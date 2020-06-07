全球最具設計感機場Top 10　第1名位於亞洲國家　休閒指數滿分！

不論是商務差旅還是自助旅行，對於即將抵達的國家的第一個印象，大部份的一定是機場，從入境出境、海關查驗、候機空間等地方，都能看出經營上的特色或巧思，有的明亮寬敞、有的風格獨具，若是匆匆走過不就太可惜了嗎？所以今天的DailyView網路溫度計特別整理了網路上的討論數據，要來帶網友一起看看十大美麗機場到底有哪些？

第十名：芝加哥奧黑爾國際機場 O'Hare International Airport（ORD）

第十名：芝加哥奧黑爾國際機場（instagram@bryson_delph_）

芝加哥奧黑爾國際機場是美國第四大國際航空樞紐，其運輸量在2015年國際機場協會（ACI）統計下，位居第四繁忙的機場，因此不難想像，這裡的熙來人往的盛況。而這座機場也有不少巧思的地方，例如最乏味的手扶梯，抬頭一看卻也別有風景，五顏六色的天花板隨著音樂變化，令人心情愉悅。不僅如此，奧黑爾機場內部甚至還有一個小小的兒童博物館，連小朋友都有地方可以打發候機的時間，非常貼心。

第九名：杜拜國際機場 Dubai International Airport（DXB）

第九名：杜拜國際機場（instagram@dubaiairports）

杜拜國際機場是中東地區最大的航空樞紐，也是阿酋航空的基地所在，因此當然也是世界最繁忙的機場之一。機場內使用流線圓弧設計，每一寸空間都使用得淋漓盡致。不僅如此，杜拜國際機場的候機大廳更像是座綠意盎然的花園，水池中更有魚兒優游其中，甚至還擺設了幾可亂真的椰子樹，搭配像是沙漠般的地毯，遠遠一望，宛如綠洲，十分美麗。

第八名：華盛頓朗奴列根國家機場 Ronald Reagan Washington National Airport（DCA）

第八名：華盛頓朗奴列根國家機場（instagram@val_di_martino_）

華盛頓朗奴列根國家機場，是距離華盛頓最近的機場，主要運行國內航線，但是建築仍是相當的氣派，滿滿的玻璃帷幕，挑高的金色拱廊，陽光灑落其中，光影的變化搭配特色十足的大理石地磚，更增添一股氣派！在這裡候機的同時，令人也會不斷地拿起相機猛拍，因為實在是太漂亮啦！

按圖睇全球至靚機場Top 7：

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十座各有特色的機場，踩點了幾個呢？下次出入境機場時，別再只是匆匆經過，好好地駐足停留一下吧！

全球十大美麗機場（DailyView網路溫度計授權轉載）

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