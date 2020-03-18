【旅行日語入門】想買口罩但看不懂包裝？18個防疫用品常見單字

好不容易在店鋪看到口罩正在販售，但這款口罩是我想要的嗎？想要有預防病毒飛沫功能的，架上這款口罩對嗎？如果人在日本語言不通、文字不懂的情況下想要買口罩也會更為困難吧。

【日本自由行2020】九州玩到北海道？「食住玩」最強攻略持續更新

這次LIVE JAPAN緊急為不懂日語，但想要在日本作好預防傳染病措施的人，整理了口罩及消毒用品相關的日文，在日本想尋找、詢問、購買這些防疫用品時記住這些詞語一定能派上用場！（按圖放大）▼▼

一、口罩包裝常見日語單字

+ 6 + 5 + 4

二、口罩機能相關日語單字

+ 7 + 6 + 5

BFE、PFE、VFE是什麼？日本口罩測試標章

日本的口罩外包裝上都會有BFE、PFE，或是VFE的字樣，這三個英文數字是代表該口罩通過了各自代表的過濾表標準測試。

BFE：指「灰塵細菌過濾測試」，通過此測試的口罩能過濾3微米的花粉及一般飛沫。

PFE：指「微粒子過濾測試」，通過此測試的口罩可過濾0.1微米粒子，如流感病毒、病毒飛沫等。

VFE：指「病毒過濾測試」，通過該測試的口罩能過濾0.1～5微米的大小細菌及病毒。

在日本買哪一種才好呢？那就參考各種測試的單位，選擇適合自己所需的口罩吧。

實用句型範例介紹

消毒用品常見日語

アルコール（arukooru）酒精 エタノール（etanooru）乙醇 消毒／しょうどく（shoudoku）消毒 殺菌／さっきん（sakkinn）殺菌 石鹸／せっけん（sekkenn）肥皂 スプレー（supuree）噴霧 ハンドジェル（handojuelu）乾洗手凝膠

基本上消毒類產品都是上述幾個字的排列組合，例如：酒精消毒劑「アルコール消毒剤（arukooru-shoudokuzai）」、殺菌肥皂「殺菌石鹸（sakkinn- sekkenn）」、消毒噴霧「消毒スプレー（shoudoku-supuree）」等等，想找此類商品的話可以用這些關鍵字下去搜尋。

最後讓我們再複習一次口罩相關的日文單字：

マスク（masuku）口罩 密着（miccyaku）緊貼 快適（kaiteki）舒適 ストレッチ（sutoretchi）口罩的耳朵掛帶 レギュラー一般規格、尺寸 ふつう／普通（hutsuu）普通成人用尺寸 小さめ（chiisame）小尺寸 子ども／子供（kodomo）／キッズ（kizzu）兒童用尺寸 サイズ（saizu）尺寸 フィルター（firutaa）／フィルタ（firuta）過濾濾網 ブロック（burokku）阻擋、抵擋 カット（katto）切斷、阻斷 ウイルス（uirusu）病毒 ハウスダスト（hausudasuto）灰塵 バクテリア（bakuteria）細菌 かぜ／風邪（kaze）感冒 くもりカット（kumorikatto）眼鏡不易起霧 息らく／息ラク（ikiraku）呼吸容易、順暢

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

延伸閱讀：

車站內的日文指示看不懂？日本旅遊好用必知日語-電車篇