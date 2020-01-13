【德國旅遊】租共享單車遊走柏林大街小巷　必經路線、景點推薦

對熱愛單車的德國人來說，探索一個城市最適合的方法便是在踩踏間細細品味街頭巷弄的日常。歸功於完整的單車道規劃，根據統計每天有50萬輛單車在首都柏林穿梭，且平均70％以上居民擁有自己的單車。來到這座以街頭創意聞名的非典型城市，怎能錯過這樣隨性又到位的移動方式？以下介紹目前柏林最普及的幾種共享單車方案，提供給迫不及待跟上歐美最流行的單車風潮， 踩單車遊柏林 ，踩著自己的節奏一窺這座風格獨具、叛逆有躁動的活力之都！

探索一個城市最適合的方法便是在踩踏間細細品味街頭巷弄的日常。（Unsplash@mparzuchowski）

Nextbike

2014創立於萊比錫的德國本土共享單車系統，主打以點多量少的方式在柏林市區投放了500個停車點共計5000輛單車，解決了共享單車普遍為人詬病的隨意停放影響街道整潔問題。

使用方式

先以app搜尋附近的租借站，找到想要租借的車輛後可以用QRcode掃描或是輸入單車代號兩種啓動方式開啓單車前輪的大鎖。還車時一樣要先尋找停靠站，大鎖上鎖時再輸入App上顯示的密碼，注意此時還車完成時一定要看到App顯示自行車綠色Return按鍵，按下Return才算完成。

計費方式： 30分鐘1歐，如果單日移動次數較多的話可以考慮一日3歐的套餐，只要繳納基本費用之後便可享有無限次小於30分鐘的短程租借；若是待在柏林天數超過一週的話也有7日15歐的方案可以選擇，借越多次越划算。

Nextbike（KKday授權使用）

Lidl-Bike

Lidl-Bike的前身是德鐵DB在全德多地重金打造的品牌Call a bike，因此除了在Lidl超商有借還車據點之外，只要有S-Bahn UBahn跟Lidl超商的地方都能找到停靠站，單車數量也和Netbike一樣並居柏林之冠。

使用方式

Lidlbike沒有掃碼開啟功能，必須先在app輸入車輛編號，之後再將得到的密碼輸入車身上的觸屏開啟車鎖。Lidlbike的方便之處是提供了暫停模式，選擇後可以有15分鐘的不計費時段，使用者可以去上個廁所或是超市買個東西，在暫停模式中的單車也不能被其他使用者使用，藉以防止買個東西回來車卻被借走了的窘境。

計費方式： 每年的年費為3歐，每次用車的前三十分鐘需要繳納1.5歐元的車費。此後，每增加半小時，費用增加1歐元。使用自行車24小時需支付15歐元。一個用戶可同時借用兩輛自行車。

Lidl-Bike（KKday授權使用）

Mobike

使用方式

Mobike為來自中國的共享單車，2018年11月正式進軍柏林；相較於既有的德國本土品牌，Mobike車型較迷你，非常適合亞洲人嬌小的身材。界面全面中文操作起來也相當不假思索，如果是第一次在國外使用共享單車擔心不會操作的話Mobike完全可作為新手入門。租借方式也為最直覺的QRcode掃描方式，租借成功就會聽到單車鎖自動開啓的聲音；若是騎到一半不想騎了也可以直接停靠在路邊不妨礙交通及行人的地方，扣上車鎖就會停止計費。

計費方式： 計費方式為30分鐘1歐，初次使用最少需要先加值5歐。

Mobike（KKday授權使用）

＃踩踏柏林分區路線推薦

A. 十字山區 Kreuzberg

土耳其市集 → 猶太博物館 → 查理檢查哨 → 恐怖地形圖 → 啤酒花園

作為一個建立在反體制價值觀上的街區，在歷史上是龐克搖滾及許多柏林另類活動的發源地，同時也是柏林境內最高比例的移民棲息地因此朔造出得天獨厚的異國風情與頹廢風格。滿街便宜又美味的土耳其料理、傳統的市集、營業直至清晨的KEBAB、古董店、河邊的咖啡廳，若想踩單車遊柏林感受最真實的中產階級柏林人日常，十字山區絕對是不二之選。

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+ 7 + 6 + 5

B. 米特區 Mitte

米特區是柏林的心臟地帶，是好幾代軍人、藝術家及來自各地的異鄉人早期聚集之地，深刻的文化撞擊也造就米特區成為這個城市裡最閃耀的觀光勝地，不僅歷史遺跡遍佈，如市中心的柏蘭登堡門、歐洲被害猶太人紀念碑、柏林電視塔及國際知名的博物館、紀念館。同時在米特區的時尚公寓、精緻的咖啡廳與畫廊也能夠強烈感受柏林突破歷史傷痛茁壯成長的繁榮景緻。

歐洲被害猶太人紀念碑 → 佩加蒙博物館 → 哈克雪市集 → 黑山庭院

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+ 6 + 5 + 4

C. 腓特烈海因 Friedrichshain

東柏林本身就像一座美術館，在這裡被當成畫布的不僅是東邊畫廊的一座墻，而是所有的建築物！此區被視為柏林最時尚的街區，也是創意者們的舞台與故鄉，音樂人和各類藝術創作者在街頭、庭院和工作室裡自由發揮。同樣熱衷表達自己但有沒有十字山區那麼離經叛道，街道上整排風格獨具的酒吧、設計小店、咖啡廳、舊貨店；漫步在此區感覺舒適也能盡情享受柏林最前衛的思潮，無疑是非主流生活的實驗場及世界各地文藝青年嚮往的地方。

腓特烈海因 Friedrichshain（KKday授權使用）

Spree 河畔 → 東邊畫廊 → RAW-Gelände 文化園區

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+ 4 + 3 + 2

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