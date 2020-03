【俄羅斯旅遊】橫跨5個時區4個城市　一文收錄16個熱門打卡景點

「俄羅斯」,是一個讓人感覺很神秘的國度,最讓人熟悉的大概就是「戰鬥民族」一詞,但其實俄羅斯除了很有個人風格的民族特色外,還有世界上最廣大腹地的國家也充滿了歷史文化的軌跡,從文化藝術重鎮的「聖彼得堡」、首都「莫斯科」、融合韃靼與俄羅斯宗教色彩的「喀山」,與去貝加爾湖必經的「伊爾庫次克」,整趟旅程橫跨歐洲與亞洲,橫跨5小時時區,若是搭乘著名的「西伯利亞鐵路火車」完成整趟旅程至少需要1週,讓俄羅斯成為許多世界旅人的人生夢想清單。所以V編特別精選了前陣子發行的新書《走讀俄羅斯》中提到的16個必去景點,若是俄羅斯也在你的夢想清單,不妨把這篇存起來,有朝一日一定要親自去欣賞這些特色地標。

【聖彼得堡(St. Petersburg)】

相信大家對於這座城市名稱應該都不陌生,這座城市是俄羅斯的第二大城,因俄國歷史人物彼得大帝而得名。過去曾取名為「彼得格勒」、「列寧格勒」,於1991年蘇聯解體後,由當地市民投票後定案為「聖彼得堡」。其位於俄羅斯的西部,是俄羅斯最歐化的城市,因此造就非常優美的城市風情。這裡除了有俄國政治軌跡外,也是孕育俄羅斯文藝的溫床,像是著名的普希金與柴可夫斯基等。

【隱士廬博物館(Hermitage Museum)】

這座博物館與英國倫敦「大英博物館」、法國巴黎「羅浮宮」、美國紐約「大都會博物館」齊名的「冬宮」,是來自俄羅斯史上最富盛名的女王「凱薩琳大帝」,經過彼得大帝女兒伊麗莎白女皇、葉卡捷琳娜女皇到1917 年尼古拉二世退位,所有來自歐洲與北亞地區的藝術珍品都保存於此。二戰被破壞後經過整修維護,目前已收藏超過300萬件作品,若想看遍館內400年來的收藏,得走上22公里,就算1分鐘僅欣賞1件作品,也要花15年才能看完! 另外走出博物館的冬宮廣場,也是許多旅人流連忘返的景點之一,不僅可以欣賞到冬宮獨特的建築之美,黃、綠、白相間的雄偉建築, 甚至連廣角鏡頭都無法掌握全貌。

【滴血救世主教堂(Church of the Savior on Spilled Blood)】

光看名字可能會讓人有點害怕,但其實這是源自於歷史上一段感人的故事,1881年,亞歷山大二世的馬車途經格里博耶多夫運河時,一枚手榴彈丟進座車,據說他的血從橋墩鵝卵石的縫隙一滴一滴流下來。1883 年,他的兒子亞歷山大三世為了紀念父親,便在謀殺地點修建「基督復活大教堂」,直到1907 年尼古拉二世在位時才完工,也就是現在的滴血救世主教堂。除了歷史故事外,這座教堂也是世界上最多馬賽克的教堂,中世紀的俄羅斯建築風格中,拼貼了7,500平方公尺的馬賽克,雖然目前不開放入內參觀,從外頭欣賞紅棕色基底突顯出的五彩繽紛馬賽克拼貼與經典的彩色圓頂都讓旅人十分嚮往。

【聖彼得堡大清真寺(Saint Petersburg Mosque)】

這座充滿中東風情的清真寺就坐落在聖彼得堡著名的涅瓦河畔旁,一邊是藍色圓頂上的金色新月與49公尺高的叫喚雙塔,另一邊則是彼得保羅要塞,彩色琉璃片以幾何拼貼而成的內裝,讓這座清真寺格外顯眼。

對於信仰東正教的俄羅斯來說,這座清真寺在俄羅斯境內可說是政治上一大重要指標,建於1913年亞歷山大三世執政期間,當時為了要接待穆斯林貴賓、便於信徒聚集敬拜,所以仿照中亞撒馬爾罕的古爾艾米爾大清真寺建立,這也意旨沙皇承認伊斯蘭是俄羅斯文化的一部分。而且這座清真寺可容納5,000人,號稱是「全歐洲最大、最華麗」的清真寺。

【喀山主教教堂(Kazan Cathedral)】

位於涅瓦大街上的喀山主教教堂是俄羅斯最多長柱的教堂,由俄羅斯建築師沃羅尼欣以古羅馬聖彼得教堂為樣本,建於1801年,歷經10年才完工。教堂的正門面向北方的涅瓦大街,位於教堂東方94根科林斯式圓柱,使得喀山教堂外觀成為典型的俄式教堂。教堂內供奉喀山聖母像,據說是俄羅斯最靈驗的神像,同時也被視為俄羅斯的守護神。

【涅瓦河(Neva River)】

這條重要的河流有著「北方威尼斯」之稱,不僅搭車沿著涅瓦河行駛,也能來一趟環河遊船之旅,欣賞沿岸的典雅建築、雕像與造型與長短不一的橋樑,就算是冬天前來,也能坐在船內欣賞飄雪的涅瓦河,呈現另一種蒼白之美。

【彼得夏宮(Peterhof Palace)】

這裡有著「俄羅斯的凡爾賽宮」美稱,位於聖彼得堡近郊豐坦卡河岸,其建造背景為1710年俄羅斯戰勝瑞典後,彼得大帝邀請法國建築師已巴黎凡爾賽宮為藍本打造而成的宮殿。皇宮內共有14間廳房,結合巴洛克與洛可可風格,華麗壯觀的設計讓人為之驚豔。彼得夏宮目前屬於俄羅斯國家級的博物館,佔地近千公頃,更因為皇宮前方的噴泉花園而有著「噴泉之都」、「噴泉王國」的美稱,來到這裡可以漫步其中,若要推薦,最精華的下花園絕對不容錯過,占地102.5公頃,有著寬闊的草坪、花園、37座金色雕像、以及靠著地勢落差建造的150多個噴泉、2座梯形瀑布、共2千多個噴柱,數字非常壯觀,若是置身其中不僅可以幻想古俄羅斯氛圍,充滿大自然的環境也讓人感覺格外愜意。

【莫斯科(Moscow)】

這座有著「森林中的首都」之稱的城市,是因為蘇聯政府刻意推動保護森林資源之下,讓莫斯科市內有96座花園,160條林蔭道,綠化總面積約占莫斯科的1/3,走在城市中,可以看到各個著名地標,像是聖巴西里教堂、克里姆林宮、國營百貨商場等,莊嚴又華麗的畫面讓人印象深刻。這座城市歷經千年的歷史文化洗禮,至今仍是俄羅斯政經重鎮,同時多個景點也被列入世界文化遺產的建築群中。

【克里姆林宮(Moscow Kremlin)】

屬於世界文化遺產與第8奇景的克里姆林宮與英國白金漢宮、法國凡爾賽宮同樣備受關注的皇宮,因為政治、間諜背景讓其更顯神秘且獨特,其面對莫斯科河,東臨聖巴西里大教堂與紅場,西接亞歷山大花園與無名烈士墓,是目前俄羅斯的中央行政特區,也是俄羅斯聯邦政府行政總部、總統駐地。

走進其中,可以看到城門、城牆將克里姆林宮環抱其內,形成一座穩固的堡壘,易守難攻。佔地約28公頃的皇宮,是俄羅斯現存最古老的博物館,除了有軍械庫外,還有大量的金銀珠寶,都是俄羅斯皇家的物品與歷屆外國使節饋贈俄羅斯的禮品。世界之最、重200噸的沙皇大鐘(Tsar Bell)就在其中;一旁還有世界金氏世界紀錄保持的重達18公噸的最大榴彈砲(Tsar Cannon)。

至於皇宮有4座宮殿、4座御用教堂與19座塔樓,最宏偉的非聖母升天大教堂莫屬,由義大利建築師Aristotele Fioravanti依照東正教傳統建築, 融合俄羅斯與義大利的風格打造而成。另一座在外觀有9座金色圓頂的「天使報喜大教堂」,每座圓頂上方都有十字架,下方的白色外牆與閃閃發光的金色穹頂相互輝映,於1489年完工,展現希臘式廊柱和俄羅斯風格。最後,介於大克里姆林宮與伊凡大帝鐘樓之間的「大天使教堂」, 是由威尼斯建築師阿雷維希歐諾維(Alevisio Novi)負責建造,耗時3年完工,建築融合傳統俄羅斯與義大利風格,獨特的義大利式圓齒狀,融合傳統俄羅斯教堂的圓頂、柱子,是俄羅斯克里姆林式建築的代表作之一。

【紅場(Red Square)】

這座給人舒心、熱情的廣場,俄文有著「美麗的廣場」之稱,這裡周圍環繞著多個世界著名建築,像是聖瓦西里大教堂、克里姆林宮、列寧墓、國家歷史博物館、國營百貨商場等,來到莫斯科城市莫斯科時,別忘了來這裡走走。

【聖巴西里主教堂(St. Basil's Cathedral)】

這張圖絕對讓人印象深刻,繽紛猶如童話城堡的建築外觀配上高低與色彩都不盡相同的「洋蔥頭」是俄羅斯東正教的經典造型,也被視為俄羅斯的代表象徵之一,更是世界奇景與文化遺產之一,目前屬於俄羅斯歷史博物館的一部分。教堂佔地不大,卻設計了9間小禮堂,雖然它的設計不如其他富麗堂皇的教堂,但宛如小迷宮般的設計也算是它的特色。

【莫斯科地鐵(Moscow Metro)】

有別於其它國家的首都會貼心印上英語的標示,莫斯科地鐵卻很有個人態度,讓不懂俄文的旅人來到這裡像是體驗一場奇幻冒險,加上莫斯科地鐵最讓人爭相體驗的就是因為每站都有自己的獨特設計,旅人可以透過地鐵認識不同時期的俄羅斯。根據2009年金氏世界紀錄的記載,莫斯科地鐵是全世界載客量最高的地鐵系統,單日載客量超過900萬人,高於紐約地鐵,這也是顛覆大部分人的印象。

莫斯科地鐵的主要結構為中心向四周輻射狀延伸,全長為333.4公里,共有15條路線與230個車站,大部分的車站都位於地底下,由於歷史緣故,所以每個月台都非常深,轉換月台可能需要5-10分鐘。而且還有一項特色是當地鐵由外圍向市中心行駛,報站音為男聲,而當地鐵駛出市中心時,則為女聲報站,而在環線上,順時針行駛時,為男聲報站,逆時針時則為女聲。

除此之外,莫斯科與聖彼得堡的地鐵一樣,旅人可以站內欣賞到優美的大理石雕像、典雅的吊燈、穹頂、迴廊、精緻的壁畫、玻璃拼花、馬賽克鑲嵌畫等,猶如一間間開放式的藝術館。

【喀山(Kazan)】

雖然名稱有山,但其實喀山並未處於高山上,而是由韃靼語音譯而成的地名,意思為大鍋,因為當年的城堡酷似大鍋狀而得名。這座老城,目前是韃靼斯坦共和國的首都,與莫斯科、聖彼得堡同為俄羅斯的三座A級歷史文化城市。

韃靼共和國除了國防外,大多數都是自主的,同時還是俄羅斯歷史重要人物列寧的故鄉。當地因為韃靼人信仰伊斯蘭教,在這裡卻能與俄羅斯民族信奉的東正教和諧並存,形成獨特的景觀。

【喀山克里姆林宮(Kazan Kremlin)】

坐落於喀山最高處的克里姆林宮,是依據伊凡雷帝的旨意,在原城堡遺址上修建而成。入城前的廣場可直接眺望伏爾加河與整個喀山城,是當地最浪漫、最富詩意的景象。

另一棟可容納6,000人的「庫爾沙里夫清真寺」因為淺藍色的絕美穹頂成為當地著名的清真寺。過去因為戰爭重建,直到2005年才重新揭幕,慶祝建城1000週年。

【伊爾庫次克(Irkutsk)】

位於俄羅斯中部的伊爾庫次克是前往貝加爾湖的中轉站,只要搭乘西伯利亞鐵路,絕對不會錯過。這裡擁有好山好水,雖然市區不大,但搭乘公車遊歷其中別有一番風味,來到這裡不妨可以欣賞當地得老城區木造建築,因為18-19世紀,這裡盛產木材而延續的傳統木藝之美,加上這裡因為拜占庭、蒙古韃靼文化等影響,在建築工藝的設計上也獨樹一格。

【貝加爾湖(Lake Baikal)】

宛如仙境般的貝加爾湖是世界上水容量最大的淡水湖,深度超過1,600公尺,有一個說法是如果貝加爾湖乾涸,需要全世界的河流一整年的水量才能注滿。來到這裡若有幸遇到漁船,還有機會一睹尾隨的貝加爾海豹,這是當地最著名的動物,也是世界上唯一在淡水湖生存的海豹。

貝加爾湖不僅沿岸森林密佈,湖中更有多達27座島嶼,其中最大的奧利宏島面積為730平方公里,必須搭乘渡輪才能抵達。

