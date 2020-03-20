香港好去處｜10個外地美景香港都有！港版嵐山竹林青青草原一日遊

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，各地封城、航班停飛，加上隨時要隔離檢疫，香港人短期內想飛出香港都很困難。大家出國都是想睇靚景放鬆，轉換一下心情，但大家又知道本港有不少靚景值得你去發掘嗎？不用飛京都嵐山都看到隱世竹林秘境，還可以走訪媲美台中彩虹眷村的壁畫村，一於看本文推介10個香港景點體驗外國風情。

睇靚景不一定要去外地，本港都有不同風景值得我們去發掘和留意，分分鐘找到外地有名景點的影子。講到港人最熟悉的，不得不提「港版大峽谷」的菠蘿山和「東方威尼斯」的大澳，但本港的美景怎會這麼少？👇👇👇 點擊睇完記者為你推介本港10景 👇👇👇

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🌺🌺🌺 同場加映：賞花好去處｜南昌至美孚一日遊睇杜鵑風鈴木 附5個手機拍攝技巧 🌺🌺🌺

記者早前親身去過南昌公園賞花，雖然黃花風鈴木已經落得七七八八，但其實裡面還有很多漂亮的花卉值得欣賞。而長沙灣元州邨的簕杜鵑花隧道正式開得燦爛，也不妨根據提議路線輕鬆過一日👇👇👇

🌸 長沙灣元州邨闖杜鵑花隧道 🌸

元州邨的杜鵑花隧道長30米，杜鵑依附在藤蔓隧道上盛放，就像走進了秘密花園，在這裡賞打卡，就是情侶和閨密賞心樂事。隧道的杜鵑其實是本港常見的簕杜鵑，學名「九重葛」，不過大部份人都直接叫該處為杜鵑花隧道。👇👇👇 想去賞花並不困難，點擊記睇者教你點去 👇👇👇

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