【東北櫻花．下】山形天童、宮城仙台、福島三春町　四月賞櫻景點

日本每年春天最令人期待的，肯定是櫻花季！本文集結東北賞櫻聖地：山形、宮城、福島，加上歷年花期預測。由於東北地理位置的關係，櫻花期多落在4月～5月的時候。錯過3月賞櫻季也別擔心！你還可以到東北邊玩邊賞櫻！

山形｜霞城公園（Instagram@aiue_iroha）

說到日本的櫻花，千萬別以為錯過三月櫻花期，這一年就跟櫻花絕緣了！當你的這扇窗被關起來了，一定還有另一扇窗會打開（勵志）！來，先把墨鏡戴起來，因為另一扇窗打開後，你可能會有點不適應那充滿希望的光線。那道光，就叫做「日本東北到五月初還有賞櫻名所可以去」（閃亮）！

四、五月的賞櫻首選，當推東北。只要安排行程時，將住宿、交通規劃好，善用JR東日本鐵路周遊券、搭乘新幹線暢遊東北許多賞櫻名所不會是問題。推薦給您的賞花景點後，還特別附上當地美食推薦連結。喜歡櫻花滿開，令人感到療癒至極、心曠神怡的粉紅愛心大爆發的時刻嗎？快確定好機票日期、去東北賞櫻吧！

五、到山形一邊吃米澤牛便當一邊欣賞櫻花

南陽｜烏帽子山公園

賞櫻名所百選的「烏帽子山公園」約有一千株以上的櫻花，因此擁有「烏帽子山千本櫻」的美稱。

到了櫻花季，從染井吉野櫻、到世界中少有的江戶彼岸櫻、枝垂櫻等約25種類的櫻花樹都在這個山頭爭奇鬥艷，將整個山頭染成粉紅色。從山頭望下去、當地有名的「赤湯溫泉」就在視野內。櫻花盛開的時節，同時還舉辦「赤湯溫泉櫻花祭」；賞櫻完、再泡個湯，是櫻花時節最美好的享受！泡完湯後，還可以直接穿著浴衣去賞夜櫻，也是另一種風情。

+ 2

地址：南陽市赤湯1415 歷年開花預測：4月中旬～下旬 門票：免費 交通方式：「赤湯」車站徒步25分鐘

山形｜霞城公園

昔日的山形城，經過歷史風化，而成現今的山形城跡，除了被指定為國家史跡，同時也是「日本百大名城」。山形城跡的所在地「霞城公園」，植有1500株以上的櫻花樹，是山形縣第一的賞櫻名所。霞城公園外圍繞著護城河，櫻花盛開時節，倒映在水中的景色，不管白天或黑夜，都充滿奇幻的氛圍。園內多半的染井吉野櫻是為紀念日俄戰爭戰勝所種下的。其他還有大島櫻、樹齡超過600年的江戶彼岸櫻、及多種新品種的櫻花樹。在櫻花滿開的時期，各種種類的櫻花一起綻放，美不勝收。

+ 2

地址：山形市霞城町1-1 歷年開花預測：4月中旬 ～ 4月下旬 門票：免費 交通方式：JR「山形」車站徒歩10分鐘

舞鶴山｜天童公園

約莫2000株櫻花樹在山形縣舞鶴山頭綻放的季節，正好也是每年一次「人間將棋」舉辦的時節。從昭和31年開始的傳統祭典，每年都會募集許多民眾穿著甲冑或和服來扮演將棋，除了大人版之外，還有兒童版人間將棋。同時也會邀請許多將棋好手來參與這個盛會，非常有趣。人間將棋舉辦期間，車輛無法通行至舞鶴山山頂，請多加利用接駁車。以滿山的粉紅櫻花為背景，搭配上傳統祭典人間將棋，回程還可以順道到「天童溫泉街」泡湯，肯定是個難忘的賞櫻回憶。另外，天童市役所南邊的倉津川兩岸也植有枝垂櫻，夜晚點燈後的夜櫻景色非常漂亮，也推薦給您。

+ 2

地址：山形県天童市大字天童字城山 歷年開花預測：4月中旬～下旬 門票：免費 交通方式：JR「天童」車站徒歩20分

六、到宮城一邊品嚐仙台牛舌一邊賞櫻花美景

大河原｜白石川堤一目千本櫻

以山頭積著殘雪的藏王連峰為背景，在眼前繽紛綻放、幾乎一望無際的「白石川堤一目千本櫻」，是宮城縣大河原町的象徵。花季期間，可以乘著賞櫻屋形船，欣賞兩岸櫻花的繽紛美景。另外，從「末廣步道橋」開始，沿著河流漫步，還可以看到遠方「船岡城址公園」的櫻花景色。2015年剛完成的「柴田千櫻橋」（しばた千桜橋），連結了白石川堤一目千本櫻與「船岡城址公園」兩個賞櫻名所。去了人氣景點－白石川堤一目千本櫻，別忘了順便到另一個賞櫻名所百選－船岡城址公園看看櫻花。再一個溫馨小提醒，為避免擾鄰，夜櫻只開放到晚上十點為止喔！

地址：宮城県柴田郡大河原町大谷字保料前 歷年開花預測：4月上旬 ～ 4月中旬 門票：免費 交通方式：JR「大河原」車站徒步約3分鐘

鹽竈｜波彥神社 鹽竈神社

鹽竈櫻，是八重櫻的一種。神社內，包含被指定為「國家天然紀念物」的27株鹽竈櫻在內，加上染井吉野櫻及八重櫻、山櫻、河津櫻等等，35種種類、超過200株的櫻花樹，將「志波彥神社 鹽竈神社」的春天點綴成粉紅色。每年大約都是到四月下旬左右可以看到櫻花滿開，花期最晚到五月初。另外，日本人很喜歡パワースポット（充滿能量的場所）像是考試合格能量場，戀愛能量場、好運能量場⋯⋯等等，「鹽竈神社」因為是擁有超強淨化作用的神聖場所，能將壞運驅除，是東北超夯的能量淨化場！賞櫻的時候，別忘了也順便造訪能量場，祈求好運連連！

+ 2

地址：宮城県塩竈市一森山1-1 歷年開花預測：4月中旬 ～ 5月上旬 門票：免費 交通方式：JR「本塩釜」車站徒步15分鐘

仙台｜西公園

以「仙台車站」為中心，東邊的賞櫻代表是「榴岡公園」，而西邊的代表，就是「西公園」了！每年大約有五萬人次造訪的西公園，賞花期間佔位置是可以被允許的，但是記得在自己的野餐墊顯眼處標上自己的名字、開始的時間、和連絡電話，不然好不容易佔到的位置，可能會被工作人員收走喔！如果下雨的話，貼心設有「棧敷席」（日文為桟敷席，在帳篷內設有暖氣、座墊）四月時節還是挺冷的，如果想賞夜櫻，又怕冷的話，只要事前預約、付費，棧敷席是賞夜櫻的好選擇。

地址：宮城県仙台市青葉区桜ケ岡公園1-3 歷年開花預測：4月上旬 ～ 4月下旬 門票：免費 交通方式：地下鐵東西線「大町西公園」車站西1出口

七、到福島一邊喝日本酒一邊賞夜櫻

三春町｜三春瀧櫻

大正11年被指定為國家天然紀念物、入選為賞櫻名所百選、同時被列為日本三大櫻的「三春瀧櫻」，因為開花時期，無數的粉紅小花像飛洩而下的瀑布般綻放，而得「瀧櫻」一稱號，樹齡經推測超過一千年。每年到了賞花期，櫻花樹前總是聚滿了觀光客們搶著一賭三春瀧櫻的姿態。由於人氣超高，所以常常從早上6點可以入場的時間開始，停車場就停滿了來賞櫻的車輛，有些人甚至前一天晚上就睡在停車場的車子裡了（驚）。最美好的拍照時間點是早上9點後到中午前，一張入場券可以從早上六點用到晚上賞夜櫻，票根記得要收好別弄丟了喔！

+ 2

地址：福島県田村郡三春町大字滝字桜久保 歷年開花預測：4月中旬 門票：賞櫻費300日元（中學生以下免費） 交通方式：JR「三春」車站開車約20分

會津若松｜鶴之城

在綾瀨遙主演的大河劇「八重之櫻」當中登場後備受注目的「鶴之城」，同樣也是備受賞櫻人士喜愛的賞櫻名所。賞櫻名所百選之一的「鶴之城」是全日本唯一紅瓦建成的天守閣。花期時，約莫1000株的櫻花樹圍繞著「鶴之城」繽紛綻放，登上鶴之城最上層的展望台看下去的景色也是一絕。另外，在「鶴之城櫻花祭」舉辦期間，同時也有「鶴之城玩具市場」，會津若松的特產品－會津漆器、會津繪畫蠟蠋、赤べこ（上了紅漆，會搖頭晃腦的小牛玩具）等等，許多可愛的會津若松傳統民俗藝術品等你去挖寶。

地址：福島県会津若松市追手町1-1 歷年開花預測：4月中旬 ～ 4月下旬 門票：大人（天守閣・麟閣）510日元。（天守閣）410日元。小中學生150日元。學齡前免費。 交通方式：JR「會津若松」車站搭周遊巴士「ハイカラさん」約20分，在「鶴之城入口」下車徒歩約5分鐘

福島｜花見山公園

「花見山公園」與「三春瀧櫻」並稱為福島縣的賞櫻名所代表。到了櫻花季，滿山遍野、各種種類的花海美不勝收。因為是超人氣的賞花名所，櫻花季時會交通管制，開車前往的朋友建議將車輛停在「あぶくま親水公園」的免費臨時停車場。不管搭接駁車或自行開車前往的賞櫻客，去回都會經過步行者專用道路，沿路一樣能欣賞各式各樣花的姿態。從山頂望下去，除了一覽花海美景之外，還能鳥瞰福島市區街景。花見山公園最美的時刻據說是櫻花滿開之前，喜歡繽紛浪漫花景的朋友，千萬不要別錯過了。

+ 5 + 4 + 3

地址：福島県福島市渡利字原17 歷年開花預測：4月上旬 ～ 4月下旬 門票：免費 交通方式：JR「福島」車站搭「花見山臨時直行巴士」下車徒歩15分鐘

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【東北櫻花】2019想去東北賞櫻的朋友 賞櫻攻略不藏私推薦給你！