【德國旅遊】新天鵝堡一日遊攻略　一次睇晒交通、門票、參觀路線

新天鵝堡在19世紀已經建成，是君王路德維希二世下令建造的宮殿。這裡座落於阿爾卑斯山下，湖光水色，山脈連綿，風光如畫，據說是迪士尼城堡的原型。每年吸引近600萬遊客前來參觀，既具歷史文化意義，又有獨特美景，值得一訪。歐洲交通看似複雜，其實並不太難！KKday 為你整理了新天鵝堡的交通路線，以及門票預約的注意事項。並簡單介紹了參觀路線，讓你輕鬆享受 新天鵝堡 一日遊！

新天鵝堡在19世紀已經建成，是君王路德維希二世下令建造的宮殿，據說是迪士尼城堡的原型。 （instagram@neuschwanstein.castle）

新天鵝堡 ▸ 地址：Neuschwansteinstraße 20, 87645 Schwangau, Germany ▸ 開放時間： – 2020年夏季時間為01/04 – 15/10/2020，冬季時間為16/10 – 31/03/2020 – 2021年夏季時間為27/03 – 15/10/2020，冬季時間為10/16 – 26/03/2020 – 購票中心：夏季07:30-17:00；冬季08:30 -15:30；24/12、01/01休息 – 新天鵝堡導覽時間：夏季09:00-18:00；冬季10:00-16:00

#前往新天鵝堡的交通方式

1. Flixbus

搭乘Flixbus的優點是，巴士直接由慕尼黑到達新天鵝堡，不用考慮轉車的煩惱（Flixbus官網）

搭乘Flixbus的優點是，巴士直接由慕尼黑到達新天鵝堡，不用考慮轉車的煩惱；缺點是Flixbus路線只有連接慕尼黑一條，如果行程結束得較早，想要順道去其他小鎮，會比較麻煩。

▸ 如何抵達：由「Munich Central Bus Station」搭直通車到「Schwangau Neuschwanstein」，直達新天鵝堡山腳下 ▸ 車程：2小時5分鐘 ▸ 車資：9.99 €-15.99€不等，視乎日期而定。

2. DB火車＋巴士

搭乘火車的優點是，你可以更彈性地安排行程，可以考慮到週邊小鎮富森Füssen走走，一日跑兩個景點；缺點是候車時間比較長，而且要轉車，乘車時間會相對較長，舟車勞頓。另外，要妥善按時刻表規劃行程，才能跑兩個景點，否則可能會錯過末班車。

▸ 如何抵達： 1. 搭乘火車約2小時，由「München Hbf.」(Munich Central Station) 搭到「Füssen」火車站（中途可能要轉車，詳細查詢DB app）。 2. 由「Füssen」火車站步行3分鐘到巴士站。 3. 搭乘73或78號（大部分）巴士約15分鐘，到「Neuschwanstein Castles, Schwangau」下車。 ▸ 車程：2- 2.5小時不等。

搭乘火車的優點是，你可以更彈性地安排行程（DB官網）

要注意的是，直接查Google Map是無法找到交通路線的。而小編試過詢問售票處職員，他們給的是一張非最快抵達方式的路線。建議使用DB官網，或DB官方App查詢，記得勾選「Show fastest connections」，會詳細列明轉乘資訊、所需時間、巴士站牌等。

由於要乘搭的交通工具多於一種，火車加巴士車資單程已需33.7€。推薦購買拜揚邦票Bayern Ticket，於一日內無限搭乘，一人票只需26€，而且愈多人購買愈便宜（以2nd Class票價為準，一人26€、二人合共34€、三人合共42€、四人合共50€、五人合共58€）。

拜揚邦票Bayern Ticket

▸ 訂票方式：拜揚邦票網上訂購，或在火車站售票機、售票處購買（售票處+2€） ▸ 時間限制：所定日期9am後使用

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3. 一日遊行程

如果你想要方便輕鬆出遊，同時想要順道到訪新天鵝堡週邊小鎮與景點，又或者怕麻煩，不想處理交通和票務問題。那麼可以考慮跟團，從慕尼黑到新天鵝堡全程巴士接駁，沿途造訪上阿瑪高壁畫村，或林德霍夫宮，不用擔心各景點間的轉程與交通規劃！

參觀新天鵝堡及高天鵝堡，有工作人員帶領，連帶免費語音導覽參觀服務（instagram@neuschwanstein.castle）

#新天鵝堡門票預約

1. 門票簡介

參觀新天鵝堡及高天鵝堡，需有工作人員帶領，連帶免費語音導覽參觀服務，在門票上會標明參觀時間，要在時間前十分鐘到城堡入口集合。在預約時亦而先行選擇參觀時間。

景點門票全部18歲以下免費。15人以上團體、65歲以上長者、學生享有優惠 A. 單一景點 新天鵝堡13€；高天鵝堡13€；巴伐利亞國王博物館€ 11，成人25€、優惠票減1€。 B. 套票——新天鵝堡內觀光設施 1. Kings-Ticket ：新天鵝堡＋高天鵝堡。成人25€、優惠票23€。 2. Swan-Ticket：新天鵝堡＋高天鵝堡＋巴伐利亞國王博物館，成人31.5€、優惠票30€ 3. Wittelsbach-Ticket ：高天鵝堡＋巴伐利亞國王博物館，成人22€、優惠票20€ 4. Prince-Ticket ：新天鵝堡＋巴伐利亞國王博物館，成人22€、優惠票20€ C. 通行證——包含其他德國景點：巴伐利亞14天博物館通行證，30€

2. 購票方式

由於新天鵝堡是知名景點，建議先行在網上預約，能更有效率地規劃行程，不但能省下排隊購票的時間，也免得當天門票售完，白跑一趟。

由於新天鵝堡是知名景點，建議先行在網上預約（instagram@neuschwanstein.castle）

▸ 預約手續費：含城堡景點每張2.5€；僅博物館不需手續費

在官網網站，選擇自己偏好的門票選項，填寫Reservation Form預約。成功預約後，會收到電郵確認信。確認信入場時間未必與你所填寫的相同，以確認信入場時間為準，並在確認入場時間起碼1.5小時前取票。只能在參觀當日取票，需要先到票務處排已預約通道，在「Reserved Tickets櫃檯」付款及取票，可以現金或信用卡付帳。

但要注意的是當日預約是不允許的，需要在參觀當日的至少兩天前預約。比如說如果想在某月20號參觀城堡，就需要在18號的15:00前預約，否則必須現場購票。而票務處亦只售當日門票。若不想煩惱票務問題，建議參加一日遊行程。

▸ 票務處 Ticketcenter Neuschwanstein-Hohenschwangau ▸ 地址：Alpseestraße 12, D-87645 Hohenschwangau ▸ 電話：+49 8362 93083-0

#新天鵝堡參觀路線

+ 7 + 6 + 5

從售票處為中心點，主要分為兩條路線。一條路線通往新天鵝堡，新天鵝堡附近便是瑪莉安橋；另一條路線通往高天鵝堡；沿路有巴伐利亞國王博物館。由售票處也有接駁車到新天鵝堡，車程約10-15分鐘，去程1.8€，回程1€。

【本文獲「KKday」授權轉載。】