到CK小鎮住宿時，不妨打聽一下民宿的歷史，隨便一問可能都會發現自己住在17世紀的房子！

庫倫洛夫必去景點

庫倫洛夫城堡區｜Státní hrad a zámek Český Krumlov

整個城堡區約有四十棟建築物、五個小廣場，以及一個城堡花園，規模僅次於布拉格城堡區。城堡建於13世紀，所本是用來作為軍事要塞，在14世紀時被貴族收買，因此城堡區又分為上、下城堡，「上城堡」是原本皇宮所在的區域，而「下城堡」則是政治和軍事活動的主要場所，一直到了20世紀時才成為國家城堡，裡頭蒐藏了三千多件保留下來的傢俱、15到19世紀的藏書，以及世界上僅存的巴洛克式劇院。

「Český Krumlov」在捷克文的意思，就是「彎曲河邊高低不平的草地」，S型的伏爾塔瓦河，將CK小鎮切割成為東北部的「城堡區」，以及西南邊的「舊城區」。（Unsplash@solotravel_photalkgraphy）

城堡區是免費參觀的，但想要參觀城堡區的博物館是必須要參加導覽的！

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彩繪塔｜Castle Tower

位在城堡區中最醒目的建築，莫過於這座五彩繽紛的彩繪塔，融合哥德是與文藝復興風格的彩繪塔，是CK小鎮最高的建築，想要參觀燈塔，必須先爬上147階的階梯，登頂後邊能360度俯瞰整座CK小鎮的美景，宛如童話故事的場景馬上浮現在眼前！可惜彩繪塔的開放時間只有到下午4、5、6點，夏日季節沒辦法在彩繪塔上看夕陽，但在陽光下的庫倫洛夫一樣是必看不可！

＊城堡區博物館與彩繪塔資訊

城堡區博物館與彩繪塔資訊（Tripresso授權使用）

城堡花園｜Zámecká zahrada

城堡花園同樣位在城堡區裡頭，如果不想花錢購票進入城堡博物館或是彩繪塔參觀的朋友，城堡花園也非常直得一看！整座城堡花園佔地11公頃，中央是一座噴泉，後方則是一座小小的皇宮，是貴族們夏天避暑用的夏宮，而正前方便是一座戶外劇場，360度的舞台是他最大的特色，不少音樂演奏會、音樂季都會在這裡舉行。猶如世外桃源的城堡花園非常值得前來一看！

市政廣場｜Namesti Svornosti

從城堡區過了橋便是舊城區，舊城區不大，約莫30分鐘變成將整座舊城區走透透，不管怎麼走都一定會經過舊城區的市政廣場，又稱之為舊城廣場，廣場周圍圍繞著文藝復興風格的建築，鮮豔又對稱的山形牆，還有淺淺的彩繪壁畫。

廣場中心佇立的是為了紀念歐洲黑死病患者的「黑死病紀念柱(Plague Column)」，而廣場上也有不少長椅，不妨在附近買個甜點，悠閒地坐在這裡欣賞小鎮風光～

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聖維塔斯教堂｜Kostel sv. Vita

就如同彩繪塔一般，這座教堂可說是庫倫洛夫人民的信仰中心，遠遠的就能看到聖維塔教堂的身影，這座高聳的哥德式建築教堂是聖維塔教堂，建於14世紀，他曾經是巴洛克式的圓頂是教堂，但在19世紀時被改建成了現在看到的哥德式尖塔，裡頭的裝潢精緻優雅，經過時一定要進來參觀！

庫倫洛夫必玩！泛舟悠遊伏爾塔瓦河！

伏爾塔瓦河穿越了整個庫倫洛夫小鎮，除了你走到哪都可以看到這條河的身影，走到哪還會聽到在伏爾塔瓦河泛舟遊客們的尖叫聲！來到庫倫洛夫絕對不能錯過的行程之一，就是在這條伏爾塔瓦河泛舟！

不同路段任君挑選 整座泛舟的路段約6-10小時，共有9個大大小小的瀑布，可以選擇1-2小時的短程泛舟、3-4小時的半日遊，或是想挑戰整天6-10小時的行程都任你挑選！價錢會依照你所選擇的路段與船的大小而定，以下會詳細為大家說明！ 有瀑布！？會不會很危險？ 不不不！一點也不危險，整條伏爾塔瓦河大部分的水深也不過大人的半身，加上經過瀑布時，船走的路線是瀑布旁較緩的坡道，只要照著路線走絕對不會有翻船的危險！ 需要預約嗎？交通怎麼安排？ 如果是在旺季（暑假）前往的遊客們，建議提早一、兩天預約，可以直接到服務中心預約，或是以電話預約都行。泛舟當日需提前15分鐘抵達，服務員會向您解釋所有細節，包括經過瀑布時的應走路線，以及抵達目的地時會看到的建築物，接著會派車將遊客們在到目的地，所以不必親自開車前往喔！結束地點就在距離服務中心10分鐘腳程的城堡區～ 安全第一！救生衣、防水袋都給你 抵達起始點後除了會拿到船之外，也會附上船槳、救生衣，以及一個超級大的防水袋，除了自身安全顧好，貴重物品也不擔心會被浸濕～ 船種與價錢 獨木舟是限2人以下使用的，穩定性較低，適合比較有經驗的挑戰者，橡皮艇有分大、小，小橡皮艇作多可坐到2-3人，大的可坐4-7人。

以下價錢以 捷克克朗／人頭 計算

庫倫洛夫必玩！泛舟悠遊伏爾塔瓦河！（Tripresso授權使用）

• 營業時間：09：00～18：00 • 地址：Kaplická 27, Český Krumlov • 電話：+420 602 744 074

以上就是小編為大家整理，來到捷克克倫洛夫必逛的景點、必看的美景，以及必體驗的活動，CK小鎮其實非常小，主要景點都可以徒步抵達，不必擔心交通，非常適合自助旅行的新手來體驗一下中世紀的捷克風貌！

【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於捷克 庫倫洛夫 ｜走訪童話小鎮！伏爾塔瓦河泛舟體驗,城堡,教堂景點推薦】