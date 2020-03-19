【新冠肺炎】疫情重創旅遊業　12個景點今昔對比：意大利最誇張？

武漢肺炎疫情對全球各行各業、各個領域都有很深的影響，但如果說影響最大的，應該就是旅遊跟觀光了吧！現在很多人連鄰近平常人多的景點都不太敢前往了，更何況是出國？現在就來看看世界各地這些原本該是門庭若市，但防疫期間則門可羅雀、冷清清的知名景點……

▼▼▼按圖放大看12個景點今昔對比▼▼▼

1. 麥加大清真寺位於沙烏地阿拉伯城市麥加的清真寺，為世界上最大的清真寺。它是全球穆斯林的每日的朝拜方向，也是伊斯蘭教最神聖的地方。

2. 聖伯多祿廣場

位於梵蒂岡聖伯多祿大殿前，是羅馬最著名的廣場。

3. 聖馬可廣場

斯的主要公共廣場。

4. 聖馬爾谷聖殿宗主教座堂

位於義大利威尼斯的天主教宗座聖殿，座落在聖馬可廣場東面，為拜占庭式建築的著名代表，有「金色教堂」的美譽。

5. 米蘭主教座堂

位於義大利倫巴底大區米蘭市中心的大教堂廣場，教堂的建築風格十分獨特，上半部分是哥德式的尖塔，下半部分是典型的巴洛克式風格，從上而下滿飾雕塑，是文藝復興時期具有代表性的建築物。

6. 羅馬競技場

古羅馬時期最大的圓形角鬥場，建於西元 72 至 82 年間，現僅存遺蹟位於現今義大利羅馬市的中心。

7. 北京天安門廣場

世界上最大的城市廣場之一，因位於明清北京皇城紫禁城的南門「天安門」外而得名。

8. 香港迪士尼樂園

位於香港新界大嶼山，雖是世界上最小的迪士尼樂園，但卻擁有世界上所有迪士尼樂園中最大的「探險世界」園區！

9. 東京迪士尼樂園

題公園，經過 36 年擴張和改建，其中很多遊樂設施都被日本人改造，發展出了屬於日本獨自的風格！

10. 東京淺草寺

位於日本東京都台東區淺草二丁目，是東京都內歷史最悠久的寺院。

11. 東京巨蛋

東京巨蛋除了是比賽場之外，同時也有一座主題樂園，名為「東京巨蛋城 Tokyo Dome City」。

12. 紐約中央車站

位於美國紐約市曼哈頓中城，是紐約地區重要的交通樞紐，也是美國最繁忙、最著名的鐵路車站之一。