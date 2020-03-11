【日本文化】神社打卡要小心！京都觀光六大禮節禁忌　入境隨俗

人氣觀光勝地京都，吸引許多來自日本國內外的觀光客造訪，但在開心出遊的同時，卻可能因為不了解當地文化與習慣而意外惹禍上身。為了避免不必要的糾紛、盡情享受京都觀光的樂趣，讓我們在出發前先來了解日本的文化與觀光禮節吧。

▼▼▼京都是香港人其中了一個最愛旅遊勝地！按圖放大，了解一下當地的禮儀守則，避免造成不必要的誤會。下文有更詳盡解釋▼▼▼

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京都觀光禮節１：街頭篇

遊覽觀光地的一大樂趣就是邊走邊享用當地美食，既然到日本觀光，自然想要品嚐只有日本才有的美食。不過需要多注意一點，吃完的垃圾不可以隨手亂丟！日本因為反恐政策，多數公共場所並未放置垃圾桶，這也導致有些人忍不住隨手丟棄垃圾，不但破壞難得的美景，也會造成當地居民的困擾。不過為了因應觀光客需求，清水和嵐山等觀光景點周邊設置了很多垃圾桶，方便遊客丟棄垃圾。

有些店家會在店門口設置垃圾桶、也會幫忙回收遊客吃完的垃圾。但有些地方本來就禁止邊走邊吃，看不慣觀光客隨意亂丟垃圾、當地居民也只能自己清掃。為了維護美好的景觀，就讓我們好好地把垃圾丟在垃圾桶裡吧！

日本因為反恐政策，多數公共場所並未放置垃圾桶。（Unsplash/ Juan Broullon）

在日本邊走邊抽煙和亂丟煙蒂，不但違反禮節，更可能被課徵罰金。京都市不允許街頭吸煙，並全面實施「京都市禁止路邊抽煙等相關條例」，包含戶外的公共場所在內，在街頭抽菸都是被禁止的。

此外，在京都市中心的清水、衹園地區、和京都車站附近等人潮眾多的地方，還劃定了「罰款徵收區域」。只要監視指導員發現有人在街頭抽菸，就會向對方徵收1000日圓的罰金。所以想抽菸的時候，請記得前往吸煙區，京都市中心設置了2個、京都車站附近有1個、衹園和清水地區則有3個。

京都觀光禮節２：觀光景點、設施篇

到了觀光景點，記得不要在特定地點滯留以免阻塞交通、妨礙其他人通行。大聲喧嘩也是違反觀光禮節的，儘管可是只是因為太開心而不由自主提高聲量，但對周圍的人和觀光景點附近的居民來說都可能是噪音，這點也要注意喔。

到了觀光設施免不了大排長龍。對於喜歡遵守秩序的日本人來說，插隊絕對是大忌，情況嚴重甚至可能演變成衝突，別讓難得的旅行敗興而歸，排隊前記得先確認是隊伍最後再排呦。

到了觀光景點，記得不要在特定地點滯留以免阻塞交通、妨礙其他人通行。（Unsplash/Martijn Baudoin）

此外，到了衹園，若未事先申請的話是禁止攝影的。路邊設置的大型看板也會以多國語言標示「禁止在私人通道上攝影」，也就是俗稱的「舞妓狗仔」。這是當地自治會為了防止有人緊追著舞妓不放，或是在街道上到處亂拍造成困擾而制定的規範。

衹園本來就是格調很高的地方，多數店家仍維持著「拒絕生客」的傳統、也就是未經熟客介紹就不能入店。而舞妓和藝妓所穿著的和服都非常昂貴，像是集結傳統工藝精華的京友禪和服、以及西陣織的腰帶等，因為太奢華又被稱為是「會走路的工藝品」，看到的話千萬不要輕易伸手去觸摸或拉扯喔！

京都觀光禮節３：神社佛寺篇

神社和寺院被許多遊客認為是絕佳的拍照打卡景點，但其實這些地方並非觀光景點，而是日本人自古以來神聖的信仰寄託。其實直接對著神明或佛像拍照是一大禁忌，這當中包括沒有對外公開、或是本來就禁止拍照攝影的場所，拍照前需要注意是否有相關的看板或警示標語。此外，其他禮節還有進入寺院前必須脫鞋，榻榻米上是嚴禁穿鞋的。

因為擁有上千座鳥居而大受觀光客歡迎的伏見稻荷大社，神社內設有9處QR Code連結點可以聽取語音導覽，有日、英、中、韓文等選擇。（IG@kai780820）

因為擁有上千座鳥居而大受觀光客歡迎的伏見稻荷大社，神社內設有9處QR Code連結點可以聽取語音導覽，有日、英、中、韓文等選擇，還介紹了參拜神社的方法，方便觀光客使用。畢竟難得到京都旅遊，就好好地遵循日本的參拜禮節，以得到神明的庇佑吧。

京都觀光禮節４：餐廳用餐篇

接下來要介紹的是日本餐廳禮節，人氣店家不免大排長龍，排隊前一樣先確認好隊伍的最後端在哪、耐心排隊。至於有提供座位的餐廳，基本上每人必須點至少一道菜。如果佔了大量座位卻沒有依照人數點菜、或是攜帶外食入店都是違反禮節的行為。

即使是吃到飽的餐廳，也不可以過度拿取又剩下食物。在日本吃飯前習慣說「開動了」、吃完飯後還會說「謝謝招待」，這些話都蘊含著對於烹煮食物的人以及對食材的感謝之意。為了感謝替我們烹煮的人、以及不要浪費食材，請取自己吃得完的份量即可。

日本的居酒屋有「付費小菜」的不成文規定，店家會根據人數直接送上小菜，目的是為了不讓客人久等，一上桌就有東西可以吃。（Unsplash/Alva Pratt）

無故取消預約，也是造成食材浪費的原因之一。有些國家預約餐廳的習慣是「先付訂金才接受訂位」，但在日本取消訂位的費用是後付，所以預約的同時就是確認訂單了。店家會為了預約客保留座位、準備食材，所以不要無故取消囉。

此外，日本的居酒屋有「付費小菜」的不成文規定，店家會根據人數直接送上小菜，目的是為了不讓客人久等，一上桌就有東西可以吃，但這其實並非免費。不知道這個文化的人可能會一頭霧水，但通常一份小菜約300到500日圓左右，就把它想成是座位費吧。

京都觀光禮節５：廁所篇

把使用過的廁所紙丟進馬桶沖掉，是在日本使用廁所的方法。有些國家習慣把廁所紙丟進垃圾桶裡，是因為山上缺水、下水道易堵塞、或是廁所紙張不易溶於水等問題。但日本的下水道設備完善、直接用水把廁所紙沖掉也沒關係。如果把廁所紙丟進垃圾桶裡，反而會產生異味而被認為不衛生，所以在日本上廁所的話，就直接把廁所紙丟進馬桶用水沖掉吧。

京都市的公共廁所和觀光景點的廁所裡，都貼有多國語言的貼紙、以圖文教導各國遊客該如何使用日本的廁所。（IG@maxlogan13）

此外，日本馬桶具備多樣功能，除了分為和式、洋式兩種，還有可以洗淨屁股的免治馬桶、以及如廁後站起來就會自動沖水等功能，第一次碰上的話會不知所措吧。為此，京都市的公共廁所和觀光景點的廁所裡，都貼有多國語言的貼紙、以圖文教導各國遊客該如何使用日本的廁所，不知道操作方法的話就參考一下吧。

番外篇：超大行李就利用「空手觀光」服務吧

在京都不時能看到拖著大行李箱的觀光客，但走在風情萬種的石板路上不僅容易跌倒、還會製造噪音。如果因為行李太大上不了計程車、或是拖著行李在樓梯非常多的京都寺院穿梭，就無法盡情享受觀光的樂趣了。如果帶著大行李箱坐市營巴士或地鐵，只會更加擁擠不便。

也因此，京都成為關西地區第一個推動「空手觀光」的城市，也就是旅遊中不帶行李移動、利用宅配把行李直接送到旅館或機場。除了車站的置物櫃和旅館的行李寄放處，JR京都站也有暫時寄放行李、以及直接送到旅館的多國語言送貨服務，可以多多利用。

JR京都站有暫時寄放行李、以及直接送到旅館的多國語言送貨服務，可以多多利用。（IG@sunnyday.6th ）

京都市為了迎接2020年的奧運和殘奧，喊出「跟市民一起熱情迎接觀光客 打造款待之城」的口號，除了強化以外國旅客為主的網站，也在街道中設置多國語言的警示看板和傳單，加強應對外國觀光客的服務。

俗話說「入境隨俗」，即使跟自己的價值觀不同，但配合當地的文化和環境才是旅遊的樂趣。了解日本文化與當地禮節，到京都觀光才能玩得更盡興！

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