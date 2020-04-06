【意大利】米蘭6大必訪打卡景點推介　三大機場交通方式全攻略

米蘭，是意大利的第二大城市。難得到訪 米蘭自由行 ，當然要不留遺憾地好好遊覽～KKday 為你整理了 米蘭自由行 6大必去景點，既推介一系列值得到訪的歷史文化古蹟 —— 米蘭大教堂、最後的晚餐，也介紹了郊外風光好去處，五漁村和科莫湖，還有足球迷聖地，聖西路足球場與米蘭之家，以及時尚之都中的購物天堂Serravalle Designer，為你提供多元化行程！除此之外，KKday還整理了米蘭機場到市中心交通方式，交通與景點安排一次到位！

#景點推介

1. 米蘭大教堂 Duomo di Milano

米蘭最具象徵性的地標，米蘭大教堂。它既是世界五大教堂之一，也是全球最大的哥德式教堂。（IG@duomodimilano）

米蘭最具象徵性的地標，米蘭大教堂。它既是世界五大教堂之一，也是全球最大的哥德式教堂。從14世紀開始起建，到19世紀最後一扇銅門完工，足足花了六百年。因此其外型結合了巴洛克式、哥德式、新古典等各時期的風格。「Duomo」是義大利文「大教堂Cathedral」的意思，整個教堂有138座高聳入雲的哥德式尖塔，最高的尖塔高達 108.5 米。整座建築由內到外，由上而下滿是數不清的雕刻，極盡繁複華麗，單是外面已有超過3500座聖人或動物雕像，是文藝復興時期極具代表性的建築物。

教堂裡，有一幅幅鑲嵌在窗花上的精美巨型馬賽克玻璃畫作，記載著聖經篇章中的故事。還有金色的瑪莉亞雕像、地下室的教堂遺跡考古區與小聖堂等，充滿歷史價值。坐上升降機到達教堂塔頂後，你可以近距離觀看屋頂上精雕細琢的尖拱、壁柱及雕像。同時還可一覽無遺地眺望米蘭整座城市的壯麗風光。

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KKday 提提你：進入教堂是有嚴格衣著限制的。服裝不可暴露，否則會被門外的守衛阻擋，禁止入內。不能露肩膀、胸部、背部和腿部（主要是大腿），所以背心、露肩上衣、平口上衣、短裙短褲等都是不能穿的。若你在炎熱的夏天到訪，記得要帶備圍巾或是外套遮蓋一下，不然就可能要即場購買才可進入了。大家在參觀教堂前一定要注意，免得撲空。

地址：Piazza del Duomo, 20122 Milano MI, Italy 電話：+39 02 7202 3375 開放時間：09:00-19:00 交通方式：乘搭Metro地下鐵到Duomo車站，步行1 分鐘（單程票€1.5/約港幣13元） 購票方式：現場到Ticket Office排隊購買

2. 科莫湖 Lake Como

科莫湖位於意大利北部，是阿爾卑斯山脈的冰蝕湖，也是意大利第三大的湖泊，被譽為「意大利最美湖泊」。距離米蘭約1小時車程，若然厭倦了城市的煩囂，不妨到近郊放鬆身心。科莫湖不是一個小小的湖泊，環繞湖畔周邊有不少小鎮，比較有名的是科莫Como、貝拉焦Bellagio、瓦倫納Varenna 等，推薦在這裡住上一晚，好好逛一逛每個小鎮，享受湖畔風光。每個小鎮都各有特色，但大致上都屹立著歷史悠久的別墅、具異國情調的花園與城堡以及中世紀城牆。



科莫湖的交通不怎麼方便，如果一日遊遍幾個小鎮略為趕急緊張，失去了渡假的感覺。如果時間不足可以考慮跟團，一方面省下舟車勞頓的麻煩和等車時間，另一方面輕鬆遊歷多於一個小鎮，又能體驗遊船。

地址：Lake Como, 22017 Menaggio CO, Italy 開放時間：24小時無休 交通方式： 瓦雷納小鎮(Varenna)：由米蘭中央火車站(Milano Central Station) 乘搭火車 到Varenna Esino車站（車程1小時，車費€6-7），步行7-8分鐘到科莫湖邊。 貝拉焦小鎮(Bellagio)：由米蘭中央火車站(Milano Central Station) 乘搭火車 到Como S. Giovanni車站（車程40分鐘），然後走到巴士站乘搭C30巴士到Bellagio – s Giovanni bivio fr. Regatola 車站。

3. 聖西路球場、米蘭之家 Stadio San Siro + Casa Milan

聖西路足球場，是意甲兩支強隊 AC 米蘭 和 國際米蘭 的主場，也是世界上最著名的足球場之一，更被歐洲足總評為歐洲頂級的 23 座五星級球場之一。足球迷一定不可以錯過！走進球場並坐在最靠近球場的看台區一睹球場風光，彷彿坐在VIP位置上為足球明星加油打氣。場內的博物館內還收藏了兩支球隊的歷屆紀念品、球衣錦標，更可一睹AC米蘭和國際米蘭的勝利獎杯。商店出售各種周邊商品，球隊和球星的相關商品一應俱全！

米蘭之家是AC米蘭的新總部，集餐館、酒店，與博物館於一身。參觀完球場和博物館，可以去獎杯陳列室和禮品店購買豐富多彩的紀念品，將 AC 米蘭的歷史帶回家。

米蘭之家 地址：Via Aldo Rossi, 8, 20149 Milano MI, Italy 電話：+39 02 6228 4545 開放時間：10:00-18:00 交通方式：乘搭Metro地下鐵到Portello車站，步行10分鐘。 門票價格：成人€15（約港幣$129）、14歲以下€12（約港幣$103）、7歲以下免費

4. 五漁村 Cinque Terre National Park

五漁村又名五鄉地，在1997年，五漁村和韋內雷港、帕爾馬裏亞群島、蒂諾島、提尼托島共同被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。在1999年成為國家公園Cinque Terre National Park，是意大利必訪的觀光勝地。

顧名思義，五漁村由五條漁村—— 蒙泰羅索(Monterosso)、韋爾納紮(Vernazza)、科爾尼利亞(Corniglia)、馬納羅拉(Manarola) 和里奧馬焦雷(Riomaggiore) 這五個村鎮組成。村莊所有房屋的外牆都塗上瑰麗的顏色，一間間色彩繽紛的小屋沿岸而立，風光獨特。這裡保留了多個世紀以前的意大利鄉鎮風貌，風土純樸。在崎嶇陡峭的懸崖分隔下，避開了城市塵囂，成為一個與世隔絕的人間淨土。

如果想輕鬆地一遍到訪五條漁村，建議大家購買五漁村火車卡「Cinque Terre Train Card」（一日券成人€16、12歲以下€10；兩日劵成人€29），憑卡可在有效時間內無限乘搭來往La Spezia至Levanto車站的火車，穿梭各村莊。還可免費乘搭村內巴士，和免費遊覽村鎮的大部份設施和博物館，悠閒體味不同村莊的風光與特色。

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電話：+39 0187 762600 地址：Parco Nazionale delle Cinque Terre, Vernazza, Province of La Spezia, Italy 開放時間：24小時無休 交通方式： 由米蘭中央火車站(Milano Central Station) 乘搭火車 到Monterosso車站（車程最快3小時）。 由米蘭中央火車站(Milano Central Station) 乘搭火車 到Levanto車站（車程最快2小時50分），然後轉乘至Monterosso車站（車程4分鐘）。

5. 達文西名畫《最後的晚餐》真跡：米蘭聖瑪利亞慈悲修道院 Santa Maria delle Grazie

《最後的晚餐》是達文西於文藝復興極盛時期的著作，位於米蘭聖瑪利亞感恩修道院中修士用膳的食堂內。整幅畫長8.8米，高4.6米。於15世紀末，米蘭公爵路多維科摩爾邀請達文西為修道院食堂繪製壁畫，從此鑄造了一幅繪畫史上的歷史巨作。畫作構思具精妙科學性、形式具完美美感、人物肢體語言具戲劇性張力，加上對人物內心狀態的刻畫，都令後人難以望其項背。雖然完成不久之後畫面就開始剝落，以致後人一直無法看清真貌，但真跡非常值得一看。

要訂票的話，緊記在三、四個月之前就要到官網預訂了，否則會被搶購一空。在一至兩個月前才買的話，可能就買不到票，無法一看畫作真跡了。即使如此，如果你是即興到訪也不用怕，就算搶不到票，大家也可以參加導覽行程，多付一點錢就能解決買票問題，還有專人為你解說畫作背後的歷史與美術價值。

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地址：Piazza di Santa Maria delle Grazie, 20123 Milano MI, Italy 電話：+39 02 92 800 360 開放時間：08:15-19:00 (星期一休息) 交通方式：乘搭Metro地下鐵到Cadorna FN車站，步行7分鐘。

6. 購物天堂：Serravalle Designer Outlet

意大利是時尚之都，各種精品品牌的發源地。到了米蘭，怎麼能不去outlet逛一下呢？米蘭 Outlet 中，最有名的就是位於近郊的Serravalle Designer Outlet，距離米蘭約1-1.5小時車程。

Serravalle Designer Outlet被譽為「歐洲最大名牌折扣Outlet」。常年有低至正價3折的商品折扣。目前有超過 230 個店家進駐，從頂尖精品、運動時尚、家居廚具也包含在內。不止有奢侈精品品牌如Prada、Gucci、Burberry、Fendi等，也有不少義大利平價品牌如GEOX、Slogan、The Bridge、Furla等，一應俱全。

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地址：Via della Moda, 1, 15069 Serravalle Scrivia AL, Italy 電話：+39 0143 609000 營業時間：10:00-20:00 (周日至周五)；09:00-21:00 (周六)

交通方式：

1. 接駁車服務：【米蘭最大Outlet接駁】意大利米蘭Serravalle Designer Outlet來回接駁服務 2. Outlet接駁車：在米蘭中央車站附近，乘搭巴士由Stazione Centrale Milano站 到Serravalle Designer Outlet 車站，步行3分鐘。 3. Flixbus：由Lampugnano 車站乘搭Flixbus 到Serravalle Scrivia (Outlet) 車站。 4. 乘搭火車到 Arquata，Novi Ligure，或Serravalle車站，然後乘搭Shuttle Bus到Outlet。

#Bonus：米蘭機場到市中心交通攻略

到達馬爾彭薩機場 Malpensa Airport (MXP) 或 利納特機場Linate Airport (LIN) 或 貝加莫機場Bergamo Orio al Serio Airport (BGY) 但擔心會迷路？KKday準備一個交通攻略，令你可以安心快速到達米蘭市區！

1. 機場接送服務

若是嫌麻煩，或者班機於凌晨才抵達的話，預訂機場接送是最方便的方式。到埗後即有職員舉牌接機，由專業司機直接送到酒店門口，24小時提供服務，不必費心規劃交通路線。

價格：最低786HKD（3人） 班次：24小時無休

2. 機場快線

MXP機場快線在第一航廈的B1樓層，看到一個寫著TRENI(Trains)的火車標示就對了。機場快線目前只有提供兩條路線——從機場出發，第一條終點站是米蘭中央車站Milano Centrale，第二條終點站是卡多納車站Milano Cadorna。火車內有電子螢幕，告示路線及站務資訊。

然而，由於米蘭中央車站本身由歷史文物改建而成，佔地面積非常廣闊，整個車站更有不少樓梯。如果提取大型行李的旅客，在離開車站往住宿時可能會比較麻煩，需上落樓梯和走比較遠的路。

MXP機場快線在第一航廈的B1樓層，看到一個寫著TRENI(Trains)的火車標示就對了。（IG@trenord___official）

票價：單程€13（約港幣112元） 班次：每30分鐘一班車，約45分鐘由機場抵達米蘭中央車站。 購買方式：人工售票處、售票機（有多國語言功能）

3. 機場巴士

接駁巴士票價便宜，而且巴士公司較多，班次也比機場快線多，較為方便。由於可能有班機延誤的情況發生，建議抵達巴士站後再現場購票。先確認較適合發車時間，再選擇巴士公司，向站在車門的工作人員買票即可。巴士有行李艙予人存放行李，下車時也有工作人員看管。

但如果在中央車站這種人流雜亂的地方下車，還是要小心一點，以免被搶或偷換行李。接駁巴士會在米蘭火車站外側邊下車，轉個彎就是米蘭中央車站正門，無論是要轉乘地鐵，或是搭乘火車都十分方便。

票價：單程€10（約港幣86元） 購票方式：向工作人員現場買票 / Malpensa Shuttle、Terravision、 Airport Buss Express

利納特機場Linate Airport (LIN)

機場接駁巴士 ▸ 米蘭中央車站

購票方式： 上車前車門旁購票 主要公司：Airport Buss Express 班次：每半小時一班車，約25分鐘車程 票價：單程€5（約港幣43元）

貝加莫機場Bergamo Orio al Serio Airport (BGY)

機場接駁巴士 ▸ 米蘭中央車站

購票方式：上車前車門旁購票 主要公司：Terravision、 Orio Shuttle、 Airport Buss Express 班次：各公司不同，建議先看哪一家公司的車比較快發車，再決定購票 票價：€7/人單程。（約港幣60元）

【本文獲「KKday」授權轉載。】