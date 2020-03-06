秘魯彩虹山鬼斧神工！可愛草泥馬群　沿途陪你登上海拔5000尺秘景

最令人驚嘆的自然景觀！在秘魯的彩虹竟然不會消失？距離地面5200公尺的彩虹山（Vinicunca）又稱七彩山（Rainbow Mountain），有着彩虹般的繽紛樣貌，不同的色彩地層以背斜的地理構造層層堆疊，神奇地創造出這如畫般的自然景觀！

按圖看秘魯彩虹山（Vinicunca）壯麗景色🔻

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提起秘魯旅遊，安排的景點不外乎參訪馬丘比丘，但近幾年彩虹山逐漸嶄露頭角！除了能親眼見證這大自然的奧妙，更是因為彩虹山的海拔（5千200公尺）將近於聖母峰基地營的高度（5千364公尺）。此行不但開了眼界更是能挑戰人生最高點呢！

秘魯彩虹山（IG@pius.615）

挑戰過彩虹山極限的旅行家「安柏不在家」（Wanderlust Amber ）描述，「上到五千公尺身邊已經有人在吸氧氣罐、受不了高山症的人就僱用馬匹上山，每上升一千公尺氣溫就降低六度，頭腦發麻又暈眩，分不清是下雪遮住視線還是眼前發白。」但在這征戰的過程，有着成群的草泥馬和羊駝們陪伴着，「凱西女孩去旅行」更在她的遊記裡表示：「第一次看到真實的萬馬（草泥馬）奔騰景象。」

登上彩虹山的沿途有勁多可愛草泥馬作伴🔻

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而這座彩虹山有着最天然的色彩，是典型的丹霞地貌，由沉積在內陸的紅色岩石經地質變化與水的侵蝕切割所造成的地質現象。如此鬼斧神工的魔力超乎了我們對山的既定印象，認識了彩虹山之後，千萬別說山只有樹林的翠綠或地質裸露咖啡色！

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】