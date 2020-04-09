澳洲旅遊｜2020黃金海岸自由行攻略　交通、6大必去景點一文看清

相信大家對 黃金海岸 這個地方都充滿了想像，從主題公園到購物，再由衝浪到原始雨林，一樣可以欣賞到 黃金海岸 的濱海風光和山林景觀。黃金海岸奔放的色彩十足迷人，可說是當地絕對不能錯過的景點。但是，當中又有什麼要注意呢？KKday小編已經幫你整理好，收藏這個懶人包後便要執拾行李，出發！

布里斯班機場 / 黃金海岸機場 到市區交通

全球各大城市都有航班直飛布里斯班機場。從布里斯班到黃金海岸常見的交通方法有Airtrain、長途巴士、Door to Door接駁巴士。乘搭Airtrain到黃金海岸花費時間較長，但最省錢。如果帶著大行李不想走或是想一程直達的話，就要乘搭Door to Door接駁巴士！

小編現在為大家逐一介紹布里斯班機場到黃金海岸的交通方法：（點圖瀏覽）↓↓↓

黃金海岸當地交通

因為黃金海岸市有57公里長的海岸線，所以抵達黃金海岸後亦要再乘搭當地交通到不同的景點，而黃金海岸當地常見的交通工具分別有輕軌G：link以及公車。

小編現在再為大家詳細講解一下這兩種交通工具的分別吧：（點圖瀏覽）↓↓↓

黃金海岸必到景點推薦

1）【華納電影世界 Warner Bros. Movie World】

華納電影世界是南半球唯一的主題樂園，將荷里活電影的神奇魅力和刺激體驗帶到了南半球。雖然電影世界的面積沒有環球影城大，但是各具特色。小編亦都急不及待帶大家進入充滿幻想的電影世界，出發！

Warner Bros. Movie World的特點就是聚集了許多超級英雄和可愛的卡通明星，他們會不定時出沒在各處，千萬不要錯過與超級英雄合照的好機會！

另外，刺激好玩的遊樂設施也是電影世界的大賣點，當中有不少的機動遊戲都是以電影為主題。在這裡最廣為人知的機動遊戲一定是「超人一飛沖天」，它能令你感受到Metropolis地鐵站裡發生的可怕地震，而超人亦會在這兩秒鐘內以每小時100公里的時速將您從地道中垂直向上推出，讓您逃出升天，是多麼震撼的畫面～

+ 7 + 6 + 5

如果再想刺激一點，小編覺得可以玩「蝙蝠俠極速之旅」，它以4.5級的離心力，極速垂直衝上60米高的塔峰，緊接著以自由落體的高速下降，讓你感受失重墜落時窒息般的刺激！當然還有兒童遊樂設施區，能夠讓全家大小都玩的不亦樂乎。

體驗完極限機動遊戲後，更可以一家大小觀賞4D電影以及一系列的精彩絕倫的表演，「飄移飛車 2」的飛車追逐，震撼爆破，無處不在的特技，盡顯荷里活精彩大片的風範～

【華納電影世界 Warner Bros. Movie World】 地址：Pacific Motorway, Oxenford, Gold Coast, QLD 4210, Australia 開放時間：09:30 – 17:00（10:00 開放設施、17:00 停止設施）

2）【狂野水世界 Wet‘n’Wild Water World】

狂野水世界也是華納兄弟公司旗下的主題樂園之一，是澳洲最大、最棒的水上樂園。園內設有四座全新開放的透明旋轉滑水道、大型巨浪湖、45 度平底雪橇滑坡以及高達七層的滑水道等。以下是小編私心推薦一些園內必玩的設施：

先推薦H20 終極地帶系列——黑洞（Blackhole），一個伸手不見五指的滑水道，如果喜歡刺激神秘的你，就必定要試試這個黑洞，讓你的腎上腺素直線上升，尖叫指數破表。

+ 5 + 4 + 3

如果想跟朋友再刺激點，可以到瘋狂8（Super 8 Racer），擁有8條高速滑水道，和朋友任選一條瘋狂競速，看誰最快衝進水池享受暢快，一起享受愉快的水上時光！此外，猛獁瀑布（Mammoth Falls）可以強烈感受到離心力及衝擊力，分別有水上漂流、250 公尺長的滑水道與強力瀑布，一項設施即可將三項體驗一網打盡，爽！

如果有小朋友的話，亦可到狂野水世界兒童版（Wet’n’Wild Junior），包含多層次的遊戲結構、迷你版海龍捲與競速滑水道，是小朋友的最佳選擇。

玩累了後，小編帶大家到卡里普索海灘（Calypso Beach），一邊享受柔軟的沙灘，一邊與燦爛的陽光放鬆一下，與身邊的人度過悠閒時光！

【狂野水世界 Wet ‘n’ Wild Water World】 地址：Pacific Highway Oxenford, Gold Coast, Queensland 4210 開放時間：10:00 – 17:00

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3）【海洋世界 Sea World】

Sea World是最靠近黃金海岸的Main Beach，它是黃金海岸歷史最悠久的主題公園，擁有設備一流的展覽館和不少珍貴的海洋動物，包括嶄新的企鵝館、北極熊海岸和鯊魚灣，以及精彩的海豚、海獅表演等。小編認為這裡絕對是四大樂園中最適合一家大小同遊的地方！

裏面會有Affinity Dolphin Presentation，是到Sea World必看的海豚表演Show，相信海豚的聰明會令你大吃一驚！如果想與海豚互動，會有海豚訓練師帶著你們一起在水裡玩（需預訂及額外收費），不過機會難得，值得一試。

更令人驚喜的是澳洲居然也能看到北極熊，可說是Sea World亮點之一！園區亦打造了不錯的環境空間給活潑的北極熊，好讓牠們走動。

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在海洋世界裏面，多彩繽紛的水族館又怎能缺少呢，在鯊魚灣這個區域可以看見仿造大堡礁的海底世界，各種熱帶魚，還有令人屏息驚歎的大白鯊！相當吸睛！

嶄新的企鵝館孕育著俏皮的國王企鵝和金圖企鵝，在這裡可以觀察企鵝們潛水、游水等表演。

另外，Sea World亦設有適合不同年齡遊客的遊樂設施，例如水上冒險樂園「 卡斯特韋灣 」和全新景點「 恐龍島 」等。除此之外還有小朋友最喜愛的卡通人物「 海綿寶寶 」巡遊演出，相信小朋友們都會瘋狂打卡拍照。

【海洋世界 Sea World】 地址：Sea World Dr, Main Beach QLD 4217, Australia 開放時間：09:30 – 17:00（10:00 開放設施、17:00 停止設施）

4）【天堂農莊 Paradise Country】

天堂農莊占地約 12 公頃，除了可以親近農場動物之外，還有各式各樣的精彩表演，包括剪羊毛秀、近距離觀看袋鼠和樹熊、牧羊人與牧羊犬表演、參觀馬術競技場等。這樣除了可以給你親近大自然外，還能夠親身體驗到傳統澳洲的農莊生活，可算是頗特別的旅遊體驗。

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【天堂農莊 Paradise Country】 地址：Entertainment Road, Oxenford Pacific Highway, Oxenford QLD 4210, Australia 開放時間：09:00 – 16:30（最晚入場時間 16:00）

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5）【庫倫賓野生動物園 Currumbin Wildlife Sanctuary】

來到澳洲除了體驗四大主題樂園外，又怎能錯過和無尾熊袋鼠近距離接觸的機會呢？庫倫賓野生動物園就可以給你非一般的體驗，它為黃金海岸最受歡迎的野生動物園，園區佔地廣闊，且區內活動表演多元豐富，還有野生動物種類繁多，是接觸大自然的好地方。

園內可以極近距離觀賞澳洲野生動物，如袋鼠、無尾熊、鱷魚、鶴鴕、袋貂等特色物種之外，還有鸚鵡及彩雀在空中寫意翺翔，牠們也會飛到你的手上覓食，讓你有機會與牠們近距離接觸！

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【庫倫賓野生動物園 Currumbin Wildlife Sanctuary】 地址：28 Tomewin St, Currumbin QLD 4223 交通：從黃金海岸搭乘 700、760 或 765路巴士約 25-30 分鐘即可到達庫倫賓野生動物保育園，或搭主題公園往返巴士到達庫倫賓野生動物保育園門口 開放時間：08:00 – 17:00 // 抱無尾熊合影活動時間： 08:00 – 14:00 // 每年澳紐軍團節 4/25 及聖誕節 12/25 不營業

6）【坦伯林山 Tamborine 國家公園】

坦伯林山國家公園可以欣賞到令人嘆為觀止的景色，近距離觀賞瀑布流瀉、體驗雨林步道、觀賞海岸遠景或在這裏發現珍稀野生動物和古樹，好像終於可以遠離喧囂的城市，享受寧靜的一天。

不過大家又有沒有試過夜遊坦伯林山國家公園呢？KKday為你準備了夜遊坦伯林山國家公園，乘搭越野四驅車穿越雨林，深入探險！當中除了跟著英文導遊講解探索瀑布與野生動物蹤跡之外，還可以用最近距離的方式欣賞藍光蟲。藍光蟲另一種學名叫做「光菌蠅」的雙翅目昆蟲，體型極小，與螢火蟲不同。

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【坦伯林山 Tamborine 國家公園】 地址：Cedar Creek QLD 4207, Australia 交通：距離黃金海岸只要30分鐘車程；由布里斯班Brisbane出發，往南約一小時車程即可到達坦伯林山Tamborine Mountain 開放時間：All Day

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黃金海岸美食

1）elk Espresso

一家餐廳只要咖啡做的好就不怕客人不上門，而elk Espresso是小編極為推介的好地方。elk Espresso的特色咖啡絕對滿足到咖啡族群的不同需求，配合埋精湛的Latte Art，真是十分治癒喔～

在這裡更值得一提的是他們的早餐，以簡單新鮮的食材提供早午餐，且亦會隨著季節常常變化菜色，創意十足，偶爾也會有出人意表的驚喜！

elk Espresso裝飾不奢華卻簡單得自成一格，看起來明亮而溫馨。餐廳面對住公園和海灘，是一處享用餐飲和消磨時光的好地方。

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elk Espresso 地址：Oasis Shopping Centre, Shop G044/2 Charles Ave, Broadbeach QLD 4218 營業時間：06:00-16:00

2）Longboards Laidback Eatery & Bar

Longboards Laidback Eatery & Bar位於黃金海岸衝浪者天堂，出名份量超足、口味多元的漢堡套餐，最特別是他們提供的不是一般的馬鈴薯薯條，而是選用了地瓜薯條代替，味道不錯。

用餐環境相當舒適，可以一邊吹著海風，點杯啤酒，享受屬於黃金海岸的微涼夜晚。

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Longboards Laidback Eatery & Bar 地址：9 Hamilton Ave Surfers Paradise, Queensland 營業時間：周日到周三11:00-20:00 / 周四到周六11:00-21:00

3）The Gelato Shop

這間甜品店主打雪糕，他們提供極多種口味雪糕，真是一試難忘！小編非常喜歡鹹焦糖及檸檬芝士蛋糕味，一個字，棒！還有，Gelato雪糕來說，這間價錢十分合理，約$5美元，且員工的服務態度一流，有機會要再來吃個夠本！

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The Gelato Shop 地址：Shop 8 Aria building 97 Surf Parade, 布羅德海灘黃金海岸昆士蘭州 澳洲 營業時間：10:00 – 23:00

【本文獲「KKday」授權轉載。】