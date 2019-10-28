【丹麥旅遊】哥本哈根三日兩夜行程攻略　交通貼士、人氣景點推介

繽紛多彩的哥本哈根是丹麥的首都，不知道哥本哈根三日兩夜行程、 哥本哈根自由行 交通怎麼排？這邊一次公開！還會帶你去哥本哈根必去景點，有著名的小美人魚像、安徒生故居、莎士比亞作品中哈姆雷特的場景克倫堡等。全球最幸福的國家丹麥，這樣玩就對了。

哥本哈根交通

火車 DSB Train

使用哥本哈根卡就可以不需購票，可以直接搭乘市區內火車。若是市區內搭乘短程火車，短距離的票價基本上不會價差太大，也可以考慮現場買票。若沒有哥本哈根卡，又需要旅行到其他的城市，則建議網路提早購買早鳥票，或是在車站購買丹麥八達通（Rejsekort Anonymous Card），便可以用電子票券的價格搭乘火車。（但八達通的押金80 DKK是不能退還的）

火車 DSB Train（KKDAY授權使用）

丹麥國鐵車票／八達通使用方式： 1. QR CODE票券：查票時出示QR CODE給車長掃碼。 2. 紙本票券（含線上購買印出之票券）：查票時出示紙本票券給車長確認。 3. 丹麥八達通（Rejsekort）：丹麥八達通需於月台上（非火車上）的刷卡機台，感應票卡進站；抵達目的地站點後，依同樣方式在下車月台的刷卡機再次感應，以示出站。查票時需出示本卡給車長感應確認。

**溫馨小提醒：由於丹麥並沒有月台閘門，都是靠旅客自律的行為，購票後自行感應票卡或攜帶票券上車。因此一定要購票並且於月台感應票卡再上車！查票時，發現沒有感應到票卡、或未持有票券會有高額罰款！

地鐵 Metro

哥本哈根的地鐵為無人駕駛車箱，每日24小時行駛，班距2至6分鐘，晚間則為15至20分鐘一班。不同區域間票價不同，哥本哈根地區共99區，需至官網確認欲到達的起迄點橫跨幾區，以方便買票，例如：橫跨2區的單程票價為24DKK，橫跨3區（如機場至市區）單程票價為36DKK。

購票方式為至地鐵站的售票機台選擇語言英文後，再輸入起訖點，接著選擇成人或孩童的票券張數後，即可使用現金或是信用卡付款（信用卡需輸入PIN碼）。等機器掉出票卡後，就可以前往月台搭車囉！

哥本哈根卡Copenhagen Card (CPH)

哥本哈根卡是目前旅行丹麥最多旅人們選擇的方案，因為它包含了哥本哈根市區和近郊87個景點和博物館的門票，以及哥本哈根地區的免費交通（火車、地鐵和巴士等），除此之外，機場往返市區的交通也適用。值得一提的是，這張卡也提供了一些餐廳、旅遊景點商品的折扣。哥本哈根卡除了紙本外，也可以選擇數位卡，可以說是一張走透透丹麥的萬用卡！

哥本哈根卡（CopenhagenCard官網截圖）

哥本哈根卡可以在網路購買機場取卡、機場直接購買，或是在超商買～如果不確定自己適不適合購買哥本哈根卡，該卡的網站也很貼心的提供了車資試算頁面，可以讓旅人們評估自己適合買多久時間，或是需不需要買到哥本哈根卡！

▸ 使用方式：初次使用時，請在卡片上寫下開始日期和時間（同時搭乘大眾運輸工具時，需感應此卡，卡片內部就會記錄第一次的使用時間），並在每個景點出示票證，就可以在購買的時間內，暢遊哥本哈根！

哥本哈根卡價錢表（KKday授權使用）

哥本哈根必備APP

來到丹麥自由行，建議下載交通APP「Rejseplanen」（英文介面）！ 使用方式非常簡單，只要輸入起點、終點後，按下搜尋，就會出現幾個最近時間的交通方案提供選擇；也可以輸入預計出發時間或抵達時間，APP會幫旅人們表列出前幾個最佳的交通方式。

APP搜尋結果的頁面會顯示詳細的交通資料，例如：幾點的火車、搭乘幾號公車、到哪站需轉車等，而且也會列出詳細的步行時間、乘車時間和轉乘時間。該班車的票價也會標註（如現場購票及八達通票價），是不是很方便？

交通APP「Rejseplanen」截圖（KKday授權使用）

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哥本哈根三天兩夜行程規劃

哥本哈根三天兩夜行程（KKday授權使用）

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克倫堡（Kronborg Castle）

克倫堡位於丹麥和瑞典海岸間，具有重要的戰略意義，在文藝復興時期，曾經被瑞典佔領。克倫堡因乘載了重要歷史與獨特的建築風格，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。克倫堡展示了過去這座城市－埃爾西諾（Elsinore）的宮廷故事，以及戰爭歷史，城堡底下仍保戰爭時期用來防守和庇護用的地下通道，遊客們可以使用手電筒親身漫遊、體驗城堡下蜿蜒的通道。

克倫堡（Kronborg Castle）（KKDAY授權使用）

此外，400年前，英國著名大文豪莎士比亞以克倫堡為背景靈感，撰寫了世界名劇《哈姆雷特》，該劇成為世界上演出最多的戲劇，在這裡，可以看到《哈姆雷特》相關的介紹，同時每年也會舉辦莎士比亞戲劇節（Shakespeare Festival），推薦喜歡莎翁的朋友們一定要來克倫堡走一趟喔！

克倫堡因乘載了重要歷史與獨特的建築風格，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。（KKDAY授權使用）

**溫馨小提醒：提醒旅人們，赫爾辛格火車站僅提供小型投幣置物櫃，大型行李寄存需至車站內7-11 櫃檯洽詢付費寄存服務（需留意營業時間）；另外，克倫堡也有提供免費大小型行李寄存服務，僅限每日營業時間內寄存。

▸ 開放時間：週二至週日11:00至16:00（週一、元旦及12月24、25、31日不開放；每季營業時間不同，實際情形請參閱官網） ▸ 票價：6月至8月暑假期間 成人145 DKK，18歲以下孩童免費；非暑假期間 成人95 DKK，18歲以下孩童免費；持哥本哈根卡免費參觀 ▸ 地址：Kronborg 2 C DK-3000 Helsingør Denmark ▸ 交通方式：搭乘火車至赫爾辛格（Helsingør St.）火車站後，沿著克倫堡方向（出站後右手邊）海岸路線步行15分鐘，即可抵達克倫堡入口。

小美男魚戶外雕塑 （The HAN Statue）

小美男魚為丹麥2012年所設立的新戶外雕塑，HAN為丹麥語的「他」，為兩位藝術家Michael Elmgreen和Ingar Dragset的作品。模仿丹麥著名雕塑「小美人魚」姿勢的年輕男子鋼雕坐在碼頭岸旁，凝視著遠方的海洋，光亮的鋼雕外表與大海、天空和觀眾相互輝映。這個雕像特別之處在於雕像本身有內建電子裝置，每隔一段時間該雕塑會有「眨眼」的動作，有機會來與小美男魚合照的時候，不妨留意一下他的眼睛吧！

小美男魚戶外雕塑 （The HAN Statue）（KKDAY授權使用）

▸ 開放時間：每日免費對外開放 ▸ 地址：Allegade 2 3000 Helsingør Denmark ▸ 交通方式：搭乘火車至赫爾辛格（Helsingør St.）火車站後，出站右手邊海岸路線步行8-10分鐘，即可抵達位於Kulturværftet文化中心前的小美男魚雕塑。

腓特烈堡（Frederiksborg Castle）

腓特烈堡為國王克里斯蒂安四世（Christian IV）於17世紀初所建造，為北歐地區最大的文藝復興時期建築群。該城堡為克里斯蒂安四世國王用於炫耀其強盛的歐洲君王地位，因此，城堡內有許多相關的象徵性的裝飾元素，如：進入城堡正門後印入眼簾的海神噴泉，和內部的大理石畫廊等。

腓特烈堡（Frederiksborg Castle）（KKDAY授權使用）

1878年後，腓特烈堡結合歷史展示，腓特烈堡正式成為丹麥國家歷史博物館（National Museum of National History），展示了500年的丹麥歷史，並收藏了一系列肖像、歷史畫作、家具和藝術品等。而這座博物館隸屬於世界第四大啤酒製造商（丹麥本土品牌）－嘉士伯啤酒之基金會。

丹麥國家歷史博物館（National Museum of National History）（KKDAY授權使用）

該城堡最重要的特色除了建築風格外，還有城堡內的教堂和花園。教堂華麗繁複的裝飾和牆上徽章，凸顯出禮拜堂的雍容華貴；花園則為巴洛克式花園，絕對是來到這裡的你千萬不能錯過的景點！

▸ 開放時間：每日開放，4月至10月10:00至17:00；11月至3月11:00至15:00 ▸ 票價：成人75 DKK；6-15歲孩童20 DKK；5歲以下孩童免費；持哥本哈根卡免費參觀 ▸ 地址：Frederiksborg Castle DK – 3400 Hillerød Denmark ▸ 交通方式：搭乘火車至希勒勒（Hillerød）站下車後，沿著車站前的路直走約8-10分鐘，再接著商店街Slotsgade路走約10-12分鐘，即可抵達腓特烈堡入口。

哥本哈根景點推薦

小美人魚雕像（The Little Mermaid Statue）

小美人魚雕像於1913年設立，位於丹麥長堤（Langelinie）公園，為丹麥知名啤酒商－嘉士伯－當時的老闆Carl Jacobsen贈送給哥本哈根市的禮物，靈感來自於丹麥童話大師安徒生的名作《小美人魚》。小美人魚雕像本身約1.25公尺高，為世界各地觀光客爭相合影留念的熱門景點。不過因位於海邊，沿岸礁石可能會有青苔和浪花拍打潮濕的情形，拍照時也請留意自身安全喔～

▸ 開放時間：每日免費對外開放 ▸ 地址：Langelinie 2100 København Ø Denmark ▸ 交通方式：搭乘火車至奧斯特波（Østerport）站下車，沿著卡斯特雷特城堡要塞（Kastellet）的外圍步行約12-15分鐘，即可看到位於岸邊的小美人魚雕塑；或搭乘1A公車至Esplanaden站下車，沿著卡斯特雷特城堡要塞（Kastellet）的外圍步行約10-12分鐘，即可抵達。

羅森堡（Rosenborg Castle）

羅森堡的地下寶庫（The Treasury）展示諸多丹麥皇室歷代的皇冠和珠寶，更為本景點不容錯過的展示！地下寶庫位於羅森堡地下室，提醒大家，地下寶庫的入口在羅森堡參觀入口旁，是不能從羅森堡本身建築樓梯進入的喔！

羅森堡（Rosenborg Castle）（KKDAY授權使用）

寶庫裡，展示著有名的展覽品—丹麥皇冠。丹麥皇冠主要由四個部分鑲嵌組成：鑽石、紅寶石、珍珠和祖母綠寶石，因為丹麥皇室認為祖母綠是世界上最好的寶石之一，因此你可以在這裡看到為數不少的祖母綠寶石。此外，在皇家寶庫中也可以看到各式各樣金光閃閃的丹麥皇室珠寶收藏！

丹麥皇冠 （KKDAY授權使用）

▸ 開放時間：每日10:00-16:00（12月23至25日休館，但每季開放時間不同，詳情請洽官網） ▸ 交通方式：搭乘火車至赫爾辛格（Helsingør St.）火車站後，出站右手邊海岸路線步行8-10分鐘，即可抵達位於Kulturværftet文化中心前的小美男魚雕塑。 ▸ 票價：成人115 DKK；17歲以下孩童免費；持哥本哈根卡免費參觀（因假日排隊人潮眾多，建議先上網購票，可節省現場購票的等待時間） ▸ 地址：Øster Voldgade 4A DK-1350 København K Denmark ▸ 交通方式：搭乘火車至Nørreport站下車後，沿著Øster Voldgade路步行約5分鐘；或搭乘029號公車至Nørreport站下車後，沿著Øster Voldgade路步行約5分鐘，即可抵達羅森堡入口。

童話大師－安徒生銅像（Statue of Andersen）

文學作家漢斯．克里斯蒂安．安徒生（Hans Christian Andersen）是丹麥文化中非常重要的人物，他所創作的童話故事聞名世界，是家喻戶曉的童話大師，知名作品如：賣火柴的小女孩、拇指公主、小美人魚、醜小鴨與國王的新衣等膾炙人口的故事皆出自安徒生大師之手！安徒生銅像位於丹麥市政廳廣場，於1965年設立，以紀念這位舉世聞名的丹麥童話大師。

童話大師－安徒生銅像（Statue of Andersen）（KKDAY授權使用）

▸ 開放時間：每日免費對外開放 ▸ 地址：Rådhuspladsen 1550 København V Denmark ▸ 交通方式：搭乘火車至哥本哈根中央車站（Copenhagen Central Station）下車後，往市政廳廣場方向直行（經過趣伏裡公園），步行約10分鐘，即可看到廣場旁（接近馬路）的童話大師安徒生銅像。

阿馬林堡宮（Amalienborg Castle）

阿馬林堡宮為丹麥皇室的冬宮，四座宮殿建築圍繞著阿馬林堡宮廣場，廣場中心豎立著腓特烈五世（King Frederik V）國王的騎馬雕像。這座宮殿起初為四個高級貴族的住宅，在1794年一場大火燒毀了當時的城堡－克里斯蒂安堡宮後，丹麥王室就移居至阿馬林堡宮。那時候開始，丹麥皇室就開始居住在阿馬林堡宮中直到今日。

值得一提的是，來到阿馬林堡宮一定要看的丹麥皇家衛兵！皇家衛兵隊每兩個小時換班一次，每天中午12點會舉行換崗儀式，一次換崗儀式大約20-30分鐘。運氣好的話，還可以看到衛兵隊伍步行前往羅森堡，在馬路上行走的畫面！

丹麥皇家衛兵 （KKDAY授權使用）

此外，過去國王克里斯蒂安八世（Christian VIII）的宮殿位於阿馬林堡宮博物館內，在那裡可以參觀150年前國王和王后的寢室和生活空間，完全保留過去的生活樣貌，同時也介紹了今日王室的日常生活，如果對皇室生活感到好奇的話，建議一定要來走走喔～

▸ 開放時間：宮殿不對外開放，廣場每日免費對外開放；皇室博物館每日10:00 – 16:00開放（每季▸ 開放時間不同，請看官網） ▸ 票價：皇室博物館 成人105 DKK，17歲以下孩童免費；持哥本哈根卡免費 ▸ 地址：Amalienborg 1257 København K Denmark ▸ 交通方式：搭乘1A公車至Amalienborg (Bredgade)站下車，沿著Frederiksgade路步行約3-5分鐘；或搭乘66號公車至Sankt Annæ Plads站下車，沿著Amaliegade路步行約5分鐘，即可抵達阿馬林堡宮。

吉菲昂噴泉（The Gefion Fountain）

吉菲昂噴泉是丹麥海濱旁的一個大型噴泉，位於長線（Langelinie）公園旁，為北歐女神Norse goddess駕駛四頭牛隻的造型，是哥本哈根最大的紀念碑，也被用作許願池。這個噴泉的雕塑是根據古老的傳說而建，相傳古代瑞典有個國王叫戈爾弗（Gylfe），他答應吉菲昂女神可以從瑞典國土上挖出一塊土地，但限時一晝夜，能挖多少土地，就會送女神多少土地。於是吉菲昂女神就把她的四個兒子變成了四條牛，用犁從瑞典國土上挖了一大塊土地，並把將該土地移到了海上。

從此，瑞典的國土上留下了一個維納恩湖（Vänern），而挖出來的土地就是現在哥本哈根所在的西蘭島（Sjælland），遂成為了丹麥西蘭島的來源傳說。該噴泉除了白天碧藍的水面看起來格外消暑外，晚上噴泉內也有打上美麗的裝飾燈。

▸ 開放時間：每日免費對外開放 ▸ 地址：Churchillparken, Kbh 1263 København K Denmark ▸ 交通方式：搭乘1A公車至Esplanaden (Grønningen)站下車，沿著Esplanaden路步行約3分鐘；或搭乘火車至奧斯特波（Østerport）站下車，沿著卡斯特雷特城堡要塞（Kastellet）的外圍步行約10分鐘，即可看見吉菲昂噴泉。

新港（Nyhavn）

新港是丹麥的一條人工運河，建於17世紀，因船隻往來和裝卸貨頻繁，海上商業繁盛，遂逐漸形成了今日熱鬧的情景。運河兩旁排滿了18世紀時期的彩色房屋，有許多商店、餐廳與酒吧進駐，船隻與多彩的房屋相互倒映，已成為丹麥最著名的代表圖像。此外，這裡還曾經是童話大師安徒生住處的所在地，安徒生曾住在新港右側20號的公寓，在此寫下了著名的童話故事《豌豆公主》和《打火匣》。來新港，一睹安徒生故居外，也可在這裡的餐廳和酒吧休憩一下，體驗悠閒自在的氛圍和美景！

▸ 地址：Nyhavn 1-71 1051 København K Denmark ▸ 交通方式：搭乘1A公車至Kongens Nytorv站下車，沿著國王新廣場（Kongens Nytorv）外圍道路步行約3分鐘；或搭乘66號公車至Nyhavnsbroen (Holbergsgade)站下車，即可抵達新港。

看到那麼多丹麥童話王國的景點，是不是忍不住燃起了旅行魂呢？趕快將全世界最幸福的國度丹麥排入下個旅行清單吧！

【本文獲「KKday」授權轉載。】