【旅行日語入門】芝生、贅沢、替玉　見到日本漢字不再華人問號

因為日文和中文都有漢字，因此我們在學習日語時能比其他語系的族群更加容易、旅遊時也少了一些語言不同帶來的不便。但是日文裡也有許多讓我們難以從字面去理解的漢字詞彙。

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這次介紹一些在日本旅遊時常常會看見的特殊漢字，下次去日本觀光時如果再看見這些詞，就不用再想破頭瞎猜它的意思了，旅遊也變得更輕鬆。按圖放大看看吧！

▼▼觀光篇▼▼

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▼▼餐廳篇▼▼

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▼▼購物篇▼▼

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▼▼建築物篇▼▼

▼▼食物篇▼▼

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▼▼其它常用語▼▼

最後讓我們一起複習一次：在日本這些漢字是什麼意思？： 支度、仕度：準備 受付：接待櫃台 遠慮：客氣、斟酌 芝生：草坪 切手：郵票 注文：點餐 旬：當季 放題：無限量 無料：免費 替玉：加麵 会計：結帳 お湯：熱水 両替：換錢 値引、割引：降價、打折 特典：優惠 在庫：存貨 目玉商品：主打商品 お得：划算 映画館：電影院 交番：警察局 八百屋：蔬果店 焼鳥：烤雞 人参：紅蘿蔔 大根：白蘿蔔 高菜：芥菜 芋：地瓜 海老：蝦子 果物：水果 御手洗：廁所、洗手間 荷物：行李 贅沢：豪華、奢侈 風邪：感冒

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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