【極限旅遊】土庫曼地獄之門、挪威惡魔之舌… 世界8大至凶險絕景

你天生就是膽大包天勇於嘗試的冒險家嗎？一般浪漫悠閒的度假行程無法滿足你？若你是屬於明知山有虎偏向虎山行、哪裡越是險峻你就越想往哪去的叛逆旅人，以下8個絕境式景點，在疫情過後肯定適合你！

無論是燃燒熊熊烈焰的地獄之門、高聳險峻的各式峽谷高山、擁有詭譎氣氛的沙漠鬼城、甚至是挑戰飛機從頭頂呼嘯而過，各種驚險刺激以下通通都有。有人說旅行是一次次對自己的挑戰，對於想一次就從Boss級挑戰起的你，以下危險景點千萬不能錯過！

按圖睇世界8大最凶險的極限級景點：

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世界8大極限級危險景點土庫曼：地獄之門（Darvaza gas crater） 美國亞利桑那州：羚羊峽谷（Antelope Canyon） 荷屬聖馬丁島南側的瑪侯海灘（Maho Beach） 法國與義大利國境的歐洲最高峰：南針峰（Aiguille du Midi） 英國：英吉利雲崖（Beachy Head） 挪威：聖壇岩（Preikestolen） 挪威：惡魔之舌（Trolltunga） 納米比亞、安哥拉交界：納米比沙漠（Namib）

來源：出色文化／《世界危險景點─一輩子一定要去的55個練膽聖地》

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：想去這些地方心臟得夠大顆！「地獄之門、無柵欄高峰、沙漠鬼城…」世界8大危險景點挑戰膽量極限】