【中環一日遊】太平山街POHO區漫步散策！10大質感系打卡美食熱點

香港自1997年回歸中國至今二十多年，本土意識漸趨抬頭，一班年輕人企圖在高房價、高物價、市容街景日漸同質化的現狀裡，在中環奮力挖掘出屬於香港特有的風采—不中不西、又中又西，新舊思潮在此握手言和。

我們看到了由公家單位或非營利組織支持的文創空間、本土餐飲集團懷舊與創新之作、和獨力小店的翻玩創意。香港旅遊局曾推出「舊城中環 Old Town Central」企劃，從建築、藝術、文化、美食四大區塊，整理出5條散步路線，這當中沒有千篇一律的連鎖店，只有尋寶訪幽般的驚喜。在不起眼的小街靜巷中，也許就有屬於你的寶藏等待被發崛。

我們幫你從中整理出錯落在中環、上環的10個打卡shopping食好西的據點，不管是短時間內走馬看花，或是有餘裕細細品味，相信都能顛覆你的香港印象。

1. PMQ元創方

原址曾是國父孫中山先生在香港就讀的中央書院，1950年後改建為香港已婚警察宿舍，PMQ即為「Police Married Quarters」的縮寫。2014年作為「保育中環」的項目之一對外開放，除了遺蹟展示、老建築活化，過百個空間吸引本地設計、生活、服裝等品牌進駐，為香港最重要的文創集散地。

+ 3 + 2

地址：香港中環鴨巴甸街35號 網址：www.pmq.org.hk

2. 藝穗會The Fringe Club

建於1890年代的藝穗會，前身為牛奶公司的倉庫，奶白色和紅褐色磚頭相間的新古典風格建築，是中環著名地標。1983年以非營利藝術表演空間對外開放，內部格局保留早年特色和結構，轉變為劇場、藝廊和音樂表演場地，三間餐廳和咖啡廳也同時兼具餐飲和藝術展覽功能。經典華語電影《金枝玉葉》開頭，女主角袁詠儀徵選歌手場景便在此地拍攝。

+ 5 + 4 + 3

地址：香港中環下亞厘畢道2號 網址：www.hkfringeclub.com

3. 砵典乍街（石板街）

在中環櫛比鱗次的摩登高樓中，街道間的舊道窄巷才是品嚐道地港式情調的最佳去處。被匿稱為石板街的砵典乍街，連接山上的荷李活道及山下的干諾道中，因為皇后大道中至荷李活道此一區段地勢陡峭，故選用石塊以一凹一凸的方式鋪路，以便轎夫上下行，雨水也能順著石頭瀉走。

4. 都爹利街（媒氣燈街）

短短的一條都爹利街，因為連接著雪廠街的花崗岩階梯和全港僅存的4支媒氣街燈，而成為香港影視作品中最浪漫的場景之一。傍晚六點到隔天早上六點點燃的媒氣燈，為此地營造出夢幻氛圍，據說也是定情求婚盛地。從階梯旁可直接推門而入的「中環星巴克都爹利街分店」，是香港特色星巴克之一。Starbucks與本地生活美學品牌「G.O.D. 住好啲」合作，從空間、陳設、視覺設計全面復刻香港5、60年代的「冰室文化」，雖然早在2010年便已開幕，至今人仍吸引不少Starbucks朝聖。

5. 街頭塗鴉尋寶

走在中環街頭，除了新舊交疊的衝突景緻讓人目不暇給，近幾年快速增長的街頭塗鴉，更為這個城市注入生猛不羈的氣息。其實香港政府並不支持壁畫塗鴉，經常的情況是前一天作畫完成，第二天就被清除乾淨。香港塗鴉團體HKWalls眼見這個情況，在取得商家同意並出借牆壁的前提下，從2014年起舉辦塗鴉藝術節，於每年3月邀請全球塗鴉藝術家在香港街頭作畫，傳達支持原創和表達自由的兩大核心訴求。

訪港的旅客，只要沿著荷里活道、太平山街往上環的方向走，便可欣賞到多達20幾幅的街頭藝術作品，其中位在嘉咸街、以九龍城寨為靈感的塗鴉，出現在荷里活道和四方街之間的李小龍壁畫，卑利街粉紅牆面上的大笑女人圖，都是非常受歡迎的IG打卡點！

+ 9 + 8 + 7

HKWalls官網：http://hkwalls.org/（提供塗鴉地圖）

6. Common Ground

位處在略顯陡峭的長樓梯盡頭的Common Ground，有著台灣人熟悉的文青咖啡店氛圍，半開放式的店面空間，面迎著老樹、舊屋，身體力行著大隱於世的閒散。手沖咖啡、特調軟飲，搭配簡單的輕食，Common Ground是你緊湊行程中的歇腳處，也可以成為消磨半天時光的好理由。旁邊的懷舊書店「遊誤工房x夕拾」，和曾在電影《歲月神偷》出現的永利街，也是別具風情的拍照場景。

+ 7 + 6 + 5

地址：香港中環城皇街19號 網址：www.facebook.com/pages/Common-Ground/125581330942271

7. POHO區文青散步

如果你是到全球各大城市，不愛downtown，偏偏喜歡往小地方鑽的人，那麼包含太平山街、普慶坊、磅巷、西街和四方街一帶的太平山街小社區「POHO」，將會是你的最愛。之所以叫「POHO」，是因為社區內有許多街道的英文名為PO開頭。

POHO區蛻變成文青區還是近10年的事，緣起於2010年一對歐洲夫婦買下差館上街（Upper Station Street）街口兩棟港式唐樓，並將內部改裝成北歐風居家空間，不但自住，也出租給他們的外國友人，隨著越來越多外國人移居此地，fine dining餐廳、個性小店、咖啡館應運而生，如今已是香港年輕人週末最愛造訪之處。全港第一家手工啤酒專賣店Craftissimo，店面小巧樸拙的Teakha茶。家，外觀洋溢歐洲風情還能挖到特色小物的古董小店In Between，和座落在旁、綠色外牆Tallensia Floral Art花店，都是打發時間的好去處。

+ 6 + 5 + 4

Craftissimo地址：上環太平山街22-24A，太平樓 Shop D, G/F 網址： www.facebook.com/Craftissimo/ Teakha茶。家地址：上環太平山街18號B舖 網址：teakha.com In Between地址：上環太平山街6B 網址：www.facebook.com/inbetweenshop/ Tallensia Floral Art地址：香港上環太平山街6C 網址： www.facebook.com/tallensiafloralart/

8. 歌賦街

以往我們會來到歌賦街，多半是慕「九記牛腩」之名而來，不過現在的歌賦街，拜聚集了居家用品概念店、潮流選貨店和文青咖啡館之賜，成為生活美學一條街。從街口的agnes. b café開始，窄窄巷弄兩邊的店家都別具特色，包括今年4月開幕、簡約型格的Noc coffee co.，香港潮牌CLOT創辦人Kevin Poon開設的潮流選貨店WOAW，裡面還有一間以Ice Cream Sandwich出名的Elephant Grounds；逛完了搜羅日本、歐洲居家設計小物的Visionaire，斜對面的Nordic Room by Homeless更會讓你流連忘返。

2016年8月重新開幕的Nordic Room by Homeless，是香港本地居家品牌Homeless專營北歐設計品牌之作，包括Normann Copenhagen、Arne Jacobsen、Hay、WOUD、Design House Stockholm和String等。大件家具和設計小物亂中有序地填滿整個店面，雖然行動局促，卻不減挖寶的樂趣。

+ 9 + 8 + 7

WOAW地址：上環歌賦街11號 網址：woawstore.com Noc coffee co.地址：上環歌賦街18號 Visionaire地址：上環歌賦街26號 網址：www.visionaire.hk Nordic Room by Homeless地址：上環歌賦街29號 網址：www.homeless.hk

9. Little Bao小包包

2013年開幕，便為香港餐飲市場注入新鮮活力的「Little Bao小包包」，在老闆兼主廚May Chow周思薇，獲得「2017年亞洲最佳女廚師」大獎後，各方來客更加絡繹不絕。「Little Bao」小包包主打近年風靡歐美的創意刈包，但將刈包的傳統外型，改成西方人更容易了解的漢堡包；內餡口味和製作方式則體現了她出身多倫多、波士頓求學、返港師從廚魔梁經綸，並尊香港潮流燒烤店Yardbird主廚Matt Abergel為導師的多重經歷，將中式小吃結合美式餐飲文化，因此我們可以吃到12個小時慢煮再煎的豬腩包，也可以以綠茶冰淇淋包做為餐後甜點；豐富的前菜和酒單，讓吃刈包變身食髦洋派的用餐體驗。

+ 5 + 4 + 3

地址：中環士丹頓街66號 網址：www.little-bao.com

10. 李好味（Lee Lo Mei）

位在中環擺花街的餐廳「李好味」是香港餐飲集團ZA Hospitality最新力作。翻玩大牌檔、冰室等道地港式情調的空間，重現市井喧囂的壁畫與廣告牌、復古熱水瓶、陪伴港人成長的公雞碗等等懷舊元素，至少得先拍照拍個5分鐘才會甘心入座。以重塑香港街頭料理為己任的李好味，以香港庶民美食為基礎，運用分子料理的概念，在外型和口感上做了小小的顛覆，就如同挑釁意味十足的英文店名一樣，在通俗文化之外，玩轉出讓人印象深刻的新創意。

+ 6 + 5 + 4

地址：香港中環擺花街8號地下及一樓 網址：leelomei.hk/zh-hant/

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：從舊巷弄中尋找新樂趣！香港中環10個拍照、購物、美食據點，燃燒你的文青魂！】