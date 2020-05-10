【台中旅遊】改建自老舊建築　4個沿襲工廠風回憶的文青集中地

比工業風更硬派，「工廠風」席捲台中！從台中最熱鬧的勤美誠品商圈到最容易迷路的鄉野田間，傳統洗衣廠開起了早午餐店，廢棄加工廠變成了選物店，就連街角小工廠轉型成了花植藝廊……鐵皮工廠不約而同再生，卸下從前的製造身份，卻生產出更美的風景！

1. 中興工廠re_Gartory

台中文創商圈最熱的中興街，有一棟日系風格的鐵皮屋，全棟三層樓以銀色波浪板包覆，錯落的陽台、天井、穿廊等，擺置大量綠色植物，風格清新到讓人以為散步在表參道巷弄小店！

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原來，這棟時髦鐵皮屋叫「中興工廠re_Gartory」，是由台中花藝品牌「弎學植務所」翻修老舊鐵皮工廠而成，成立目的是為了提供年輕創業者友善環境，作為創業前期的練習與嘗試之地。在這裡，你可以欣賞美麗的作品，也能看見創作者的工作現場，不定期舉辦的體驗式課程與展覽活動等，更是向人們提出一份邀請，共同參與創作的生活。

走在街道欣賞中興工廠的外觀，最顯眼是挑空騎樓下的巨大曲木圈，那是由曲墨建築師事務所郭恩愷設計的大型藝術裝置。（IG@re_gartory）

延續工廠用於生產製造的功能性，弎學植務所也將中興工廠定義為製造美學的微型聚落，一樓有花藝品牌「Trivium Garden」與甜點工作室「小麥菓子」進駐，二樓與三樓為複合式工作室，為親子用品店「Minihope」與手工皂工作室「皂浴」的棲地，而屋頂平台則是市集活動場地，不定期會有新鮮事物發生。

走在街道欣賞中興工廠的外觀，最顯眼是挑空騎樓下的巨大曲木圈，那是由曲墨建築師事務所郭恩愷設計的大型藝術裝置，使用四根日本柳杉原木彎曲而成，這座不可思議的木構造，不僅可以當成休憩座椅以及展示櫃臺，更展現出花藝與建築的獨特關係，而成為遊人的拍照熱點。

中興工廠re_Gartory 地址：台中市西區中興街51號

2. 紮等日食（欣欣乾洗廠）

白色小口磁磚的外牆上，用紅色與藍色油漆寫著復古的POP字體「欣欣乾洗廠 SHIN SHIN LAUNDRY CO.」，這可不是什麼裝潢設計，而是老房子原原本本留下，有關這座城市前世今生的線索。

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來到台中的中區，老城區裡留著無數歷史悠久的舊建築，隨著不同年代的使用者翻修整理，大多都已失去原貌或是將身世掩蓋，在新設的花俏招牌底下，只見光鮮亮麗，卻不見記憶。紮等日食所在的建築原本也是如此，在揭露曾為洗衣工廠之前，接手經營的是一家自助餐店，沒人知道在油膩的招牌底下，竟藏著這一段故事。

紮等日食的老闆說，她是因為學生時期做報告的關係，不知不覺養成了晃蕩巷弄的壞習慣，「很久以前就注意到它（房子）了！」只不過，當時紮等日食只是早餐攤車，還沒有能力開實體店。為了圓夢，她到澳洲打工兩年，存到一筆開店資金，才終於頂下夢寐以求的老店面。

店舖充滿店主私收藏玩具的佈置、美術老師媽媽致贈的愛犬畫、從澳洲扛回來的老旅行箱等，流露出老闆童心未泯的一面。（IG@takeit.cafe）

拆掉舊裝潢與老招牌，顯現出老洗衣廠的最初風貌，依照咖啡館風格打造的新門面，加上私收藏玩具的佈置、美術老師媽媽致贈的愛犬畫、從澳洲扛回來的老旅行箱等，流露出老闆童心未泯的一面。

紮等日食原是走販大街小巷的三明治小攤，擴大經營成為早午餐店後，誠意與用心也加倍成長。來店必點的招牌「蒸籠漢堡」，口味有鹹有甜，青醬里肌肉堡使用的是非現成的自製青醬，鮮忌廉紅豆堡所用的紅豆泥也是自熬自搗，依舊有著家庭手製美食的暖度，難怪吸引許多人大早來「呷紮等」（台語，意即吃早餐）。

紮等日食（欣欣乾洗廠） 地址：台中市中區民權路80巷6號

3. Home Work家務室

轉進窄小的巷弄裡，幾棟住宅之後的風景陡然轉變，鐵皮工廠與農地交錯的衝突感，往往也是台灣鄉間最常見的景色；而「Home Work家務室」這間很有態度的選物店，正是座落於如此奇妙的位置。

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來到家務室，改裝自廢棄工廠的這棟建築，以鏽蝕鐵件框架的落地窗，加上鐵件、紅磚、浪板等尋常可見的工業素材，混搭出味道時髦的設計感店舖；而走進內部空間更是感覺驚奇，利用斜坡與樓梯銜接的上下格局，塑造出有趣的遊走動線，令人難以想像那本來的樣貌，應是與隔壁工廠類似而已！

理念相當與眾不同的家務室，不是一家普通的選物店，而是一家從建築開始落實環保永續概念的生活雜貨店，這裡選擇美而實用的物品，希望人們可以改變購買習慣，學習減少對地球造成的傷害。白鐵層架上，陳列著各式各樣生活道具，例如：不鏽鋼便當盒、環保筷、蜂蠟保鮮膜、毛刷、竹吸管、竹筒杯等，若不特別說明，許多人會以為是日本進口，其實那都是台灣生產設計！

理念相當與眾不同的家務室，不是一家普通的選物店，而是一家從建築開始落實環保永續概念的生活雜貨店，這裡選擇美而實用的物品，希望人們可以改變購買習慣，學習減少對地球造成的傷害。（IG@homeworkecofriendlyproject）

此外，在家務室的二樓夾層，還藏著一家友善餐廳，不僅使用鄰近產地的好食材，更依循「食材零廢棄」的理念來做菜。品嚐著用心製作的樸實料理，無人工添加的天然滋味單純，每一口都讓身體感覺很舒服。

Home Work家務室 地址：台中市大里區東興路393號

4. 太平買菸場

去到美濃、鳳林或是鹿滿，常聽當地老人家提起「菸樓」的故事，這些老建築的背後其實有段台灣菸草栽種史，而身為日治時期台灣五大菸區的台中，更是保存著許多台灣菸業的重要記憶。

來到太平區的「太平買菸場」，這棟建築興建於1955年，為台灣戰後歷史建築之一。太平買菸場的起造者是公賣局，當時為了消化快速增加的產量，因此設置了這座菸草倉庫，作為鑑定與購買菸葉的場所，亦是當地菸農交付收成的集中地。

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隨著台灣菸業沒落，六〇年代後太平菸草種植面積銳減，而太平買菸場終至1994年裁撤，老建築淪落成為閒置空間。

數年前在相關單位的啟動之下，太平買菸場經過重新整理活化之後，才又開始對外開放，成為地方新興的藝文空間。走進歷史建築，抬頭看屋頂可見細膩的木構造，由於鑑定菸草需要充足的自然採光，建築設計有大面玻璃木窗，搭配著挑高感十足的空間，顯得氣勢滂礡。

在菸葉演繹區內，展示菸葉交易所需的秤砣等工具，並有老相片重現過往菸葉買賣之場景，而走進館內更深處，還有一座「隱藏版」的陳庭詩紀念美術館！欣賞國寶級藝術大師的作品，超級工業風的鐵雕創作相當迷人，才知台灣藝術發展早已超脫時空，走得如此前衛！

太平買菸場 地址：台中市太平區東平路464號

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：HOT SPOT／比工業風更時髦的4間【台中工廠風】店家，讓你在傳統洗衣廠吃早午餐、廢棄加工廠採購生活道具】