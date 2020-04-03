【睇咗當食咗】仙台美食之王「烤牛舌」精選　推介五間高人氣餐廳

東北地區最大的都市・仙台有著非常多的美食。其中最為王道的美食就是肉厚多汁到讓人受不了的「烤牛舌」了。仙台的街道上，不管是車站前、繁華街、到處都可以看到牛舌料理專賣店的蹤影。經典的組合是用炭火燒烤以塩醃過的牛舌做為主菜的定食。其他還可以嚐到燉牛舌、生牛舌、牛舌生火腿等各種使用牛舌的料理。這次LIVE JAPAN就要來介紹烤牛舌發祥地・仙台的高人氣、不吃可惜的五家牛舌專賣店。

仙台的街道上，不管是車站前、繁華街、到處都可以看到牛舌料理專賣店的蹤影。（資料圖片）

宮城・仙台有許多充滿魅力的美食！

東北最大都市・仙台。有用魚漿做成的烤魚板「竹葉魚板（笹かまぼこ）」、將毛豆搗成泥然後做成甜口味的「毛豆餡（ずんだ）」等當地鄉土美食。而在這眾多美食中，君臨頂點的就是以簡單的調味，發揮出食材最大美味的「烤牛舌（牛たん焼き）」了！

【日本自由行2020】九州玩到北海道？「食住玩」最強攻略持續更新

烤牛舌是個怎麼樣的料理呢？

烤牛舌是於第二次世界大戰後，1948年誕生的。當時因為烤雞串（焼き鳥）可以簡單創業，街上到處都是各種肉的烤肉串店。而其中，經驗燒鳥店「太助」的老闆・佐野啓四郎。據說是為了想創造出「其他店家不能模仿的菜單」，參考洋食的「燉牛舌」而開發出來的就是這道烤牛舌。

享用牛舌就一定要配上飯與麥混合的「麥飯」、用牛尾所熬出來的清湯「牛尾湯」、以鹽巴和味增所醃製的「醃菜」，這樣四個組合才是正統的牛舌定食。（資料圖片）

雖然日本的燒肉店裡也有牛舌，但是第一次來到仙台吃牛舌的朋友，一定都會被這個竟然不需要用到刀叉就可以輕鬆咬斷的厚切牛舌所驚艷。一頭牛只能採取一份牛舌，而一份裡面柔軟可以作為烤牛舌的部位又更少。店家的職人將牛舌切片灑鹽每天仔細的醃製，恰到好處的鹽味及有彈力的口感。

享用牛舌就一定要配上飯與麥混合的「麥飯」、用牛尾所熬出來的清湯「牛尾湯」、以鹽巴和味增所醃製的「醃菜」，這樣四個組合才是正統的牛舌定食。而其他燉牛舌、火腿等各店鋪所自創的菜色也可以點來吃看看。

1.旨味 太助

創造出牛舌的「旨味 太助」，將近80年來創始者・佐野啓四郎所傳下來的美味至今仍然沒有失傳。店舖位於被稱為東北地區最大繁華街仙台的中心部・國分町。不光只有日本國內的媒體，海外的媒體們也相繼來採訪。每到週末還會大排長龍的人氣店。1天大約800～1000人會到這裡用餐。

若是來到「旨味 太助」，推薦可以坐到吧台的位子。燒紅的炭火，還可以看到每天早上職人們所切、已經用鹽醃好、成堆的牛舌。將牛舌一片一片排在炭火上的網子，再經由職人華麗的手藝來翻面燒烤。牛舌的香味跟聲音刺激著食慾讓人口水直流。

店裡最講究的還是進貨時，一定要是最新鮮且柔軟的牛舌。因為產地直送的關係，所以可以隨時提供最柔軟的牛舌。牛舌進貨後再由店家細心醃製、以熟練的技巧燒烤，讓牛舌更加柔軟美味，簡單就能咬斷。從初創開始不變的塩味與炭火的香氣，牛舌越嚼越香讓人口中充滿牛肉特有的滋味。7～8小時用牛尾熬煮的鮮甜牛肉湯、只用鹽巴調味，是非常溫和的味道。

就算是平日，每天最少都會有一組外國旅客來拜訪。店裡有準備英文或是中文的菜單，當初剛做成的時候據說還都是手寫的。若是需要外語菜單請洽服務人員。可以說是牛舌店代表的「旨味 太助」，歡迎來此品嚐傳統的美味。

旨味 太助地址：宮城県仙台市青葉区国分町2-11-11 千松島ビル1F 聯絡電話：022-262-2539 營業時間：11:30～22:00（最終點餐21:30，賣完為止） 公休日：週一（若遇假日延至隔天）

2.烤牛舌專門店 司 西口名掛丁店

「烤牛舌專門店 司」位於從仙台站出來一直延伸下去的商店街・Hapina名掛丁（ハピナ名掛丁）裡，是個海外也有店舖的「國際派」牛舌店。店主抱著「為了將牛舌的美味讓世界知道」的熱情，午餐的菜單通通都有詳細的英文標示。

進到店裡後，可以看到書法家所寫的菜單貼在各處牆上。一個有趣又藝術感的菜單讓人不停的想要拍照。

最人氣的還是「牛舌定食」一天大約可以賣200～300份。高品質的牛舌是從澳大利亞指定農場所進貨、每天非常仔細的處理醃製。店主說「牛舌最重要的過程就是燒烤的時候」，所烤出來的牛舌外面炭香酥脆，內裡多汁。

+ 3 + 2

木炭使用了岩手縣出產的楢木所做成，據說以強火烤一口氣將肉的鮮味包在裡面是好吃的秘訣之一。而將有放入青菜的醃菜（あみ漬け）和牛舌搭配一起享用是這個店家・司的吃法。其他還可以跟芥末搭配，更可以體驗到日式的風味。唯一需要注意的就是，要小心芥末的量不要加太多了。

而創意料理方面，推薦的是「牛舌生火腿」。入口時的滑順口感，明明切的很薄但有吃起來的有嚼勁，讓人一口接一口欲罷不能。和淋上有點酸味的義大利沙拉醬的水菜一起搭配享用，是一道非常清爽的前菜。

牛舌專門店 司 牛タン焼専門店 司 地址：宮城県仙台市青葉区中央1-8-25 マジェスティビル2F 聯絡電話：022-797-0265 營業時間：11:30～14:00 ，17:00～23:00（最後點餐 22:30） 公休日： 不定休

3.牛舌料理 閣 電力大樓店

1988創業的「牛舌料理 閣」。當時牛舌專門店只有牛舌定食是比較一般常見的菜單。但這家在很早的階段就有自創像「生牛舌」、「涼拌牛舌」等許多特別的料理，屬於非常創新的店家。

店舖總共有兩間，這次介紹的是位於仙台主要大道上的電力大樓店。店裡座位分為吧台、桌椅、暖爐桌等非常寬敞，不管多人數，或是想要安靜享受美味佳餚的朋友都很適合。另一個特點就是，酒類的種類非常豐富。店主和員工會定期的試喝，每個月都會調整酒單。不用說宮城的當地日本酒，仙台市內做的「葡萄酒・秋保」也可以跟牛舌一起享用。

牛舌料理 閣 雖然也有定食組合，但據說客人還是喜歡配酒的關係單點比較多。烤的時候為了防止牛舌變硬店家有獨自的切法，就算是冷了口感還是很柔軟。在牛舌剛上桌熱騰騰的時候，可以試試加個幾滴醬油，那個香味會讓人食慾大開。

若是想要在吃點奢侈，不一樣的牛舌，推薦可以點用國產牛或是和牛的新鮮牛舌做成的「生牛舌」。所有的肉都需要先經過店主嚴選，要脂肪與紅肉的平衡達到最完美才能端出來的關係，一天能提供的數量非常有限。剛端出來時是有嚼勁的口感，稍微放了一下之後，油脂溶化讓口感變得順滑，是一道非常適合拿來搭配酒的佳餚。

牛舌料理 閣 牛たん料理 閣 地址：〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-7-1 電力ビル本館B1F 聯絡電話：022-209-3014 營業時間：17:00～22:30（最後點餐21:30）賣完截止 公休日：週日不定休

4.喜助發祥之店 一番町店

離仙台站稍微有點距離，靠近南町通路的「喜助發祥之店 一番町店」。在仙台當地的居民之間擁有著非常高人氣牛舌專賣店。

穿過紅色的門簾，可以看見店主在吧台的中間迎接各位。為了提供美味的烤牛舌、店主很少休假，40年來不斷的在店裡服務是個烤牛舌中的老手。

而這間店烤牛舌時，最講究的地方就在於從處理牛舌到燒烤，所有的步驟一定都用人工來處理。在醃製處理的階段，從切法跟灑鹽開始仔細處理放血的過程，在吃的時候可以讓牛舌的腥臭味降到最低。十足調味的牛舌，與白飯是最佳的搭檔。炭火的香氣也可以充分發揮。

若是想跟定食一起享用，推薦一道店家傳統的小菜「牛舌豆腐」給各位。前一代的店主想將還沒普及的牛舌料理推廣出去並讓更多人可以嚐到而開發出的料理。使用了牛舌中稍微硬一點的部位「牛舌尖」，做成絞肉後加入醬油的醬料，再大量的淋在燙好的豆腐上面。舌尖雖然已經被剁成碎肉但是口感還是很有存在感，與醬油的醬汁融合後讓肉末越嚼越香，一份270日圓的價格也是個非常大的魅力。

喜助發祥之店 一番町店 地址：宮城県仙台市青葉区一番町1-6-19 壱番館ビルB1F 聯絡電話：022-262-2561 營業時間：11:30～14:00 17:00～21:30 週末假日11:30～21:30 公休日：無，7月第一個週日

5.牛舌炭燒 利久 西口本店

宮城縣內總共有20間分店的「牛舌炭燒 利久」，無論哪一個店舖只要到了週末假日都會大排長龍。

西口本店離仙台站非常的近，定食等菜單都有英文、中文、韓文的版本，有些員工還會講英文。另外，窗邊的座位可以觀看整個仙台市，是個隱藏的夜景觀賞景點。

牛舌炭燒 利久的特徵就在於牛舌上有劃上幾刀較深的刀痕，就算是厚切的牛舌也方便食用。仔細的用鹽調味過的牛舌，雖然直接吃也好吃了，推薦可以加點放在桌上的一味唐辛子換點香辛料風味。而搭配的醃製小菜若是加了一點點醬油可以讓牛舌、醃菜、白飯更加有不同的配合感，讓筷子停都停不下來。

若是有小孩或是較年長的朋友，可以請店員幫忙把牛舌切細一點方便入口。這也是店家貼心的地方。

海鮮料理、下酒菜等各種豐富的菜單之外中，受到店員們一致好評的就是這道「有點奢侈的燉牛舌（牛タンちょっと贅沢なシチュー）」。和烤牛舌一樣是使用同樣的部位，非常入味的牛舌、柔軟入口即化的口感一定要來嚐看看啦！

店門口還擺放著各種伴手禮的專櫃。調好味的牛舌、牛舌咖哩、零食等許多種類。也有「有點奢侈的燉牛舌（牛タンちょっと贅沢なシチュー）」的真空包裝，美味的佳餚拿來送禮或自家享用都非常合適。

牛舌炭燒 利久 牛たん炭焼 利久 地址：宮城県仙台市青葉区中央1-6-1 HerbSENDAIビル5F 聯絡電話：022-266-5077 營業時間：11:30～14:30，17:00～23:00（最終點餐22:30） 公休日：無

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

延伸閱讀：

美食、娛樂、伴手禮應有盡有！日本東北地區的玄關口「仙台機場」徹底攻略！

到了東北仙台一定要去的2大OUTLET 徹底攻略【附各種優惠情報】